બેંગલુરુમાં PM મોદીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક! કાર્યક્રમ સ્થળ નજીકથી જિલેટિન સ્ટીક મળી

બેંગલુરુમાં PM મોદીના પ્રવાસ પહેલા ફૂટપાથ પર બે જિલેટિન સ્ટીક મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો.

PM મોદીની તસવીર (ANI)
Published : May 10, 2026 at 4:37 PM IST

બેંગલુરુ: શહેરમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમ સ્થળની નજીક રસ્તાની બાજુમાં બે જિલેટીન સ્ટીક મળી આવતા અધિકારીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. પરિણામે, બેંગલુરુની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. બેંગલુરુ પોલીસે વિસ્ફોટકો ક્યાંથી આવ્યા અને કેટલા મૂકવામાં આવ્યા, તેને લઈને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

પીએમ મોદી રવિવારે બેંગલુરુમાં હતા. તેમણે કાગલીપુરા નજીક કનકપુરા રોડ પર સ્થિત આર્ટ ઓફ લિવિંગ સેન્ટરના 45મા સ્થાપના દિવસ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન મોદીના મુખ્ય કાર્યક્રમ સ્થળથી આશરે 3 કિલોમીટર દૂર કાગલીપુરા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવેલા તાતાગુની નજીક નિયમિત સુરક્ષા તપાસ દરમિયાન જિલેટીન સ્ટીક મળી આવ્યા હતા. બેંગલુરુના સેન્ટ્રલ ઝોનના ડીઆઈજીએ મીડિયાને માહિતી આપી હતી કે આજે સવારે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમન પહેલાં, મુખ્ય સ્થળથી આશરે 3 કિલોમીટર દૂર સુરક્ષા સફાઇ દરમિયાન ફૂટપાથ પર બે જિલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી. હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

વિસ્ફોટકો મળ્યા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓને તાત્કાલિક હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક ટીમ વિસ્ફોટક સામગ્રીની તપાસ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પૂછપરછ માટે એક વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, તેઓ આ વિસ્તારમાં જિલેટીન સ્ટીક મૂકવા પાછળનો હેતુ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને આ ઘટનામાં અન્ય વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલા છે કે કેમ તે નક્કી કરી રહ્યા છે.

સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે શહેરની બહાર સ્થિત તાતાગુનીમાં અગારા તળાવ વિસ્તાર નજીક જિલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી.

