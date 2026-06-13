આસામ એરબેઝ પર મોટી દુર્ઘટના: જોરહાટ એરબેઝ પર વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ થયું
આસામ એરબેઝ પર મોટી દુર્ઘટના: જોરહાટ એરબેઝ પર વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ થયું
Published : June 13, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 11:39 AM IST
જોરહાટ: ભારતીય વાયુસેનાનું AN-32 ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ શનિવારે આસામના જોરહાટ એરફોર્સ સ્ટેશન પર ક્રેશ થયું હતું, ભારતીય વાયુસેનાએ ઘટનાની પ્રારંભિક વિગતો શેર કરતા જણાવ્યું હતું.
લશ્કરી વિમાન લેન્ડિંગ દરમિયાન એરફોર્સ સ્ટેશન પર ક્રેશ થયું હતું; તેનો ઉપયોગ પુરવઠા પરિવહન માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. એવી આશંકા છે કે પાઇલટે અકસ્માતમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હશે.
An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force station in Assam. More details are awaited: Indian Air Force pic.twitter.com/eeF23GDFEM— ANI (@ANI) June 13, 2026
IAF ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્થળ પર બચાવ અને તપાસ કામગીરી ચાલી રહી છે, તેથી વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે."
ક્રેશ સ્થળ પરથી મળેલા પ્રારંભિક દ્રશ્યોમાં IAF ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ ક્રેશ થયેલા ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટના કાટમાળની આસપાસ દેખાય છે. દ્રશ્યોમાં વિમાન બે ભાગમાં તૂટી ગયેલું દેખાય છે, અને વિમાનના આગળના ભાગમાંથી હજુ પણ ધુમાડો નીકળતો જોવા મળે છે.
સંરક્ષણ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે AN-32 વિમાન રોવરિયા વિસ્તારમાં IAF એરબેઝ પર ઉતરાણ કરતી વખતે આ ઘટના બની હતી. પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે, "IAF ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે, અને હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી."