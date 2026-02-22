IDFC FIRST બેંકમાં 59 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ, હરિયાણા સરકારના ખાતામાંથી ઉપાડ્યા પૈસા, 4 અધિકારી સસ્પેન્ડ
IDFC ફર્સ્ટ બેંકે હરિયાણા સરકારના ખાતામાં તેના કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી 590 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ખુલાસો કર્યો છે.
મુંબઈ/ચંદીગઢ: IDFC ફર્સ્ટ બેંકે રવિવારે ખુલાસો કર્યો કે તેના કર્મચારીઓ અને અન્ય લોકોએ ખાનગી ક્ષેત્રના ધિરાણકર્તા સાથે હરિયાણા સરકારના ખાતામાં ₹590 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે.
પોલીસ ફરિયાદ દાખલ: વહેલી સવારે નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, IDFC ફર્સ્ટ બેંકે જણાવ્યું હતું કે, તેણે આ બાબતની જાણ બેંકિંગ નિયમનકારને કરી છે, અને પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી છે. IDFC ફર્સ્ટ બેંકની ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે કે, "પ્રથમ દૃષ્ટિએ, ચંદીગઢની એક શાખાના કેટલાક કર્મચારીઓએ હરિયાણા રાજ્ય સરકારના ચોક્કસ ખાતાઓમાં અનધિકૃત અને છેતરપિંડીભરી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે, અને અન્ય વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓ/પ્રતિપક્ષો પણ તેમાં સામેલ હોઈ શકે છે."
₹590 કરોડની છેતરપિંડી: હાલમાં, તેણે છેતરપિંડીનું કદ ₹590 કરોડ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, અને કહ્યું છે કે "સમાધાન કવાયત" દ્વારા વધુ માહિતી, દાવાઓની માન્યતા અને કોઈપણ વસૂલાતના આધારે અંતિમ રકમ નક્કી કરવામાં આવશે.
બેલેન્સ ટ્રાન્સફર વિનંતી પ્રાપ્ત થઈ: છેતરપિંડીની વિગતો આપતાં, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હરિયાણા સરકારનો એક વિભાગ IDFC ફર્સ્ટ બેંક સાથે બેંકિંગ કરી રહ્યો હતો, અને ધિરાણકર્તાને ખાતામાં રહેલા બેલેન્સ અને જણાવેલ બેલેન્સ વચ્ચે કેટલીક વિસંગતતાઓ જોવા મળી હતી. 18 ફેબ્રુઆરીથી બેંક સાથે જોડાયેલી અન્ય હરિયાણા સરકારી સંસ્થાઓના ખાતાઓમાં પણ આવી જ સમસ્યાઓ જોવા મળી હતી.
આંતરિક સમીક્ષા હાથ ધરવામાં આવી: IDFC ફર્સ્ટ બેંકે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક આંતરિક સમીક્ષા હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને આ મુદ્દો "ચંદીગઢમાં તે શાખા દ્વારા સંચાલિત હરિયાણા સરકારની અંદર સરકાર સાથે જોડાયેલા ખાતાઓના ચોક્કસ જૂથ સુધી મર્યાદિત હતો," અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તે ચંદીગઢ શાખાના અન્ય ગ્રાહકો સુધી ફેલાયો નથી.
ચાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા: બેંકે જણાવ્યું હતું કે, "ઉપરોક્ત શાખામાં ઓળખાયેલા ખાતાઓ માટે સમાધાન હેઠળની કુલ રકમ આશરે ₹590 કરોડ છે." બેંકે જણાવ્યું હતું કે "IDFC ફર્સ્ટ બેંક માટે કામ કરતા ચાર અધિકારીઓને તપાસ પૂર્ણ થયા પછી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, અને બેંકે કર્મચારીઓ અને અન્ય બહારના લોકો સામે કડક શિસ્તબદ્ધ, નાગરિક અને ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે."
"રિકોલ વિનંતી" મોકલવામાં આવી: એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે કે, રિકવરી પગલા તરીકે, IDFC ફર્સ્ટ બેંકે શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં પૂર્વાધિકાર બેલેન્સને ચિહ્નિત કરવા માટે ચોક્કસ લાભાર્થી બેંકોને "રિકોલ વિનંતીઓ" મોકલી છે. વૈધાનિક ઓડિટર્સને જાણ કરવામાં આવી છે, અને બેંક એક સ્વતંત્ર બાહ્ય એજન્સીની નિમણૂક કરીને સ્વતંત્ર ફોરેન્સિક ઓડિટ પણ કરશે. છેતરપિંડીની શોધ બાદ, IDFC ફર્સ્ટ બેંકે 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ "મોનિટરિંગ માટે બોર્ડની વિશેષ સમિતિ" સમક્ષ આ બાબત રજૂ કરી. તેણે "છેતરપિંડીના મુદ્દાઓ પર ફોલોઅપ કર્યું" અને એક દિવસ પછી ઓડિટ સમિતિ અને બોર્ડને જાણ કરી.
થાપણોમાં 24% વધારો: શુક્રવારે BSE પર IDFC ફર્સ્ટ બેંકનો ટ્રેડિંગ શેર 0.72% વધીને ₹83.56 પર બંધ થયો, જે તેના બેન્ચમાર્ક પર 0.38% નો વધારો હતો. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રણ મહિનામાં, બેંકે થાપણોમાં 24% નો વધારો નોંધાવ્યો હતો, જેનું નેતૃત્વ ઓછી કિંમતના ચાલુ અને બચત ખાતાના થાપણોના હિસ્સામાં 33% નો વધારો દર્શાવે છે. ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર સમયગાળામાં ચોખ્ખો નફો 48% વધીને ₹503 કરોડ થયો.