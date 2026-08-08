IAF વિંગ કમાન્ડર હનીટ્રેપમાં ફસાયો, ગુપ્ત સંરક્ષણ દસ્તાવેજો લીક કરવા બદલ ધરપકડ
દિલ્હી પોલીસે ભારતીય વાયુસેનાના વિંગ કમાન્ડરની સંરક્ષણ માહિતી લીક કરવાના આરોપસર સત્તાવાર ગુપ્તતા અધિનિયમ હેઠળ ધરપકડ કરી છે.
Published : August 8, 2026 at 11:24 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે ગુપ્ત સંરક્ષણ દસ્તાવેજો લીક કરવાના આરોપમાં ભારતીય વાયુસેનાના વિંગ કમાન્ડરની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અધિકારીને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક મહિલા દ્વારા કથિત રીતે હનીટ્રેપ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણીએ તેની પાસેથી સંવેદનશીલ લશ્કરી માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સોશિયલ મીડિયા પર તેનો સંપર્ક કર્યા પછી, મહિલાએ અધિકારી પાસેથી લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ અને સંરક્ષણ સંબંધિત સંવેદનશીલ માહિતી માંગી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે અધિકારીએ તેના સાથીદારના મોબાઇલ ફોન પર એક શંકાસ્પદ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી હતી. એવી શંકા છે કે આ એપ્લિકેશન સ્પાયવેરની જેમ કાર્ય કરે છે અને તેનો ઉપયોગ સંવેદનશીલ માહિતી મેળવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
Delhi Police's Special Cell has arrested an Indian Air Force Wing Commander for allegedly leaking classified defence documents. The officer was honey-trapped by a woman on social media, who sought sensitive military information. He reportedly installed a suspicious app on a… pic.twitter.com/FlIVhW1MUd— IANS (@ians_india) August 8, 2026
તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અધિકારીનો સંપર્ક કરનાર મહિલાના પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ સાથે જોડાણ હોઈ શકે છે. જોકે, આ સમગ્ર નેટવર્ક અને કથિત જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં તેની ભૂમિકાની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે. દિલ્હી પોલીસે ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. સ્પેશિયલ સેલ હવે આરોપી અધિકારીએ કેટલી સંવેદનશીલ માહિતી શેર કરી છે અને આ નેટવર્કમાં બીજું કોણ કોણ સામેલ છે તેની તપાસ કરી રહ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન અધિકારીના સોશિયલ મીડિયા સંપર્કો, મોબાઇલ ઉપકરણો અને શંકાસ્પદ એપ્લિકેશનો સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે અને સંભવિત વિદેશી જોડાણોની પણ તપાસ કરી રહી છે.