ચૂંટણી પંચનું મહત્ત્વપૂર્ણ નિવેદન- ફોર્મ 6 સાથે કોઇ વધારાના ઘોષણાપત્રની જરૂર નથી
આ પગલું જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સંધુ અને વિવેક જોશીના ચૂંટણી પંચ તરફથી 26 સપ્ટેમ્બરે મળેલી બેઠક બાદ ભરવામાં આવ્યું છે.
Published : September 30, 2026 at 2:34 PM IST
નવી દિલ્હી: 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે ચૂંટણી પંચે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવે 'ફોર્મ 6' સાથે વધારાના ઘોષણાપત્રની જરૂર નહીં પડે. ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે કાયદેસરના ફોર્મ-6ના મૂળ સ્વરૂપમાં કોઇ કાનૂની ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ વિવાદ તે સમયે શરૂ થયો જ્યારે ચૂંટણી પંચે SIR પ્રોસેસનો સમય તેની સાથે વધારાના ઘોષણાપત્ર ફરજિયાત બનાવ્યો હતો. આ ઘોષણાપત્ર જેમાં નવા અરજદારોને પોતાને, તેમના માતા-પિતા અથવા દાદા-દાદીને અગાઉની સઘન પુનરાવર્તન પ્રક્રિયા દરમિયાન તૈયાર કરાયેલી મતદાર યાદીઓ સાથે જોડતી વિગતો આપવાની હોય છે, તે ECINET પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. આ પોર્ટલ એવા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે છે જ્યાં હાલમાં SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
જે રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ત્યાં ચૂંટણી પંચની (ECINET) એપ અને પોર્ટલ તેમજ સંબંધિત મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના પોર્ટલ પરથી વધારાની ઘોષણાની આવશ્યકતા દૂર કરવામાં આવી છે. નોંધણી કરાવવા ઈચ્છતા અરજદારોએ હવે માત્ર 'મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960'હેઠળ નિર્ધારિત કાયદેસરનું 'ફોર્મ 6' ભરવાનું રહેશે. આ નિર્ણય મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનરો સુખબીર સિંહ સંધુ તથા વિવેક જોશીનો સમાવેશ કરતા સંપૂર્ણ પંચની 26 સપ્ટેમ્બરે મળેલી બેઠક બાદ લેવામાં આવ્યો છે.
બેઠક બાદ ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, 'ફોર્મ 6' સાથે જોડાયેલું ઘોષણાપત્ર SIR સમયગાળા માટે હતું અને SIR સિવાયના સમયગાળા માટે નિયમો (મતદાર નોંધણી નિયમો,1960) હેઠળ નિર્ધારિત ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે જ્યારે એ વાત સામે આવી કે સંધુ અને જોશીએ 'ફોર્મ 6'માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, ત્યારે આ મુદ્દો વિવાદનો વિષય બન્યો હતો. 'ફોર્મ 6'એ કાયદેસરનું ફોર્મ છે જેનો ઉપયોગ પાત્ર નાગરિકો મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ સામેલ કરાવવા માટે કરે છે. જોશીએ આ ફોર્મમાં કરાયેલા બદલાવ સામે વાંધો ઉઠાવતા દલીલ કરી હતી કે 'મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960' હેઠળ નિર્ધારિત ફોર્મમાં નિયમોમાં સુધારો કર્યા વિના બદલાવ કરી શકાય નહીં. સંધૂ પણ આ વાત સાથે સંમત હતા.
ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ ECINET પર ઓનલાઇન 'ફોર્મ 6'ની પ્રક્રિયામાં SIR અંગેની એક ઘોષણાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યા બાદ, સંધુએ ફરીથી આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી અને આ બદલાવને 'અનધિકૃત/ગેરકાનૂની' જણાવતા તેને હટાવવાની માંગ કરી હતી. જોકે, પોતાના સાર્વજનિક નિવેદનોમાં ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે ફોર્મ 6માં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી અને ડિકલેરેશન SIR સાથે જોડાયેલા એક વધારાની જરૂરિયાત હતી. ચૂંટણી પંચે એમ પણ કહ્યું કે બિહાર SIR પર પોતાના નિર્ણયમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ ઘોષણાપત્રને યોગ્ય ઠેરવી હતી.
26 સપ્ટેમ્બરે આ નિર્ણય ત્યારે લેવામાં આવ્યો જ્યારે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે દાવો કર્યો કે સંધૂ અને જોશીએ છેલ્લા 10 મહિનામાં SIR સાથે જોડાયેલા તે નિર્ણય અને આદેશો પર ઓછામાં ઓછા 14 વખત ઓફિશિયલ આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી, જે તેમના અનુસાર તેની જાણકારી અથવા ભલામણ વગર જારી કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પંચે 26 સપ્ટેમ્બરે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે SIR સાથે જોડાયેલા આદેશોને ત્રણ ચૂંટણી કમિશનરની સર્વસમ્મતિથી મંજૂરી મળી હતી.
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