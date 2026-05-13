સાયબર સુરક્ષા માટે 195 ટેકનિકલ નિષ્ણાતોની ભરતીની તારીખ લંબાવાઈ, જાણી લો છેલ્લી તારીખ

I4C દ્વારા સાયબર ગુના સામે લડવા માટે લાયક વ્યાવસાયિકોની શોધી રહ્યા છે, અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ હવે 19 મે 2026 સુધી લંબાવાઈ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 1:17 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C) એ સાયબર ગુના સામે લડવા અને દેશના ડિજિટલ સુરક્ષા માળખાને વધારવા માટે 195 ટેકનિકલ વ્યાવસાયિકોની ભરતીની તારીખ લંબાવી છે. આ મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય આદેશમાં યોગદાન આપવા માટે વિવિધ ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતોની શોધ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ભરતી કરાર આધારિત હશે, જેમાં ત્રણ વર્ષનો કાર્યકાળ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. પદો મુખ્યત્વે નવી દિલ્હી અને આસામમાં આવેલાં છે. અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ અગાઉ 12 મે હતી, જેને હવે 19 મે 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ નોકરી માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો હવે 19 મે 2026 સુધી ઓનલાઇન અરજી સબમિટ કરી શકશે.

ઈચ્છુક ઉમદવાર ઓફિસિયલ વેબસાઈટ http://jobs.f1infotech.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે

ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C) નો હેતુ ભારતની ડિજિટલ સીમાઓને સુરક્ષિત કરવાનો છે. આ ભરતીમાં સાયબર સુરક્ષા, ડિજિટલ ફોરેન્સિક, નેટવર્ક સિક્યુરિટી અને સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં કુશળતા ધરાવતા તકનીકી વ્યાવસાયિકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. સરકારે તમામ લાયક ઉમેદવારોને અરજી કરવા અને તેમના નેટવર્કમાં આ જાહેરાત શેર કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.

ભારતના સાયબર સ્થિતિસ્થાપકતાને મજબૂત કરવા માટે આ પહેલ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ પોતાની લાયકાત અને શરતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવી જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની મૂંઝવણ ટાળવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી વિગતો મેળવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
