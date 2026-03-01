ETV Bharat / bharat

ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ: મીડલ-ઈસ્ટના સાત દેશોમાં CBSE ધોરણ 10-12ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી

CBSE 3 માર્ચે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરશે અને 5 માર્ચથી યોજાનારી પરીક્ષાઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેશે. (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 4:23 PM IST

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ રવિવારે જણાવ્યું કે કેટલાક પશ્ચિમ એશિયન દેશોમાં 2 માર્ચે યોજાનારી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ આ ક્ષેત્રની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

એક સત્તાવાર પરિપત્રમાં, બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે બહેરીન, ઈરાન, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સોમવાર, 2 માર્ચે યોજાનારી પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

નવી તારીખો બાદમાં જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને વધુ અપડેટ્સ માટે તેમની સંબંધિત શાળાઓના સંપર્કમાં રહેવા અને સત્તાવાર જાહેરાતનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તે 3 માર્ચે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરશે અને 5 માર્ચથી યોજાનારી પરીક્ષાઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેશે. વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાઓને જાણ કરવામાં આવે છે કે મધ્ય પૂર્વના ભાગો (બહેરીન, ઈરાન, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ) માં વર્તમાન પરિસ્થિતિને કારણે બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો છે. પરિણામે, 2 માર્ચ, 2026, સોમવારના રોજ યોજાનારી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. નવી તારીખો પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે.

બોર્ડ મંગળવાર, 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરશે અને ૫ માર્ચે યોજાનારી પરીક્ષાઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણયો લેશે. પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે, "બધા વિદ્યાર્થીઓને અપડેટ્સ માટે તેમની શાળાઓના સંપર્કમાં રહેવા અને સત્તાવાર જાહેરાતોનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાનના નેતૃત્વ અને સૈન્યને લક્ષ્ય બનાવીને એક મોટો હવાઈ હુમલો કર્યો, જેમાં ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની અને ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હત્યા કરવામાં આવી. ઇરાને યુએસ બેઝ, ઇઝરાયલ અને પશ્ચિમ એશિયાના અન્ય લક્ષ્યો પર મિસાઇલ હુમલાઓનો જવાબ આપ્યો.

પરિસ્થિતિ અનિશ્ચિત રહે છે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દાવો કર્યો છે કે ઇરાન તરફથી ખતરાને રોકવા માટે આ હુમલો જરૂરી હતો. આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ બાદ ઇરાન 40 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક મનાવી રહ્યું છે, અને દેશભરમાં વ્યાપક વિરોધ અને પ્રદર્શનો નોંધાયા છે.

સુપ્રીમ લીડરના કાર્યાલયે રાષ્ટ્રીય શોકનો સમયગાળો જાહેર કર્યો છે, જેમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ધ્વજ અડધી કાઠીએ લહેરાવાયા છે અને જાહેર સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ક્રાંતિના સ્થાપક રુહોલ્લાહ ખોમેનીના અનુગામી બનેલા ખામેનીએ 1989 થી પશ્ચિમી પ્રભાવ સામે ઈરાનનું મજબૂત નેતૃત્વ કર્યું છે.

અશાંતિ અટકાવવા અને જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સત્તાવાળાઓએ સમગ્ર દેશમાં, ખાસ કરીને તેહરાન જેવા મોટા શહેરોમાં સુરક્ષા વધારી દીધી છે. હવે ધ્યાન ખામેનીના અનુગામીની પસંદગી પર કેન્દ્રિત થયું છે, સંભવિત ઉમેદવારો અને ઈરાનના ભાવિ નેતૃત્વ પર તેમની અસર વિશે અટકળો ચાલી રહી છે.

