અસમમાં ભીષણ અકસ્માત: બે વાહનોની ટક્કરમાં 23 લોકોના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત
અસમના કાજીરંગામાં થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં 23 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
Published : November 13, 2026 at 5:39 PM IST
કાઝીરંગા (આસામ): આસામના કાઝીરંગાના રંગાજનમાં શુક્રવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે બોકાખાટથી નાગાંવ તરફ જઈ રહેલી એક પૂરપાટ ઝડપે આવતી ટેમ્પો ટ્રાવેલર (મિની બસ) ટ્રક સાથે સામસામે અથડાઈ ગઈ. આ અકસ્માતમાં 23 લોકોના મોત થયા છે અને અન્ય ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.
મિની-બસમાં સવાર મોટાભાગના મુસાફરો વિદ્યાર્થીઓ હતા
મળતી માહિતી મુજબ, મિની બસમાં સવાર મોટાભાગના મુસાફરો વિદ્યાર્થીઓ હતા. અકસ્માતનો ભોગ બનેલા વાહનનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર AS 02 AC 6690 છે. વાહનચાલકની ઓળખ અબ્દુલ મજીદ તરીકે થઈ છે. 27 મુસાફરોની ક્ષમતા ધરાવતી આ મિની-બસ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને પોલીસ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી
અકસ્માત બાદ ઘણા મુસાફરો વાહનની અંદર ફસાઈ ગયા હતા. તેમને બહાર કાઢવા માટે સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને પોલીસ જવાનોએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત નેશનલ હાઈવે 715 પર, રંગાજનના કોહોરા રેન્જમાં આવેલા હાથીકુલી ટી એસ્ટેટ નજીક થયો હતો, જ્યાં મુસાફરોને લઈ જઈ રહેલી મિની-બસ એક ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી.
આસામના મંત્રી બોરા રાહત અને બચાવ કામગીરી પર દેખરેખ રાખી રહ્યા છે
આસામના પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી અતુલ બોરા જેઓ સ્થાનિક ધારાસભ્ય (MLA) પણ છે. તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી પર દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. ઘાયલોને કોહોરા મોડેલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને જોરહાટ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મિની-બસ ખૂબ જ ઝડપે જઈ રહી હતી અને પાર્ક (રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન) નજીક લાગુ કરાયેલા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહી હતી. એવું લાગે છે કે જ્યારે ડ્રાઈવરે મિની-બસ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેના પરિણામે તે એક કન્ટેનર ટ્રક સાથે અથડાઈ ગઈ."
I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam stands with them in this hour of grief. Our foremost priority now is to make sure the injured receive the best possible medical care without delay. Hon'ble Minister Shri @ATULBORA2 is at the site and personally overseeing the relief arrangements. I pray for the swift recovery of the injured and for strength for the bereaved families.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026
દુઃખની આ ઘડીમાં, સમગ્ર આસામ અસરગ્રસ્ત પરિવારોની પડખે ઊભું છે – CM હિમંતા
આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે સવારે કાઝીરંગામાં બનેલી દુઃખદ ઘટનાથી હું અત્યંત વ્યથિત છું. આ નુકસાનથી આપણે સૌ હચમચી ગયા છીએ, અને જેમણે પોતાના સ્વજનને ગુમાવ્યા છે તે દરેક પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. કોઈ પણ શબ્દો તેમની પીડાને ઓછી કરી શકતા નથી, પરંતુ હું તેમને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તેઓ એકલા નથી. દુઃખની આ ઘડીમાં, સમગ્ર આસામ રાજ્ય તેમની સાથે ઊભું છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અત્યારે સૌથી પહેલી પ્રાથમિકતા એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે ઘાયલોને વિલંબ કર્યા વિના શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર મળે. મંત્રી અતુલ બોરા ઘટનાસ્થળે હાજર છે અને રાહત કામગીરીની વ્યક્તિગત દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. "હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરું છું."
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