'હું પદ છોડવા તૈયાર છું': સાંસદોના બળવા વચ્ચે શિવસેનાની 60મી વર્ષગાંઠ પર ઉદ્ધવ ઠાકરેનું નિવેદન
ઠાકરેએ કહ્યું કે "ઓપરેશન લોટસ" જેવી ભ્રષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ દેશને અરાજકતા તરફ દોરી રહી છે અને નાગરિકો લોકશાહીથી મોહભંગ થઈ રહ્યા છે.
Published : June 20, 2026 at 7:27 AM IST
મુંબઈ: શિવસેનાની 60મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, શુક્રવારે ભાવુક થયેલા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે પડકારો અને હુમલાઓ છતાં લડવાનો તેમનો સંકલ્પ ઓછો થયો નથી, પરંતુ જો પક્ષ તેમના પર વિશ્વાસ નહીં કરે તો તેઓ રાજીનામું આપવા તૈયાર છે.
ભાવુક થયેલા ઠાકરેએ તેમના સમર્થકોને કહ્યું, "જો પક્ષની અંદરથી કોઈને શિવસેનાનો આગામી પ્રમુખ બનાવવામાં આવે છે, તો હું ખુશ થઈશ, પરંતુ હું તેને ચોરોના હાથમાં જવા દઈશ નહીં. હું રાજીનામું આપવા તૈયાર છું. મને નેતૃત્વનો કોઈ લોભ નથી."
તેમના પક્ષના છ લોકસભા સાંસદોના બળવા વચ્ચે, ચાર વર્ષમાં બીજી વખત પક્ષમાં સંભવિત વિભાજન અંગેની તેમની પ્રથમ ટિપ્પણીમાં, ઠાકરેએ કહ્યું કે તેઓ એક દાયકાથી વધુ સમયથી સંગઠનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે અને સતત હુમલાઓને ધ્યાનમાં રાખીને શિવસેના (UBT) નું ટોચનું પદ છોડવા તૈયાર છે.
તેમણે ભાજપ અને શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર જૂથ પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા, અને કહ્યું કે તમામ રાજકીય ઉથલપાથલ છતાં, પક્ષના સભ્યો "સંપૂર્ણ ઉત્સાહી અને ડર્યા વિના મક્કમ રીતે ઉભા છે."
ષણ્મુખાનંદ હોલમાં લોકોને સંબોધતા, ઠાકરેએ કહ્યું કે ભાજપ એ જ પાર્ટીને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જેણે મુશ્કેલ સમયમાં તેને ખૂબ મદદ કરી હતી, અને ભાજપનું રાજ્ય એકમ "મિંધે સેના" માં ભળી જવા જઈ રહ્યું છે.
શિવસેનાના વડાએ નેતાઓને તોડવા મુદ્દે ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું
ધારાસભ્યો અને સાંસદોના તોડવાના મુદ્દા પર ટીકા કરતા, ઠાકરેએ ભાજપની પોતાની નેતૃત્વ વિકસાવવામાં અસમર્થતા બદલ આકરી ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું, "જો તમે તમારા પોતાના 'બાળકો'નો ઉછેર કરી શકતા નથી, તો તમે અમારા 'બાળકો' કેમ ચોરી કરો છો? તમારી પાસે એક ગેંગ છે જે બીજા લોકોના બાળકોનું અપહરણ કરે છે, પરંતુ અમારા બાળકો તમારા માટે નથી." તેઓ ક્યારેય રાજ્યની મુલાકાત લેતા નથી કે લોકોને મળતા નથી તેવા જૂના આરોપને નકારી કાઢતા, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ જવાબ આપ્યો કે જ્યારે તેઓ પોતે કંઈ કરતા નથી ત્યારે વિપક્ષ કેવી રીતે ચૂંટણી લડી અને જીતી શક્યો
મુખ્યમંત્રી તરીકેના પોતાના કાર્યકાળનો બચાવ કરતા, ઠાકરેએ કહ્યું કે ભાજપે તેમના પક્ષ સાથે "દગો" કર્યો હોવાથી તેમની પાસે આ પદ સ્વીકારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે બળવાખોર સભ્યો ફક્ત મંત્રી પદ માટે ભૂખ્યા હતા અને 'માતોશ્રી' (ઠાકરેના પરિવારનું ઘર) તેમને રસોઈ અને ખવડાવવાની અપેક્ષા રાખતા હતા. પક્ષના વિભાજન પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા, ઠાકરેએ પક્ષપલટા કરનારા સભ્યોના મતવિસ્તારના મતદારોની માફી માંગી, નોંધ્યું કે લોકોએ ભારે 'મોદી લહેર' છતાં સંયુક્ત શિવસેનાને મત આપ્યો હતો.
