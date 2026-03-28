દેશનું પ્રથમ 'ડિજિટલ અને નેટ ઝીરો' એરપોર્ટ જે બદલશે દેશની તસવીર, જાણો 10 મોટી ખાસિયતો
પીએમ મોદીએ આજે નોએડામાં આશરે ₹11,200 કરોડના કુલ રોકાણ સાથે વિકસિત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું
Published : March 28, 2026 at 9:00 PM IST
નવી દિલ્હી/નોએડા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ગૌતમબુદ્ધ નગરના જેવરમાં 'નોએડા ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ'નું ભવ્ય ઉદઘાટન કર્યું. આ સાથે જ ઉત્તર પ્રદેશ હવે દેશનું એવું રાજ્ય બની ગયું છે જ્યાં સૌથી વધુ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ્સની કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ છે. જનસભાને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાને આ ઉપલબ્ધિનો શ્રેય જનતાને આપો. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ એરપોર્ટ જેવરનું નહીં પરંતુ આગરા, મથુરા, અલીગઢ, ગાઝિયાબાદ, મેરઠ અને બુલંદશહર સહિત સમગ્ર પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને ફરીદાબાદ માટે આર્થિક સમૃદ્ધિનો દ્વાર ખોલશે.
દર કલાકે 30 એરક્રાફ્ટ લેન્ડ અને ટેક-ઑફ કરશે
એકવાર નોઈડા એરપોર્ટ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે, પછી દર કલાકે આશરે 30 વિમાનો ઉતરાણ અને ઉડાન ભરી શકશે. જેવર એરપોર્ટ પર સ્થાપિત ILS CAT-III સિસ્ટમ એટલી હાઇટેક છે કે પાઇલોટ્સ ઓછી દૃશ્યતાની સ્થિતિમાં પણ વિમાનને લેન્ડ કરી શકશે.
બીજી બાજુ, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જણાવ્યું કે, આ ફક્ત એક એરપોર્ટ નથી, પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે 'લોન્ચપેડ' છે. જેવર એરપોર્ટ વૈશ્વિક કનેક્ટિવિટીનું કેન્દ્ર બનવા માટે તૈયાર છે, જે યમુના એક્સપ્રેસ-વે, ગંગા એક્સપ્રેસ-વે અને દિલ્હી-વારાણસી હાઇ-સ્પીડ રેલ જેવા મેગા-નેટવર્ક્સને એકીકૃત કરશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, એરપોર્ટની નજીકમાં સ્થિત સેમિકન્ડક્ટર ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ અને અત્યાધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્લસ્ટર પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે. આ પહેલ લાખો યુવાનો માટે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર માટે માર્ગો ખોલશે. આ એરપોર્ટ દેશનું પ્રથમ 'ડિજિટલ અને નેટ ઝીરો' એરપોર્ટ છે - એક પ્રોજેક્ટ જે દેશના લેન્ડસ્કેપને બદલવા માટે તૈયાર છે. જાણો, દસ મુખ્ય સુવિધાઓ જે આ એરપોર્ટને ખરેખર વિશ્વસ્તરીય બનાવે છે.
Greater Noida, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, " in any country, an airport is not just a basic facility; it also gives wings to progress. before 2014, there were only 74 airports in the country. today, there are more than 160 airports across india..." pic.twitter.com/aPfqzsmcPP— IANS (@ians_india) March 28, 2026
ડિજિટલ અને સ્માર્ટ સફર: દેશનું સંપૂર્ણ રીતે 'ડિજિટલ એરપોર્ટ'. ચેઈ-ઈનથી બોર્ડિંગ સુધીની તમામ પ્રક્રિયા પેપરલેસ અને બાયોમેટ્રિક આધારિત હશે.
નેટ ઝિરો કાર્બન એમિશન: પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવતા આ ભારતનું પ્રથમ એવું એરપોર્ટ છે જેને 'નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન'ના ટાર્ગેટ સાથે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યું છે.
મલ્ટિ-મોડલ કનેક્ટિવિટી: રોડ, રેલ અને મેટ્રો દ્વારા ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટી. તેમાં દિલ્હી-વારાણસી હાઇ-સ્પીડ રેલ (બુલેટ ટ્રેન) માટે એક સ્ટેશન પણ હશે, જે દિલ્હી અને જેવર વચ્ચેનું અંતર માત્ર 21 મિનિટમાં કાપશે.
એશિયાનું મુખ્ય કાર્ગો હબ: એક વિશાળ 'ઇન્ટિગ્રેટેડ કાર્ગો ટર્મિનલ' સાથે, તે ઉત્તર ભારતનું સૌથી મોટું લોજિસ્ટિક્સ અને નિકાસ કેન્દ્ર બનશે.
એક સાથે 5 રનવેની ક્ષમતા: ભવિષ્યના વિસ્તરણની કલ્પના કરીને, તેને પાંચ-રનવે એરપોર્ટમાં વિકસાવવાની યોજના છે, જેનાથી સુવિધા માટે એક અલગ વૈશ્વિક ઓળખ સ્થાપિત થશે.
સંસ્કૃતિ અને આધુનિકતાનો સંગમ: ટર્મિનલની ડિઝાઇન ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક પ્રતિબિંબિત કરશે - ખાસ કરીને, બનારસના પ્રતિષ્ઠિત ઘાટ.
અમર્યાદિત રોજગારની તકો: આ એરપોર્ટના સંચાલનથી પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં 1 લાખથી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓ ઉત્પન્ન થવાનો અંદાજ છે.
MRO સુવિધા: વિમાન સમારકામ અને જાળવણી માટે અહીં એક મુખ્ય MRO (મેઈન્ટેનન્સ, રિપેર અને ઓવરહોલ) સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. આ સુવિધા ખાતરી કરે છે કે એરલાઇન્સને હવે સર્વિસિંગ માટે તેમના વિમાન વિદેશ મોકલવાની જરૂર રહેશે નહીં.
નોઇડા અને ગ્રેટર નોઇડાનો કાયાકલ્પ: યમુના એક્સપ્રેસ-વે પર એક નવું 'એરોટ્રોપોલિસ' (એરપોર્ટ સિટી) વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં હોટલ, શોપિંગ મોલ અને વાણિજ્યિક કેન્દ્રો હશે.
તેની સૌથી વિશિષ્ટ વિશેષતાઓમાંની એક એ છે કે, સિક્યોરિટી ચેક બાદ મુસાફરોને 60-મીટર કોરિડોરમાંથી પસાર થવાનું રહેશે; પરિણામે, પ્રવેશ બિંદુથી બોર્ડિંગ ગેટ સુધીની મુસાફરીમાં 20 મિનિટનો સમય લાગશે.
આ પણ વાંચો: