'જો અમેરિકા અને ઈરાન વાત કરી શકે છે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન કેમ નહીં?': મીરવાઇઝ ઉમર ફારૂકે કાશ્મીર પર વાતચીતની અપીલ કરી
કાશ્મીરી અલગતાવાદી નેતાએ નેતૃત્વને વાતચીતનો માર્ગ અપનાવવા કહ્યું અને કહ્યું કે સંઘર્ષનો ઉકેલ લશ્કરી માધ્યમથી લાવી શકાતો નથી.
Published : June 30, 2026 at 5:30 PM IST
શ્રીનગર: કાશ્મીરી અલગતાવાદી નેતા મીરવાઇઝ ઉમર ફારૂકે મંગળવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વાતચીતની માંગણી ફરી શરૂ કરી. તેમણે કહ્યું કે જો અમેરિકા અને ઈરાન તણાવ વધવા છતાં વાતચીત ફરી શરૂ કરી શકે છે, તો દક્ષિણ એશિયાના બે પડોશી દેશોએ પણ કાશ્મીર સહિત તેમના લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદોને ઉકેલવા માટે વાતચીત કરવી જોઈએ.
શ્રીનગરના રેસીડેન્સી રોડ પર એક ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરતા, મીરવાઇઝે કહ્યું કે શ્રીનગરની જામા મસ્જિદમાં તેમની તાજેતરની ટિપ્પણી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી શરૂ થયેલા રાજદ્વારી પ્રયાસોના સંદર્ભમાં હતી.
તેમણે કહ્યું, "આજે, જ્યારે આપણે વૈશ્વિક શાંતિ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે મને ખુશી છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ફરી શરૂ કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આશા છે કે, આ અઠવાડિયે બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત ફરી શરૂ થશે. અમે હંમેશા આવા પ્રયાસોને ટેકો આપ્યો છે."
ગયા શુક્રવારે તેમના ભાષણનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું, "જો ઈરાન અને અમેરિકા તણાવ વધવા છતાં ટેબલ પર આવી શકે છે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન પણ સાથે બેસીને મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી શકે છે."
મીરવાઇઝે કહ્યું કે તેમણે ભારતીય નેતૃત્વને વાતચીતનો માર્ગ અપનાવવાની અપીલ કરી અને દલીલ કરી કે વિવાદો લશ્કરી માધ્યમથી ઉકેલી શકાતા નથી.
તેમણે કહ્યું, "યુદ્ધથી વિવાદોનો ઉકેલ આવતો નથી. મુદ્દાઓ વાતચીત દ્વારા ઉભા થાય છે અને ઉકેલાય છે."
તેમણે લોકોને તેમના નિવેદનોના સંદર્ભને સમજવા વિનંતી કરી, એમ કહીને કે તે તેમના લાંબા સમયથી રહેલા વિશ્વાસને દર્શાવે છે કે શાંતિ અને સંવાદ એ પ્રદેશમાં પ્રગતિ માટે શ્રેષ્ઠ તક છે.
દક્ષિણ એશિયાની આર્થિક સંભાવના પર ભાર મૂકતા, મીરવાઇઝે કહ્યું કે ભારતીય ઉપખંડમાં પુષ્કળ માનવ સંસાધનો અને આર્થિક તકો છે, જેનો ઉપયોગ પ્રાદેશિક સંબંધોમાં સુધારો કરીને સંપૂર્ણ રીતે કરી શકાય છે.
તેમણે કહ્યું, "જો ઉપ-મહાદ્વીપનું નેતૃત્વ રાજકીય દૂરંદેશી બતાવે અને પરસ્પર સંબંધો સુધારવા માટે કામ કરે, તો સમગ્ર પ્રદેશ પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ મેળવી શકે છે."
તેમણે કહ્યું કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સુધરેલા સંબંધો કાશ્મીર વિવાદ સહિત બાકી રહેલા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવશે.
તેમણે કહ્યું, "મારું માનવું છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મિત્રતા કાશ્મીર વિવાદ સહિત લાંબા સમયથી ચાલતા મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. અમને આશા છે કે ભારત, પાકિસ્તાન અને કાશ્મીરનું નેતૃત્વ શાંતિને મજબૂત કરવા અને શાંતિપૂર્ણ માધ્યમથી મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવાના આવા પ્રયાસોને સમર્થન આપશે."
મીરવાઇઝે કાશ્મીરમાં મુસ્લિમોમાં વધુ એકતાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે મુત્તાહિદા મજલિસ-એ-ઉલેમાના સભ્યો ખીણમાં વિવિધ ઇસ્લામિક સંપ્રદાયો વચ્ચે એકતા મજબૂત કરવા માટે એકમત હતા.
તેમના મતે, સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દના વ્યાપક હિતમાં, વિવિધ સંપ્રદાયો વચ્ચે અથવા એક જ સંપ્રદાયની અંદર કોઈપણ ગેરસમજણોને સંવાદ, સદ્ભાવના અને પરસ્પર સમજણ દ્વારા ઉકેલવી જોઈએ.
મીરવાઇઝે કહ્યું, "માત્ર એકતા દ્વારા જ લોકો તેમની ઓળખ અને હિતોનું રક્ષણ કરી શકે છે."