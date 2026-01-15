ETV Bharat / bharat

I-PAC દરોડા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે ED ની અરજી પર નોટિસ જારી કરી, કહ્યું કે ‘આ ખૂબ ગંભીર બાબત’

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સામે CBI તપાસની માંગ કરતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે જાહેરાત કરી કે તે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની અરજી પર નોટિસ જારી કરી રહી છે. કોર્ટે કહ્યું, "આ ખૂબ જ ગંભીર મામલો છે," અને કેસની સુનાવણી કરવા માંગે છે. સુપ્રીમ કોર્ટ ED ની અરજી પર સુનાવણી કરી રહી છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર પર I-PAC કાર્યાલયમાં તેની તપાસ અને સર્ચ ઓપરેશનમાં દખલ કરવાનો અને અવરોધ કરવાનો આરોપ છે.

ED એ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી, રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક અને અન્ય વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં કથિત રીતે દખલ કરવા અને કોલકાતામાં રાજકીય સલાહકાર કંપની I-PAC પર સર્ચ ઓપરેશનને "ગેરકાયદેસર રીતે" અટકાવવા બદલ CBI તપાસની માંગ કરતી અરજી દાખલ કરી છે.

પશ્ચિમ બંગાળ સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરી હતી કે હાઇકોર્ટે આ મામલે સુનાવણી કરવી જોઈએ, આ એક ક્રમબદ્ધ પ્રક્રિયા છે.

સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે I-PAC પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી રણનીતિઓ તૈયાર કરે છે અને તે ડેટા ધરાવે છે, અને જ્યારે ED ટીમ ત્યાં ગઈ ત્યારે તેઓ જાણતા હતા કે તેમની પાસે ઘણો પક્ષનો ડેટા હશે. સિબ્બલે પૂછ્યું, "ચૂંટણીની વચ્ચે ત્યાં જવાની શું જરૂર હતી?" તેમણે સમજાવ્યું કે કોલસા કૌભાંડમાં છેલ્લું નિવેદન ફેબ્રુઆરી 2024 માં નોંધાયું હતું.

સિબ્બલે પ્રશ્ન કર્યો કે જો તેમને માહિતી મળી હોત, તો તેમના ક્લાયન્ટ ચૂંટણી કેવી રીતે લડશે? સિબ્બલે કહ્યું, "ED ના ઇરાદા સંપૂર્ણપણે ખોટા હતા..."

સુપ્રીમ કોર્ટે સિબ્બલને કહ્યું, "જો તેમનો ઇરાદો (રાજકીય પક્ષ વિશે) સામગ્રી એકત્રિત કરવાનો હોત, તો તેઓ તેને જપ્ત કરી લેત... તેઓએ તેને જપ્ત કર્યું નથી. તમે અમને નોટિસ જારી કરતા રોકી શકતા નથી."

જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બેન્ચ કેસની સુનાવણી કરી રહી છે.

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં ED વતી હાજર થયા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ED RAID AT IPAC OFFICE CASE
ED RAID
IPAC OFFICE CASE
WEST BENGAL
ED RAID AT IPAC OFFICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.