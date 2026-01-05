ETV Bharat / bharat

આંધ્ર પ્રદેશમાં ONGCના કુવામાં ગેસ લીક થતા ભીષણ આગ લાગી, 5 KMનો વિસ્તાર ખાલી કરાવાયો

સમારકામ દરમિયાન ONGCના એક કુવામાં આગ લાગવાના કારણે કોનાસીમામાં અફરા-તફરી મચી ગઈ.

આંધ્ર પ્રદેશમાં ONGCના કુવામાં ગેસ લીક થતા ભીષણ આગ લાગી
આંધ્ર પ્રદેશમાં ONGCના કુવામાં ગેસ લીક થતા ભીષણ આગ લાગી (ETV Bharat)
ETV Bharat Gujarati Team

January 5, 2026

અમલાપુરમ (આંધ્રપ્રદેશ): આંધ્રપ્રદેશના ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કોનાસીમા જિલ્લામાં સોમવારે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) ના તેલના કૂવામાં ગેસ લીકેજ થવાથી ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે ગ્રામજનોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.

આ ઘટના ઇરુસુમંડા ગામમાં આવેલા મોરી-5 કૂવામાં બની હતી, જ્યાં ONGC કોન્ટ્રાક્ટર ડીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા ઉત્પાદન વધારવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ONGC અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રારંભિક તપાસ મુજબ, કોઈ મૃત્યુ કે ઈજાના અહેવાલ નથી. ચાલુ કામગીરી દરમિયાન ગેસ પાઇપલાઇન લીકેજ થતાં બપોરે 12:30 વાગ્યાની આસપાસ આગ લાગી હતી. તરત જ, લીક થયેલા ગેસમાં આગ લાગી, જેના કારણે હવામાં 100 ફૂટથી વધુ ઉંચી જ્વાળાઓ ફેલાઈ ગઈ. નજીકના નારિયેળના બગીચાઓમાં ભારે ધુમાડો ફેલાઈ ગયો.

પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા અને કારણ નક્કી કરવા માટે રાજમુન્દ્રીથી ONGC ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. કોનાસીમા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પણ કાર્યવાહીમાં લાગી ગયું. ફાયર વિભાગની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી, અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.

સાવચેતીના ભાગ રૂપે, અધિકારીઓએ સ્થળની પાંચ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા રહેવાસીઓને ખાલી કરાવ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, લાઉડસ્પીકર પર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં નજીકના ગામોના રહેવાસીઓને આગના વધુ પ્રકોપને રોકવા માટે વીજળી, સ્ટવ અથવા અન્ય કોઈપણ વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. આગને કારણે આશરે 500 નાળિયેરીના ઝાડને નુકસાન થયું હતું, અને નજીકના એક્વાપોનિક્સને નુકસાન થવાની ચિંતા છે.

જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસ અધિક્ષક અને સ્થાનિક સાંસદ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ ઘટનાની સમીક્ષા કરી અને અધિકારીઓને રાહત પ્રયાસો ઝડપી બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે અધિકારીઓને લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવા અને ગ્રામજનોને અસુવિધા ન થાય તેની ખાતરી કરવા સૂચના આપી.

