ગુજરાત સહિત દેશના આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી
હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી 2-3 દિવસ દરમિયાન પૂર્વોતર ભારત, પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
Published : July 13, 2026 at 12:24 PM IST
નવી દિલ્હી: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર ભારતમાં ચોમાસુ સક્રિય છે. ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને તેજ પવન ફૂંકાશે. આગામી અઠવાડિયામાં ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને ભારે પવનની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. ઉત્તર, પૂર્વ અને ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસાનો વરસાદ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમીનો અનુભવ થશે.
હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, 12 જુલાઈના રોજ દેશના મોટા ભાગમાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં 28 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડ્યો હતો. IMD ડેટા દર્શાવે છે કે 20 રાજ્યો ખૂબ જ ઓછા વરસાદની કેટેગરીમાં આવ્યા હતા, જ્યારે આઠ રાજ્યોમાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો, જે ભારતના ભૌગોલિક વિસ્તારનો 91% ભાગ આવરી લે છે. દેશમાં સામાન્ય 9.1 મીમીની સામે 2.2 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો, જે દિવસ માટે 75% ઓછો હતો.
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 12, 2026
🌧️ Heavy to very heavy rainfall is likely over Northeast India, West Bengal, and Bihar during the next 2–3 days.
🌦️ Isolated heavy rainfall is also likely over East Uttar Pradesh during the next 4–5 days.
⛈️ Extremely heavy rainfall is likely over… pic.twitter.com/73qQBuxtSx
દૈનિક વરસાદમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હોવા છતાં, 1 જૂનથી 12 જુલાઈ સુધી ચોમાસાની સિઝન માટે કુલ વરસાદ સામાન્ય કરતાં 18% ઓછો છે, અને 16 રાજ્યોમાં હજુ પણ ઓછા વરસાદના અહેવાલ છે. હવામાન નિષ્ણાતો કહે છે કે જો આગામી અઠવાડિયામાં આ કમી ચાલુ રહેશે, તો ચોમાસાના વરસાદનું અસમાન વિતરણ કૃષિ, જળાશયોના સંગ્રહ અને પાણીની ઉપલબ્ધતાને અસર કરી શકે છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત
ઉત્તરાખંડ, હિમાચલમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી, દિલ્હી-NCRમાં વાવાઝોડાની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આ અઠવાડિયે હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ઉત્તરાખંડમાં 18 જુલાઈ સુધી અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 16 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે. દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ અને પૂર્વ રાજસ્થાનમાં અલગ અલગ સ્થળોએ વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી પડવા અને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
મધ્ય ભારત
દેશના મધ્ય રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ ચાલુ રહેવાથી છત્તીસગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. છત્તીસગઢ, પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ અને પશ્ચિમી મધ્ય પ્રદેશમાં અલગ અલગ સ્થળોએ 18 જુલાઈ સુધી વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે છત્તીસગઢ અને પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની ચેતવણી આપી છે, છત્તીસગઢમાં 14 અને 15 જુલાઈએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
પૂર્વી ભારત
બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને ઝારખંડમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. IMDએ બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને ઝારખંડમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આખા અઠવાડિયા દરમિયાન વરસાદ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
ઉત્તરપૂર્વ ભારત
ઉત્તરપૂર્વ મજબૂત ચોમાસા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે; આસામ અને મેઘાલયમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં 18 જુલાઈ સુધી વ્યાપક વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આસામ અને મેઘાલયમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે બાકીના પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેનાથી પૂર અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ વધી શકે છે.
પશ્ચિમ ભારત
કોંકણ, ગોવા અને ગુજરાતમાં ચોમાસું મજબૂત બન્યું છે; 18 જુલાઈ સુધી વરસાદ ચાલુ રહેશે. કોંકણ અને ગોવામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે ગુજરાત, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડા અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે. IMD એ સંકેત આપ્યો છે કે ચોમાસું આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સક્રિય રહેશે.
દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારત
કેરળ, કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં વરસાદની સંભાવના છે. દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં ગરમીનું મોજું ચાલુ રહેશે. કેરળ, કર્ણાટક, તેલંગાણા, તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના કેટલાક ભાગોમાં ભારે પવન સાથે વાવાઝોડાની સંભાવના છે. દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમમાં 14 જુલાઈ સુધી ગરમીનું મોજું રહેવાની સંભાવના છે, જ્યારે ઓડિશા અને દરિયાકાંઠાના તમિલનાડુમાં ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે.
દરિયાઈ હવામાન
IMDએ માછીમારોને અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ન જવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. IMDએ આગામી કેટલાક દિવસોમાં ભારે પવન અને તોફાની દરિયાઇ સ્થિતિને કારણે માછીમારોને અરબ સાગરમાં ન જવાની સલાહ આપી છે.
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