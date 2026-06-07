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રાજૌરીમાં આતંંકવાદીઓ વિરુદ્ધ 'ઓપરેશન શેરોવાલી' દરમિયાન લેફ્ટનન્ટ બીરેશ્વર ગોસ્વામી શહીદ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરીમાં અલ્મોડાના લેફ્ટનન્ટ બિરેશ્વર ગોસ્વામી શહીદ થયા હતા. તેમનો પાર્થિવ દેહ રવિવાર સાંજ સુધીમાં તેમના વતન ગામ પહોંચશે.

રાજૌરીમાં આતંંકવાદીઓ વિરુદ્ધ 'ઓપરેશન શેરોવાલી' દરમિયાન લેફ્ટનન્ટ બીરેશ્વર ગોસ્વામી શહીદ
રાજૌરીમાં આતંંકવાદીઓ વિરુદ્ધ 'ઓપરેશન શેરોવાલી' દરમિયાન લેફ્ટનન્ટ બીરેશ્વર ગોસ્વામી શહીદ (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 5:31 PM IST

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અલ્મોડા : જમ્મુ-કાશ્મીરના બોર્ડર જિલ્લો રાજૌરીમાં ચાલી રહેલા કાઉન્ટર-ટેરરિઝમ ઓપરેશન દરમિયાન, ભારતીય સેનાના એક યુવા અધિકારી ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા જિલ્લાના નિવાસી 25 વર્ષીય લેફ્ટનન્ટ બિરેેશ્વર ગોસ્વામી ભારત માતાની રક્ષા કરતા શહીદ થઈ ગયા. આર્મીની વ્હાઇટ નાઇટ કોર્પ્સે તેમની શહાદત પર ઊંડો દુઃખ અને શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

ડિફેન્સ સૂત્રોના અનુસાર, લેફ્ટનન્ટ બિરેેશ્વર ગોસ્વામી ‘ઓપરેશન શેરોવાલી’ દરમિયાન રાજૌરીના માંજાકોટ વિસ્તારમાં મુશ્કેલ જંગલવાળા વિસ્તારમાં ઓપરેશનલ ફરજ પર હતા. આ દરમિયાન તેઓ એક ઊંડી ખીણમાં પડી ગયા અને ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગયા. સાથી સૈનિકોએ તેમને તાત્કાલિક બચાવ્યા.

સેનાના જણાવ્યા મુજબ, આ વિસ્તાર ખૂબ જ ખતરનાક અને મુશ્કેલ છે, જ્યાં ગાઢ જંગલો, ઊંચી પહાડો, ઊબડખાબડ રસ્તાઓ અને ખરાબ હવામાન ઓપરેશનને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે. વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓની હાજરીની માહિતી મળ્યા બાદ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.

આર્મીના સ્પોક્સપર્સન મુજબ, શહીદ અધિકારી બિરેેશ્વર ગોસ્વામીનો પાર્થિવ દેહ જમ્મુ એર ફોર્સ સ્ટેશન લાવવામાં આવશે, જ્યાં મિલિટરી અને સિવિલ એડમિનિસ્ટ્રેશનના સિનિયર અધિકારીઓ, જવાન અને જાણીતા લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. ત્યારબાદ તેમના પાર્થિવ દેહને સંપૂર્ણ સૈન્ય સન્માન સાથે તેમના પિતૃસ્થળ અલ્મોડા મોકલવામાં આવશે, જ્યાં તેમનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, જમ્મુ કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહાએ લેફ્ટનન્ટ બિરેેશ્વર ગોસ્વામીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

નોંધનીય છે કે 25 વર્ષીય લેફ્ટનન્ટ બિરેેશ્વર ગોસ્વામી પુત્ર પ્રમોદ નાથ ગોસ્વામી અલ્મોડાના પાંડેખોલાના રહેવાસી હતા. બિરેેશ્વર ગોસ્વામી 5 આસામ રેજિમેન્ટમાં તૈનાત હતા. તેમના પિતા પ્રમોદ નાથ ગોસ્વામી અલ્મોડાના ભનોલી તહસીલમાં વહીવટી અધિકારી છે. રવિવાર સાંજ 5 વાગ્યા સુધી શહીદનો પાર્થિવ દેહ અલ્મોડા પહોંચવાની આશા છે. અલ્મોડા વિશ્વનાથ ઘાટમાં સંપૂર્ણ સન્માન સાથે તેમની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે.

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SOLDIER MARTYRED IN KASHMIR
LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
BIRESHWAR GOSWAMI ALMORA MARTYRED
લેફ્ટનન્ટ બીરેશ્વર ગોસ્વામી
UTTARAKHAND SOLDIER MARTYRED

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