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હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: આગામી દિવસોમાં ચોમાસાનું રૌદ્ર રૂપ જોવા મળશે, ભારે વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

આગામી દિવસોમાં દેશમાં વરસાદનું રૌદ્ર રૂપ જોવા મળી શકે છે
આગામી દિવસોમાં દેશમાં વરસાદનું રૌદ્ર રૂપ જોવા મળી શકે છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 12:48 PM IST

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નવી દિલ્હી: સમગ્ર ભારતમાં આ સમયે ચોમાસુ હાવી છે. કેટલાક રાજ્યમાં વરસાદનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે તો કેટલાક રાજ્ય વરસાદ માટે તરસી રહ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ સંભાવના વ્યક્ત કરી છે કે આગામી દિવસોમાં દેશના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, મધ્ય પ્રદેશ અને તેની આસપાસના દક્ષિણ-પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશની ઉપર બનેલા દબાણનો એક મજબૂત ક્ષેત્ર હવામાનને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે.

IMD અનુસાર, ઉત્તર ઝારખંડ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ડિપ્રેશન તરીકે બનેલી સિસ્ટમ હવે નબળી પડી ગઇ છે. આ સિસ્ટમ હવે મધ્ય પ્રદેશ અને દક્ષિણ-પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશની ઉપર છે. આ સિસ્ટમનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સમુદ્ર સપાટીથી 7.6 કિમીની ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલું છે અને દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં વરસાદ લાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.

સક્રિય ચોમાસાની ટ્રફથી ભારે વરસાદ પડે છે

IMD વૈજ્ઞાનિક અખિલ શ્રીવાસ્તવે સમજાવ્યું કે ચોમાસાનું ટ્રફ વર્તમાન હવામાન માટેનું એક કારણ છે. તેમણે કહ્યું કે દરિયાની સપાટી પર, આ ટ્રફ ફિરોઝપુર, કરનાલ, ફતેહગઢ, ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારના સેન્ટર અને દીઘાથી ઉત્તરપૂર્વીય બંગાળની ખાડી તરફ વિસ્તરે છે. આ ટ્રફનો બીજો ભાગ આ સિસ્ટમથી રાજસ્થાન તરફ ફેલાયેલો છે. નીચા દબાણવાળા વિસ્તાર અને ટ્રફ સંયુક્ત રીતે ભારતના મધ્ય, ઉત્તરીય અને કેટલાક અન્ય ભાગોમાં વરસાદનું કારણ બની રહ્યા છે. વિભાગ અનુસાર, 20થી 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં અને 20થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન પૂર્વ મધ્યપ્રદેશમાં વ્યાપક વરસાદની અપેક્ષા છે.

પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં વધુ વરસાદ

આ હવામાન પ્રણાલી પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં વધુ વરસાદ લાવવાની અપેક્ષા છે. IMDએ હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર-લદ્દાખમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. 20 અને 21 ઓગસ્ટના રોજ હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ-કાશ્મીર-લદ્દાખમાં વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તરાખંડમાં 20થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ પડવાની ધારણા છે. સતત વરસાદને કારણે આ વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન, રસ્તા બંધ થવા અને સેવાઓમાં વિક્ષેપ પડવાની ચિંતા વધી છે.

હિમાચલમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત

હિમાચલમાં સતત પડી રહેલા વરસાદથી લોકોની રોજી રોટી પર અસર પડી છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર અનુસાર, NH-003 સહિત 166 રસ્તા બંધ છે. વરસાદથી 130 વીજળી ટ્રાન્સફોર્મર અને પાણી સપ્લાયની 222 સ્કીમ પણ ખરાબ થઇ છે. મંડી પણ પ્રભાવિત જિલ્લામાંથી એક છે, જ્યાં 84 રસ્તા બંધ છે. હિમાચલના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

દિલ્હીમાં સામાન્ય કરતા 21% વધુ વરસાદ પડ્યો

ગુરૂવારે દિલ્હીના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ પડ્યો હતો જેનાથી ગરમી અને ઉકળાટમાં રાહત મળી છે. હવામાન વિભાગના હવામાનના જાણકાર ડૉ. પટનાયકે જણાવ્યુ કે પાટનગરમાં 1 જૂનથી 20 ઓગસ્ટ વચ્ચે 535.1 મિમી વરસાદ પડ્યો છે. આ દરમિયાન સામાન્ય વરસાદ 442.3 મિમી પડે છે. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં સામાન્ય કરતા 92.8 મિમી વધુ વરસાદ પડ્યો છે, જે લાંબા સમયથી એવરેજ કરતા 21% વધારે છે.

પૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગમાં વરસાદની શક્યતા

દેશના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 20થી 25 ઓગસ્ટ વચ્ચે ગંગાના મેદાની વિસ્તાર પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ઘણા મોટા વિસ્તારમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ સિવાય બિહાર અને ઓડિશામાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ વરસાદ પડી શકે છે.

માછીમારોને દરિયાથી દૂર રહેવાની સલાહ

દક્ષિણ દરિયા કિનારાના વિસ્તાર કેરળ, લક્ષદ્વીપ, દક્ષિણ તમિલનાડુ અને પોડિચેરી માટે ઊંચી લહેરોની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 1.1થી 2.2 મીટર ઊંચી લહેરો ઉઠવાની આશંકા છે. માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

આગામી દિવસોમાં સારા વરસાદની સંભાવના

જેમ જેમ દબાળ ધરાવતા વિસ્તાર પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ વધી રહ્યા છે, મોનસૂન ટ્રફ સક્રિય બન્યું છે. અલગ અલગ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. ઓછા દબાણ ધરાવતી સિસ્ટમ, સક્રિય મોનસૂન ટ્રફને કારણે દેશના કેટલાક ભાગમાં હવામાન અસ્થિર રહેવાની સંભાવના છે.

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