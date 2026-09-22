IIT બૉમ્બે વિદ્યાર્થી મૃત્યુ કેસ: સ્ટુડન્ટ્સે નિવેદનોથી પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું
વિદ્યાર્થીઓ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે, આ ઘટનાએ અમને ઈન્સ્ટીટ્યૂટની કામ કરવાની રીતને ફરીવાર જોવા પર મજબૂર કર્યા છે
Published : September 22, 2026 at 1:34 PM IST
મુંબઈ: IIT બોમ્બેના બીજા વર્ષના વિદ્યાર્થી સાહિલ રવિન્દ્ર વાકોડેના મૃત્યુના ત્રણ દિવસ બાદ અનેક ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. IIT બોમ્બેએ શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે 18 સપ્ટેમ્બરે મિડ-સેમેસ્ટર પરીક્ષા દરમિયાન સાહિલ પાસેથી મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો હતો.
તે ઘટનાના થોડા કલાકોમાં જ સાહિલ તેના હોસ્ટેલના રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. તેના પરિવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેને જાતિ આધારિત ભેદભાવ અને માનસિક ઉત્પીડનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે FIR નોંધી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા અને સંસ્થાને 18 માંગણીઓનું આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું.
દરમિયાન, સાહિલના મૃત્યુ તરફ દોરી જતી ઘટનાઓ અંગેના તેના શરૂઆતના નિવેદન બદલ IIT બોમ્બેએ માફી માંગી છે. આ મામલાની તપાસ હવે મુંબઈ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી છે. સાહિલ વાકોડે IIT બોમ્બેના એનર્જી સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં બીજા વર્ષનો વિદ્યાર્થી હતો. 18 સપ્ટેમ્બરે તેની મિડ-સેમેસ્ટર પરીક્ષા હતી. તેના શરૂઆતના નિવેદનમાં, IIT બોમ્બેએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે પરીક્ષા દરમિયાન તેની પાસેથી મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો હતો.
IIT Bombay Student Representatives issue an official statement following the tragic death of second-year BTech student Sahil Wakode.— ANI (@ANI) September 22, 2026
The statement states: "We do not stand for or condone cheating or any form of academic misconduct. At the same time, the loss of our fellow… pic.twitter.com/xkqOmY6NYF
સંસ્થાના જણાવ્યા અનુસાર, સાહિલે પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર ChatGPT પર અપલોડ કરીને જવાબો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, સંબંધિત શિક્ષક, ફેકલ્ટી સલાહકાર અને વિભાગના વડાએ સાહિલ સાથે વાત કરી અને તેને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું.
IIT બોમ્બેએ જણાવ્યું હતું કે, તેને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે આ ઘટનાની તેના શૈક્ષણિક કારકિર્દી પર કોઈ અસર પડશે નહીં. સંસ્થાએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે સમયે તેની સામે કોઈ શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા. જોકે, ઘટનાના થોડા જ કલાકોમાં સાહિલ તેના હોસ્ટેલના રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
પરીક્ષા સંબંધિત ઘટના અને તેના મૃત્યુ વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ હતો કે કેમ, તે બાબત હાલ તપાસ હેઠળ છે. સાહિલના મૃત્યુ બાદના તેના પ્રારંભિક નિવેદનમાં, IIT બોમ્બેએ તે આક્ષેપોની વિગતો આપી હતી કે તેણે પરીક્ષા દરમિયાન મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
તેમણે ChatGPT દ્વારા જવાબો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ આ નિવેદનનો સખત વિરોધ કરતા દલીલ કરી હતી કે, મૃતક વિદ્યાર્થી પાસે હવે પોતાની વાત રજૂ કરવાની કોઈ તક ન હોવાથી, તેના પર પરીક્ષામાં ગેરરીતિ આચરવાનો જાહેરમાં આરોપ મૂકવો અયોગ્ય હતું.
વિદ્યાર્થીઓએ એવો પણ મત વ્યક્ત કર્યો હતો કે તપાસ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં સાહિલના મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ વિશે ચોક્કસ દાવા કરવા ખોટું હતું. ત્યારબાદ, IIT બોમ્બેએ તેના અગાઉના નિવેદન બદલ માફી માંગી અને સ્વીકાર્યું કે તપાસ ચાલુ હોવા છતાં મૃત્યુ તરફ દોરી જતી પરિસ્થિતિઓને સ્થાપિત તથ્યો તરીકે રજૂ કરવી તે અયોગ્ય હતું.
