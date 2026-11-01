IBPS ભરતી 2026 જાહેર, સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેટર, આસિસ્ટન્ટ અને પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ માટે અરજી શરૂ
ibps.in પર ઓનલાઇન અરજી 12 નવેમ્બર 2026 સુધી ખુલ્લી, રજિસ્ટ્રેશન, ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ અને ફી ચુકવણી કરવી ફરજિયાત.
Published : November 1, 2026 at 11:55 AM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેંકિંગ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક IBPS/2026-27/06 હેઠળ સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેટર, આસિસ્ટન્ટ અને પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે નિયમિત ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 12 નવેમ્બર, 2026 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ ibps.in પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઇન પરીક્ષા, વ્યક્તિગત મુલાકાત (ઇન્ટરવ્યૂ) અને દસ્તાવેજ ચકાસણીનો સમાવેશ થશે.
આ ભરતીમાં સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેશન, ડેટા મેનેજમેન્ટ, MIS રિપોર્ટિંગ અને પ્રોગ્રામિંગમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે તકો છે. આ જગ્યાઓ મુંબઈના કાંદિવલી (ઈસ્ટ) સ્થિત IBPS કાર્યાલયમાં છે. અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ દરેક પદ માટે નિર્ધારિત પાત્રતા માપદંડો, વય મર્યાદા, પગાર, પરીક્ષા પદ્ધતિ અને અરજી પ્રક્રિયાને ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લેવી.
મહત્વની તારીખો
IBPS ખાલી જગ્યાઓ 2026
જાહેરાત ક્રમાંક IBPS/2026-27/06 હેઠળ IBPSએ ત્રણ અલગ-અલગ હોદ્દાઓ માટે અરજીઓ મંગાવી છે. સૂચનામાં ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા દર્શાવવામાં આવી નથી. નિમણૂકો હાલની ખાલી જગ્યાઓના આધારે કરવામાં આવશે અને વધારાની સ્ટાફ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે છ મહિના સુધી 'વેઇટલિસ્ટ' (પ્રતીક્ષા સૂચિ) જાળવવામાં આવશે.
IBPS ભરતી 2026: ઓનલાઇન અરજી
IBPSએ લાયક ઉમેદવારો માટે ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. રસ ધરાવતા અરજદારો સત્તાવાર વેબસાઇટ ibps.in પર જઈને રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરી શકે છે, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરી શકે છે અને નિર્ધારિત અરજી ફી ચૂકવીને પોતાની અરજી સબમિટ કરી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી કરવાની સુવિધા 12 નવેમ્બર, 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
IBPS ભરતી 2026 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી? લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરી શકે છે:
અરજી ફી
IBPS પાત્રતા માપદંડ
ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને કાર્ય અનુભવ અંગેની નિર્ધારિત જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે.
સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેટર (ગ્રેડ D) પોસ્ટ માટે જરૂરી વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ
પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ (ગ્રેડ B) પોસ્ટ માટે જરૂરી વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ
આસિસ્ટન્ટ (ગ્રેડ B) પોસ્ટ માટે જરૂરી વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ
IBPS પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:
IBPS પરીક્ષા પદ્ધતિ
ભરતીની વિગતો અનુસાર, ઓનલાઇન પરીક્ષામાં 100 પ્રશ્નો હશે, જેના કુલ 100 ગુણ રહેશે. પરીક્ષાનો કુલ સમયગાળો 90 મિનિટનો રહેશે.
પદ મુજબ પ્રશ્નોનું વિભાજન નીચે મુજબ છે:
- સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેટર (Server Administrator): 30 પ્રશ્નો યોગ્યતા કસોટી (aptitude) આધારિત અને 70 પ્રશ્નો વ્યાવસાયિક જ્ઞાન (professional knowledge) સંબંધિત હશે.
- આસિસ્ટન્ટ (Assistant): જનરલ અવેરનેસ (સામાન્ય જાગૃતિ), અંગ્રેજી, તાર્કિક ક્ષમતા (reasoning), સંખ્યાત્મક ક્ષમતા (numerical ability) અને કમ્પ્યુટર જ્ઞાન - આ દરેક વિભાગમાંથી 20-20 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.
- પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ (Programming Assistant): 50 પ્રશ્નો યોગ્યતા કસોટી આધારિત અને 50 પ્રશ્નો વ્યાવસાયિક જ્ઞાન સંબંધિત હશે. જાહેરનામા મુજબ, દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 ગુણની નેગેટિવ માર્કિંગ (નકારાત્મક ગુણાંકન) પદ્ધતિ લાગુ પડશે.
IBPS પગાર 2026
IBPS આ ત્રણેય હોદ્દાઓ માટે આકર્ષક પગાર પેકેજ પ્રદાન કરે છે. પગારનું ધોરણ ગ્રેડ અને ચોક્કસ હોદ્દાના આધારે અલગ-અલગ છે.
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ડિસક્લેમર - આ લેખ સત્તાવાર નોટિફિકેશનના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. વધુ માહિતી માટે IBPS ની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.ibps.in ની મુલાકાત લો.
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