"હું મુખ્યમંત્રી રહીશ...હાઈકમાન્ડ મારા પક્ષમાં છે," કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રી પરિવર્તનની ચર્ચાઓ પર સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ સત્તા વહેંચણીની વાતોને ફગાવી દીધી, કહ્યું કે તેઓ પાંચ વર્ષ માટે ચૂંટાયા છે.
Published : December 19, 2025 at 4:49 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકમાં નેતૃત્વ અને સત્તા વહેંચણી અંગેની અટકળો વચ્ચે, મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ શુક્રવારે નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમાર સાથે સત્તા વહેંચણીની કોઈપણ વાતને ફગાવી દીધી.
તેમણે બાકીના અઢી વર્ષ સુધી પદ પર રહેવાનો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે સત્તા વહેંચણી પર કોઈ કરાર થયો નથી. સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે લોકોએ તેમને જનાદેશ આપ્યો છે.
જ્યારે વિપક્ષના સભ્યોએ તેમને પૂછ્યું કે શું તેઓ બાકીના અઢી વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રી રહેશે, ત્યારે સિદ્ધારમૈયાએ વિધાનસભામાં કહ્યું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ તેમને ધારાસભ્ય પક્ષની બેઠકમાં તેમના નેતા તરીકે ચૂંટ્યા છે. વધુમાં, સિદ્ધારમૈયાએ જણાવ્યું કે તેઓ હવે મુખ્યમંત્રી છે અને જ્યાં સુધી હાઈકમાન્ડ આદેશ ન આપે ત્યાં સુધી તેઓ પદ પર રહેશે. સિદ્ધારમૈયાએ એમ પણ કહ્યું કે તેમને વિશ્વાસ છે કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ તેમના પક્ષમાં છે.
સિદ્ધારમૈયાના પદ પર ચાલુ રહેવા અંગેની ચર્ચા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ ગુરુવારે ઉત્તર કર્ણાટક પર ચર્ચાનો જવાબ આપી શક્યા નથી કારણ કે તેમની તબિયત સારી નથી. તેમણે કહ્યું, "હવે હું સ્વસ્થ છું, હું આજે જવાબ આપી રહ્યો છું."
વિપક્ષના નેતા આર. અશોક જાણવા માંગતા હતા કે શું તેમનું રાજકીય સ્વાસ્થ્ય સારું છે. તેમણે કહ્યું, "કારણ કે લોકો કહી રહ્યા છે કે તમે (સિદ્ધારમૈયા) ટૂંક સમયમાં મુખ્યમંત્રી પદ છોડી દેશો." આના પર સિદ્ધારમૈયાએ જવાબ આપ્યો, "મારું રાજકીય સ્વાસ્થ્ય હંમેશા મજબૂત રહ્યું છે. તે ક્યારેય નબળું રહ્યું નથી અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય... અઢી વર્ષમાં કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી."
સિદ્ધારમૈયાના દાવાથી કોંગ્રેસમાં સત્તા સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બનવાની અપેક્ષા છે. આનું કારણ એ છે કે ડી.કે. શિવકુમારના સમર્થકોએ પહેલેથી જ જાહેરાત કરી દીધી છે કે તેમના નેતા 9 જાન્યુઆરી પછી મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળશે, જે દિવસે સિદ્ધારમૈયા કર્ણાટકના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા મુખ્યમંત્રી બનશે. તેઓ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી દેવરાજ ઉર્સનો રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર છે.
ગયા મહિને, 20 નવેમ્બરના રોજ કોંગ્રેસ સરકાર તેના પાંચ વર્ષના કાર્યકાળના અડધા ભાગ સુધી પહોંચ્યા પછી, સત્તા સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બન્યો, જેના કારણે સિદ્ધારમૈયા અને શિવકુમાર બંને એક સંયુક્ત મંચ પર ભેગા થયા.