#WATCH | Mumbai: IIT Bombay student suicide | On the allegations against Professor Suryanarayana Doolla, Professor Dr. Rajkumar Pant, President of the Faculty Forum, IIT Bombay, says, " like every institute, we have a dedicated sc="" st cell for the welfare of students of that… pic.twitter.com/LqqqJITu4a— ANI (@ANI) September 22, 2026
વિદ્યાર્થીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તપાસ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં સાહિલના મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ વિશે ચોક્કસ દાવા કરવા અયોગ્ય હતા. ત્યારબાદ, IITએ તેના અગાઉના નિવેદન બદલ માફી માંગી અને સ્વીકાર્યું કે તપાસ ચાલુ હોવા છતાં મૃત્યુ તરફ દોરી જતી પરિસ્થિતિઓને સ્થાપિત તથ્યો તરીકે રજૂ કરવી ખોટું હતું.
પોલીસ ફરિયાદમાં, સાહિલના પિતાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમના પુત્રને જાતિ-આધારિત ભેદભાવ અને માનસિક સતામણીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ફરિયાદમાં પ્રો. સૂર્યનારાયણ દુલ્લા અને અન્યના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો; જોકે, હાલમાં આ આક્ષેપોની તપાસ ચાલી રહી છે.
IIT બોમ્બેએ જણાવ્યું છે કે, સાહિલે સંસ્થાના વહીવટીતંત્ર અથવા SC/ST સેલ સમક્ષ જાતિ-આધારિત ભેદભાવ અંગે કોઈ ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી ન હતી. પરિવારના આક્ષેપો અને IIT બોમ્બેના વલણ વચ્ચે વિરોધાભાસ છે. તપાસ દ્વારા એ સ્પષ્ટ થશે કે શું સાહિલે જાતિ-આધારિત ભેદભાવ કે માનસિક સતામણીનો સામનો કર્યો હતો અને શું આ પરિબળો તેના મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલા હતા.
IIT બોમ્બેના વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓએ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, "અમે કોઈપણ પ્રકારની શૈક્ષણિક બેઈમાની કે ગેરવર્તણૂકનું સમર્થન કરતા નથી. સાથે જ, અમારા સહપાઠી સાહિલના અવસાનથી સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ અત્યંત દુઃખદ છે. આ ઘટનાએ અમને અમારી સંસ્થાની કાર્યપદ્ધતિઓ અને પ્રક્રિયાઓનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા માટે પ્રેર્યા છે.
વિદ્યાર્થીઓના નેતૃત્વમાં થયેલા આ વિરોધનો ઉદ્દેશ્ય શૈક્ષણિક ગેરવર્તણૂકને વાજબી ઠેરવવાનો નહોતો. તેના બદલે, તે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી વ્યવસ્થિત (સિસ્ટમિક) સમસ્યાઓ તરફ ધ્યાન દોરવાનો અને સંસ્થાકીય સ્તરે વાસ્તવિક તથા નક્કર સુધારાઓની માંગ કરવાનો એક સામૂહિક પ્રયાસ હતો, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો ન પડે."
અમને આનંદ છે કે સંસ્થાના નિયામક અને અન્ય વહીવટી સભ્યો સાથે એક 'ઓપન હાઉસ' (સંવાદ સત્ર)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમની ચિંતાઓ અને પ્રશ્નો સીધા રજૂ કરવાની તક મળી. પ્રોફેસર સૂર્યનારાયણના સંદર્ભમાં, અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે ચાલુ તપાસ અંગે પૂર્વગ્રહયુક્ત કે એકતરફી અભિપ્રાય બાંધવો એ ક્યારેય અમારો અભિગમ રહ્યો નથી.
અમે ફેકલ્ટી સભ્ય તરીકે પ્રોફેસર ડુલ્લાની પડખે છીએ અને માનીએ છીએ કે તપાસની પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ અને પૂર્વગ્રહમુક્ત હોવી જોઈએ. અમે માંગ કરીએ છીએ કે તપાસનું પરિણામ ન આવે ત્યાં સુધી તેમને 'ડીન (વહીવટ)' તરીકેની વહીવટી જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે.
આ માત્ર એક સાવચેતીભર્યું પગલું હતું જેથી તપાસ સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર રહે અને કોઈપણ બાહ્ય દબાણથી મુક્ત રહે. તપાસના તારણો અને ત્યારબાદ લેવાનારા કોઈપણ પગલાં અંગે નિર્ધારિત પ્રક્રિયાગત નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ તરીકે, અમે માનીએ છીએ કે આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાંથી ઉદ્ભવતા મુદ્દાઓનું સંચાલન વિદ્યાર્થી નેતૃત્વ દ્વારા થવું જોઈએ અને તેનું નિરાકરણ સંસ્થાની અંદર જ લાવવું જોઈએ.
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