સારંડામાં IED વિસ્ફોટ: કોબ્રાના આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ ઘાયલ, એરલિફ્ટ કરીને રાંચી લઈ જવાયા

ચૈબાસાના સારંડામાં IED વિસ્ફોટમાં કોબ્રા આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ ઘાયલ થયા હતા. તેમને વધુ સારી સારવાર માટે એરલિફ્ટ કરીને રાંચી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

કોબ્રા સૈનિકો શોધખોળ કામગીરી ચલાવી રહ્યા છે
કોબ્રા સૈનિકો શોધખોળ કામગીરી ચલાવી રહ્યા છે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 1:47 PM IST

ચૈબાસા/રાંચી : પશ્ચિમ સિંહભૂમ જિલ્લાના સારંડા વિસ્તારમાં નક્સલવાદીઓ સામે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન IED વિસ્ફોટમાં કોબ્રા બટાલિયનના એક અધિકારી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલ અધિકારીની ઓળખ કોબ્રા આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અજય મલ્લિક તરીકે થઈ છે. આ ઘટના બાદ સુરક્ષા દળોએ સતર્કતા વધારી દીધી છે. ઘાયલ કમાન્ડન્ટ હાલમાં રાંચીમાં સારવાર હેઠળ છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

સુરક્ષા દળો ફરી એકવાર ચૈબાસાના સારંડા જંગલમાં નક્સલીઓ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા IED (ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ) વિસ્ફોટનું નિશાન બન્યા છે. આ વિસ્ફોટમાં કોબ્રા બટાલિયનના આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. પોલીસ મુખ્યાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, ઘાયલ અધિકારીને એરલિફ્ટ કરવા માટે રાંચીથી એક હેલિકોપ્ટર મોકલવામાં આવ્યું છે. કોબ્રા બટાલિયનના સૈનિકો રવિવારે સવારે સર્ચ ઓપરેશનના ભાગ રૂપે સારંડાના ગાઢ જંગલોમાં નક્સલીઓના ઠેકાણા શોધી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, નક્સલીઓ દ્વારા પહેલેથી જ લગાવવામાં આવેલ IED વિસ્ફોટ થયો, જેના કારણે મોટો વિસ્ફોટ થયો.

એસપીએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી

પશ્ચિમ સિંહભૂમના પોલીસ અધિક્ષક અમિત રેણુએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે નક્સલીઓએ ભૂતકાળમાં આવા કાયર હુમલાઓ કર્યા છે, જેના પરિણામે ઘણા નિર્દોષ ગ્રામજનોના મોત થયા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે સુરક્ષા દળો નક્સલીઓ સામે સતત કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં આ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવશે.

આ ઘટના બાદ, સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન વધુ તીવ્ર બનાવી દીધું છે. સમગ્ર પ્રદેશમાં સતર્કતા વધારી દેવામાં આવી છે, અને નક્સલીઓની શોધ ચાલુ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નક્સલીઓને કોઈપણ સંજોગોમાં બક્ષવામાં આવશે નહીં, અને વિસ્તારમાં શાંતિ અને સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે દરેક શક્ય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

નક્સલવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં વધુ એક સૈનિક ઘાયલ

સારંડામાં IED વિસ્ફોટ બાદ સુરક્ષા દળો અને નક્સલવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ. આ અથડામણમાં કોબ્રા બટાલિયનના હવાલદાર વિક્રમ યાદવ ઘાયલ થયા હતા. તેમના પેટમાં ગોળી વાગી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમને વધુ સારી સારવાર માટે એરલિફ્ટ કરીને રાંચી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

15 દિવસમાં આ ત્રીજી ઘટના છે

સારંડામાં પોલીસ અને નક્સલવાદીઓ વચ્ચે નિર્ણાયક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. જાન્યુઆરીમાં એક સાથે 17 નક્સલવાદીઓની હત્યા બાદ, નક્સલવાદીઓએ પોતાને બચાવવા માટે જંગલમાં ભૂગર્ભમાં મોટી સંખ્યામાં વિસ્ફોટકો પ્લાન્ટ કર્યા છે. ઓપરેશનમાં રહેલા સૈનિકો અને અધિકારીઓ આ વિસ્ફોટકોનો ભોગ બની રહ્યા છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં, સારંડામાં ત્રણ મોટા વિસ્ફોટો થયા છે. એક ગ્રામીણનું મોત થયું છે, એક ઘાયલ થયો છે, અને કોબ્રા બટાલિયનના બે સૈનિકો પણ ઘાયલ થયા છે, જેમની સારવાર હજુ ચાલી રહી છે.

