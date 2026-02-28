ETV Bharat / bharat

આંધ્ર પ્રદેશ: કાકીનાડાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ભીષણ વિસ્ફોટ, 18 લોકોના દર્દનાક મોત

આ વિસ્ફોટ એ સમયે થયો જ્યારે કેટલીક મહિલાઓ ફેક્ટરીની અંદર વિસ્ફોટક સામગ્રી તૈયાર કરી રહી હતી.

ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ
ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સમારાલકોટા (આંધ્રપ્રદેશ): આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા જિલ્લાના સામરલકોટા મંડલ સ્થિત વેટલાપાલેમ ગામમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની છે. ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 18 લોકો બળીને ખાખ થઈ ગયા. ઘાયલોને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કેટલાકની હાલત ગંભીર છે.

અકસ્માત કેવી રીતે થયો?
પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, જ્યારે કેટલીક મહિલાઓ ફેક્ટરીની અંદર વિસ્ફોટક સામગ્રી તૈયાર કરી રહી હતી ત્યારે વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ફેક્ટરીનું સ્ટ્રક્ચર સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું. રિપોર્ટ્સ મુજબ હજુ પણ ઘણા કામદારો ફેક્ટરીના કાટમાળમાં ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે. બચાવ ટુકડીઓ ઘટનાસ્થળે રાહત કાર્યમાં રોકાયેલી છે.

દૂર દૂર સુધી વિખરાયેલા મૃતદેહો
ઘટનાસ્થળ પરથી મળેલા અહેવાલો અનુસાર, મોટાભાગની મૃતકો મહિલાઓ છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ કહે છે કે વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે મૃતદેહો ઉડીને નજીકના ખેતરોમાં પડ્યા. વિસ્ફોટના કલાકો પછી પણ, ફટાકડા ફેક્ટરીમાંથી વચ્ચે-વચ્ચે વિસ્ફોટો સંભળાઈ રહ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તાર ધ્રુજી ઉઠ્યો છે. વિસ્ફોટના કારણે નજીકના ઓછામાં ઓછા પાંચ ગામોમાં ભારે ધુમાડો ફેલાયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે.

મુખ્યમંત્રીએ ગૃહમંત્રીને મોકલ્યા
માહિતી મળતાં જ, જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે રાહત કામગીરી હાથ ધરવા અને ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ તબીબી સહાય પૂરી પાડવા કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે. મુખ્યમંત્રીના આદેશને અનુસરીને, ગૃહમંત્રી વાંગલાપુડી અનિતા તાત્કાલિક પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે રવાના થયા હતા. મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ હાલમાં વિજયનગરમ જિલ્લાના પ્રવાસે છે.

આવી જ ઘટના પહેલા પણ બની છે
પ્રશાસન ઘટનાના કારણની વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યું છે. ફેક્ટરી પાસે માન્ય લાઇસન્સ હતું કે નહીં અને સલામતીના ધોરણોનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું કે નહીં તે નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જ ગામમાં ફટાકડા ઉત્પાદન પ્લાન્ટમાં અગાઉ આવી જ ઘટના બની હતી.

TAGGED:

AP FIRECRACKER EXPLOSION
KAKINADA FIRECRACKER
FIRECRACKER UNIT
FIRECRACKER UNIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.