પોતાની વૈચારિક લડાઈને આગળ ધપાવતા, ઠાકરેએ વર્તમાન રાજકીય વ્યવસ્થાના હિન્દુત્વ અભિગમની ટીકા કરી. તેમણે તેને "ગાયમૂત્ર ભક્ષકો" દ્વારા ચલાવવામાં આવતા "ભોંદૂતત્વ" (નકલી હિન્દુત્વ) ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે દેશ અરાજકતા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે અને "ઓપરેશન લોટસ" જેવી ભ્રષ્ટ પ્રથાઓને કારણે નાગરિકો લોકશાહીથી નિરાશ થઈ રહ્યા છે. તેમના મતે, સરકાર ખેડૂતોના દેવા માફ કરતી નથી, પરંતુ તેના બદલે જનપ્રતિનિધિઓને લાંચ આપવા માટે પુષ્કળ પૈસા ("ખોકે," જેનો અર્થ રોકડના કાર્ટ થાય છે) ધરાવે છે. તેમણે મતદારોને આ નેતાઓને સજા કરવા અપીલ કરી.
પક્ષના ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા, ઠાકરેએ કહ્યું કે શિવસેનાની રચના મરાઠી સમુદાય અને હિન્દુઓના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે થઈ હતી. તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે જ્યારે પક્ષે તેના અડધા કાર્યકાળ સુધી કોંગ્રેસ સામે લડત આપી છે અને એક સમયે ભાજપનો સાથી હતો, ત્યારે કોંગ્રેસ - જોકે તેણે અગાઉ નેતાઓનો શિકાર કર્યો છે - ક્યારેય કોઈ પક્ષપલટો કરનારને મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યો નથી અથવા "માતોશ્રી" સાથે દગો કર્યો નથી.
'કૂતરાઓ ભસે છે, સિંહો શિકાર કરે છે': એકનાથ શિંદેનો ઉદ્ધવ પર હુમલો
શિવસેનાની 60મી સ્થાપના વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ ઉદ્ધવ ઠાકરે પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું, "કૂતરાઓ ભસે છે, પણ સિંહો શિકાર કરે છે," અને ઉમેર્યું કે તેમના તાજેતરના રાજકીય પગલાં આવનારી બાબતોની શરૂઆત છે.
પાર્ટી કાર્યકરોના વિશાળ મેળાવડાને સંબોધતા, શિંદેએ મહારાષ્ટ્રમાં "ઓપરેશન ટાઇગર" અંગેની અટકળો વચ્ચે વિપક્ષની ટીકાઓનો કડક જવાબ આપ્યો. ઠાકરેનું નામ લીધા વિના, શિંદેએ તેમના ટીકાકારોને ચૂપ કરવા માટે આક્રમક પ્રાણીઓના રૂપકનો ઉપયોગ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "આજે અહીં એક સિંહ હાજર છે. વર્ષોથી, કૂતરાઓ ભસતા આવ્યા છે, પરંતુ તે સિંહ છે જે શિકાર કરે છે. કૂતરાઓનું ટોળું ભસે છે, જ્યારે સિંહ એકલો આવે છે. તમે અત્યાર સુધી જે જોયું છે તે ફક્ત ટ્રેલર હતું; સંપૂર્ણ ફિલ્મ હજુ આવવાની બાકી છે."
તેમના સંબોધન દરમિયાન, શિંદેએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહની પ્રશંસા કરી, પ્રેક્ષકોએ તાળીઓ પાડી અને ઉભા થઈને તાળીઓ પાડી. પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરતા તેમણે નોંધ્યું કે પ્રધાનમંત્રીએ શિવસેનાના સ્થાપક બાળાસાહેબ ઠાકરેનું લાંબા સમયથી ચાલતું સ્વપ્ન 12 વર્ષમાં પૂર્ણ કર્યું છે. શિંદેએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીની સાચી સફળતા ઉદ્યોગપતિઓ કરતાં પાયાના કાર્યકરોને સશક્ત બનાવવા પર આધારિત છે.
તેમણે કહ્યું, "જે દિવસે પાયાના પક્ષનો કાર્યકર રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી બનશે તે દિવસ એકનાથ શિંદે માટે સૌથી ખુશ દિવસ હશે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે પાર્ટી ટિકિટ અને જોડાણની તકો ફક્ત સખત મહેનતના આધારે આપવામાં આવશે, ભલામણો અથવા મોંઘા વાહનોના પ્રદર્શન દ્વારા નહીં.