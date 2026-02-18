ETV Bharat / bharat

જાતિ, ક્ષેત્ર, લિંગ અથવા જાતિના આધારે વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી એ પ્રતિગામી પગલું: સુપ્રીમ કોર્ટ

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જાતિ અથવા ક્ષેત્રના આધારે વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી એ પ્રતિગામી માર્ગ અપનાવવા સમાન હશે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 9:18 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે પૂર્વોત્તર અને અન્ય પ્રદેશોના નાગરિકો સામે ભેદભાવ અને હિંસા અટકાવવા માટેની અરજી પર સુનાવણી કરી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જાતિ, ક્ષેત્ર, લિંગ અને જાતિના આધારે વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી એ પ્રતિગામી માર્ગ અપનાવવા સમાન હશે.

આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. બેન્ચે એટર્ની જનરલ આર. વેંકટરામણીને અરજીની તપાસ કરવા અને તેને યોગ્ય સત્તાવાળાને મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

સુનાવણી દરમિયાન, અરજદાર, દિલ્હી સ્થિત વકીલ અનૂપ પ્રકાશ અવસ્થીએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે આ મુદ્દો સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કાયદા ઘડનારાઓએ આવા નફરતના ગુનાઓનો સામનો કરવા માટે એજન્સી બનાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ગુનો એક ગુનો છે અને તેની સાથે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.

બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જાતિ, પ્રદેશ, લિંગ અને જાતિના આધારે વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી એ આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ પ્રતિગામી માર્ગ અપનાવવા જેવું હશે.

વકીલે જણાવ્યું હતું કે ચકમાનો બચાવ કરવા માટે કોઈ આગળ આવ્યું નથી. બેન્ચે પીઆઈએલ પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, "હાલ માટે, અમે આ બાબતને સક્ષમ અધિકારીને મોકલવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ."

કેસની સુનાવણી કરતી બેન્ચે જાહેર કર્યું હતું કે, "રિટ અરજીનો નિકાલ અરજદારને અરજીની સોફ્ટ કોપી તેમજ આ આદેશની નકલ એટર્ની જનરલની ઓફિસમાં સબમિટ કરવાની સ્વતંત્રતા સાથે કરવામાં આવે છે." બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ટોચના કાયદા અધિકારી જરૂરી કાર્યવાહી કરશે.

ત્રિપુરાના 24 વર્ષીય એમબીએ વિદ્યાર્થી અંજેલ ચકમાની ક્રૂર હત્યાના સંદર્ભમાં ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ચકમાનું 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ દેહરાદૂનના સેલાકી વિસ્તારમાં વંશીય રીતે પ્રેરિત હુમલામાં ગંભીર ઇજાઓને કારણે મૃત્યુ થયું હતું.

અગરતલાની હોલી ક્રોસ સ્કૂલમાંથી સ્નાતક થયેલા અને પછી MBA કરવા માટે દેહરાદૂન ગયેલા ચકમાને તેમના નાના ભાઈ માઈકલની હાજરીમાં છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.

