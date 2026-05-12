‘જો લોકો સામૂહિક અવાજ ઉઠાવે કે આ મુદ્દો સામાજિક સુધારાની જરૂર છે, તો અમે તેને સ્વીકારીશું’ - સબરીમાલા પર સુપ્રીમ કોર્ટનું અવલોકન
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો લોકો, તેમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સામૂહિક રીતે નક્કી કરે છે કે કોઈ પ્રથામાં સામાજિક સુધારાની જરૂર છે.
Published : May 12, 2026 at 5:50 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે મૌખિક રીતે જણાવ્યું કે માસિક સ્ત્રાવની ઉંમરની મહિલાઓને સબરીમાલા મંદિરમાં પ્રવેશ ન આપવાની પ્રથા "પ્રતિબંધ" છે કે નહીં, તે આખરે વ્યક્તિગત અંતરાત્માનો મામલો છે. અદાલતે વધુમાં કહ્યું કે જો લોકો પોતાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સામૂહિક રીતે નક્કી કરે કે આ પ્રથા સામાજિક સુધારાની જરૂર છે, તો અદાલત તેને સ્વીકારવાની સંભાવના છે.
નવ સભ્યોની સંવિધાનિક બેન્ચ વર્તમાનમાં ધાર્મિક સ્થળો પર મહિલાઓ સામે ભેદભાવ અને વિવિધ ધર્મોમાં ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યની હદ અને અવકાશને લઈને અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે. આમાં કેરળના સબરીમલા મંદિર અને દાઉદી બોહરા સમુદાય સહિતના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.
બેન્ચમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ એસ. કે. કાંત, ન્યાયાધીશ બી. વી. નાગરત્ના, એમ. એમ. સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાળે, આર. મહાદેવન અને જોયમલ્યા બાગચી સામેલ છે.
વરિષ્ઠ વકીલ વિજય હંસારિયાએ કેટલાક પક્ષો તરફથી દલીલ કરતાં કહ્યું કે સબરીમાલા મંદિરમાં મહિલાઓને પ્રવેશ ન આપવાનું મુખ્ય કારણ તેમની માસિક સ્ત્રાવની ઉંમર છે. તેમણે ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું, "મને 10 વર્ષની છોકરી તરીકે લો. હું કુટુંબ સાથે મંદિર જઈ રહી છું. માસિક સ્ત્રાવને લઈને તે પ્રતિબંધ છે..."
ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ જણાવ્યું, "જો તમે તેને પ્રતિબંધ માનો છો તો તે પ્રતિબંધ છે અને જો તમે તેને પ્રતિબંધ ન માનો તો તે નથી... પ્રશ્ન એ છે કે તમે તેને કેવી રીતે જુઓ છો." તેમણે ભાર મૂક્યો કે તે ભક્ત અને અભક્તના દૃષ્ટિકોણ પર આધારિત છે અને વ્યક્તિએ પોતાના અંતરાત્મા અનુસાર જવું જોઈએ.
વકીલ હંસારિયાએ કહ્યું કે તેઓ ભક્ત છે, પરંતુ કેટલાક લોકો તેને પ્રતિબંધ માને છે અને "મારું અંતરાત્મા તેને પ્રતિબંધ અથવા કલંક તરીકે જોતું નથી."
દલીલ કરવામાં આવી કે સામાજિક કલ્યાણ માટે બનેલા રાજ્ય કાયદાને ધાર્મિક પ્રથાઓને અસર કરે છે તેના આધારે રદ કરવો જોઈએ નહીં.
હંસારિયાએ કહ્યું કે જો તે ધાર્મિક પ્રથા હોય અને સામાજિક સુધારાની જરૂર હોય, તો આર્ટિકલ 25(2)(બી) હેઠળ કાયદો બનાવવામાં આવે તો તેને આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા હોવાના આધારે રદ કરી શકાય નહીં, કારણ કે આર્ટિકલ 26(બી) આર્ટિકલ 25(1) તેમજ આર્ટિકલ 26ને પણ ઓવરરાઈડ કરે છે.
ઉદાહરણ આપતાં તેમણે કહ્યું કે જો રાજ્ય કાયદો બનાવે કે તમામ વયની મહિલાઓને મંદિરમાં પ્રવેશ મળે, તો શું તે કાયદાને આર્ટિકલ 26(બી)નું ઉલ્લંઘન છે તેમ કહીને રદ કરી શકાય? મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું, "અદાલતો ભવિષ્યમાં આવો ચુકાદો આપવા માટે અત્યંત અનિચ્છુક રહેશે..."
મુખ્ય ન્યાયાધીશે વધુમાં કહ્યું, "જો આ દેશના લોકો, તેમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા, સામૂહિક અવાજ ઉઠાવે કે આ મુદ્દો સામાજિક સુધારાની જરૂર છે, તો અદાલત તેને સામાજિક સુધારા તરીકે સ્વીકારશે. પરંતુ જો તે લોકોની ઇચ્છા અને મરજી વિરુદ્ધ હોય — કંઈક તેમના પર થોપી દેવામાં આવે અથવા તેમને ગળી જવાના નિયમ તરીકે, તો અદાલત હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે."