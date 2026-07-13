નાગાલેન્ડમાં આસામ રાઇફલ્સના કાફલા પર IED વિસ્ફોટ; એક સૈનિકનું મોત, ચાર ઘાયલ
આસામ રાઇફલ્સના વાહનને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા IED વિસ્ફોટમાં આસામ રાઇફલ્સના એક સૈનિક શહીદ થયા.
Published : July 13, 2026 at 6:50 PM IST
ગુવાહાટી/દિમાપુર/તેજપુર: નાગાલેન્ડના દિમાપુર નજીક સુખોવી-ચુમોકેડીમા રોડ પર સોમવારે એક શંકાસ્પદ IED વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનામાં આસામ રાઇફલ્સના એક સૈનિકનું મોત થયું હતું અને ચાર અન્ય ઘાયલ થયા હતા.
પ્રાથમિક અહેવાલો સૂચવે છે કે વિસ્ફોટક ઉપકરણ રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલી ઓટો-રિક્ષામાં છુપાવવામાં આવ્યું હતું અને આસામ રાઇફલ્સનું વાહન ચુમોકેડીમા અને દિમાપુર વચ્ચે સ્થિત લોંગી વિસ્તારમાંથી પસાર થતાં તેને દૂરથી વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો હતો.
આસામ રાઇફલ્સના એક સૈનિકનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે અન્ય ચાર ઘાયલ થયા હતા. નજીકના બે નાગરિકોને પણ નાની ઇજાઓ થઈ હતી. ઘાયલ કર્મચારીઓને નજીકના તબીબી કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
A suspected IED blast has been reported near Sukhovi on Assam Rifles vehicles. One fatality and four injuries have been reported. The operation is in progress. Further details are awaited: Defence PRO, Kohima and Imphal pic.twitter.com/cv8T2T80m2— IANS (@ians_india) July 13, 2026
ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા, કોહિમાના સંરક્ષણ પીઆરઓએ જણાવ્યું હતું કે સુખોવી નજીક શંકાસ્પદ IED વિસ્ફોટમાં આસામ રાઇફલ્સના વાહનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. પ્રવક્તાએ શરૂઆતમાં એક મૃત્યુ અને ચાર ઘાયલ થયાની પુષ્ટિ કરી હતી, ઉમેર્યું હતું કે હાલમાં સુરક્ષા કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
વિસ્ફોટ બાદ, સુરક્ષા દળોએ તાત્કાલિક વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો અને જવાબદારોને શોધવા માટે મોટી શોધખોળ શરૂ કરી હતી. વિસ્ફોટ સ્થળની તપાસ કરવા અને કયા પ્રકારના વિસ્ફોટકનો ઉપયોગ થયો હતો તે નક્કી કરવા માટે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ અને ફોરેન્સિક ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
ઘાયલોની સ્થિતિ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર અપડેટ નથી. અધિકારીઓ આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છે, અને આસામ રાઇફલ્સ અને નાગાલેન્ડ પોલીસના સત્તાવાર નિવેદનોની રાહ જોવાઈ રહી છે.