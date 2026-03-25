ETV Bharat / bharat

મહિલા અનામત લાગુ થયા પછી જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભા બેઠકોની સંખ્યા વધીને 135 થઈ શકે છે!

કેન્દ્ર સરકાર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં લોકસભા અને વિધાનસભા બેઠકોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાનું વિચારી રહી છે.

જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભા
জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: કેન્દ્ર સરકાર 2029 ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા મહિલાઓ માટે રાજકીય અનામત લાગુ કરવા માટે આગળ વધી રહી છે, જેમાં તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં લોકસભા અને વિધાનસભા બેઠકોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાનો વિચાર છે.

જો આ દરખાસ્ત મંજૂર થાય છે, તો જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજકીય પરિદૃશ્યમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થઈ શકે છે. અધિકારીઓ કહે છે કે તેઓ વિધાનસભાઓમાં સભ્યોની સંખ્યા 50 ટકા વધારવાની યોજના પર વિચાર કરી રહ્યા છે. આનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વિધાનસભા બેઠકોની સંખ્યા 90 થી વધીને 135 થઈ જશે. લોકસભામાં પ્રતિનિધિત્વ પાંચથી વધીને સાત કે આઠ થઈ શકે છે.

આ દરખાસ્ત હેઠળ, 33 ટકા બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થશે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભામાં આશરે 45 બેઠકો. જો લોકસભા બેઠકોની કુલ સંખ્યા વધીને સાત થાય છે, તો બે બેઠકો અનામત રાખી શકાય છે, અને જો સંખ્યા આઠ સુધી પહોંચે છે, તો ત્રણ બેઠકો અનામત રાખી શકાય છે.

કેન્દ્ર સરકારે આ દરખાસ્ત પર રાજકીય સર્વસંમતિ બનાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. લોકસભામાં વિપક્ષી સભ્યો સહિત અનેક પક્ષો સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે, નેશનલ કોન્ફરન્સે જણાવ્યું હતું કે તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો નથી. પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ ચૌધરી મોહમ્મદ રમઝાને જણાવ્યું હતું કે તેમની સાથે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વિપક્ષી I.N.D.I.A. ગઠબંધનની બેઠકમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ હતી. બેઠકમાં નેતાઓએ સર્વપક્ષીય ચર્ચાની માંગ કરી હતી. રમઝાને કહ્યું, "તેઓ ઇચ્છે છે કે કેન્દ્ર સરકાર એક બેઠક બોલાવે અને પ્રસ્તાવિત કાયદા વિશે વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડે."

જો કાયદો પસાર થાય, તો આ દરખાસ્ત 2029 ની જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પર પણ લાગુ થઈ શકે છે. વર્તમાન વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 3 નવેમ્બર, 2029 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. કાયદો પસાર થયા પછી, કેન્દ્ર સરકાર મતવિસ્તારોની સીમાઓ ફરીથી દોરવા માટે સીમાંકન પંચની સ્થાપના કરે તેવી અપેક્ષા છે.

ચર્ચા હેઠળના પ્રસ્તાવ મુજબ, 2011 ની વસ્તી ગણતરીનો ઉપયોગ આ કાર્ય માટે આધાર તરીકે થઈ શકે છે. વર્તમાન કાનૂની માળખા મુજબ, 2027 ની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવે અને નવા વસ્તી ડેટાના આધારે નવું સીમાંકન કરવામાં આવે તે પછી જ મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ થશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JK ASSEMBLY SEATS MAY RISE
CENTRE MULLS 50 SEAT HIKE
NUMBER OF ASSEMBLY SEATS
JAMMU KASHMIR
WOMENS RESERVATION AHEAD OF 2029

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.