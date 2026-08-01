જંતર-મંતર પર મને અને મારી સ્વર્ગસ્થ માતાને ગાળો આપવામાં આવી, પરંતુ હું બાળકોને માફ કરવા માંગુ છું: પીએમ મોદી
જંતર-મંતર પર બનેલી ઘટનાઓ વિશે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ ઝેન-જી સંબોધિત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે બાળપણની ભૂલોને માફ કરવી જોઈએ.
Published : August 1, 2026 at 7:21 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે કહ્યું કે તેમને દુઃખ છે કે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ફક્ત તેમને જ નહીં પરંતુ તેમની સ્વર્ગસ્થ માતાને પણ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. મોદીએ કહ્યું કે "આપણી દીકરીઓ" દ્વારા આવી ભાષાનો ઉપયોગ ચિંતાનો વિષય છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે આ "ગુમરાહ બાળકો" ને માફ કરવાની જરૂર છે.
ગઈકાલે મોડી રાત્રે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રકાશિત એક વિડિઓ સંદેશમાં, વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેઓ સમાજમાં ફેલાયેલા ગુસ્સાને સમજે છે, પરંતુ આ "ગુમરાહ બાળકો" ને સ્વીકારવાનો અને તેમને સાચો રસ્તો બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે. મોદીએ કહ્યું કે તેમની લાગણી એ છે કે તેમણે NEET પેપર લીક સામે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન શું બન્યું તે વિશે બાળકો સાથે વાત કરવી જોઈએ.
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL
તેમણે કહ્યું, "કેટલાક 'શરારતી બાળકો' મારા અને મારી સ્વર્ગસ્થ માતા સામે ગંદી ગાળો બોલતા હતા. આવી ભાષા સભ્ય સમાજમાં યોગ્ય નથી." મોદીએ ઉમેર્યું, "માત્ર મારા પર જ નહીં, પણ મારી સ્વર્ગસ્થ માતા પર પણ ગાળો બોલવામાં આવી હતી. પરંતુ ગાળો ક્યારેય કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવતો નથી. ચાલો આપણે આ ગેરમાર્ગે દોરેલા બાળકોને સાચો રસ્તો બતાવીએ."
તેમણે કહ્યું, "હું તેમને માફ કરવા માંગુ છું. લોકો ભૂલો કરે છે, પરંતુ આ એક 'સંસ્કૃતિ આઘાત' છે, સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિકોણથી આપણા માટે ચિંતાનો વિષય છે કે આપણી દીકરીઓ આવી અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આપણે આ ગેરમાર્ગે દોરેલા બાળકોને માફ કરવા જોઈએ; છેવટે, તેઓ આપણા પોતાના બાળકો છે. તેમને સાચો રસ્તો બતાવવાનું આપણું કામ છે."
ઉદાહરણ આપતાં પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "જો દાંતથી આકસ્મિક રીતે જીભ ચવાઈ જાય, તો આપણે દાંત તોડતા નથી, કારણ કે બંને આપણા પોતાના છે. તેવી જ રીતે, આપણા બાળકો પણ આપણા પોતાના છે." મોદીએ કહ્યું કે બાળપણમાં હંમેશા સુધારા માટે અવકાશ રહે છે. તેમણે કહ્યું, "તેથી જ હું સમાજમાં ગુસ્સાને સંપૂર્ણપણે સમજું છું... પરંતુ આ બાળકોને સ્વીકારવાનો અને તેમને સાચો રસ્તો બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે."
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે આ બાળકોને સજા આપવાથી કે તેમને કોર્ટના ચક્કરમાં દોડાવવાથી સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે. તેમણે કહ્યું, "સમાજે પણ મારી વાત સ્વીકારવી જોઈએ, કારણ કે ક્યારેક લોકો ખોટા માર્ગે જાય છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તેમને સજા મળવી જોઈએ. આ બાળકો આપણા પોતાના છે. તેમને સાચો રસ્તો બતાવવાનું આપણું કામ છે." આ એક મુશ્કેલ કાર્ય છે, પરંતુ તે થવું જ જોઈએ." યુવા પ્રદર્શનકારીઓનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે તેઓ "આ મિત્રો" ને કહેવા માંગે છે કે તેઓ દેશ માટે આગળ આવે, નવી વસ્તુઓ શીખે અને તેમની ભૂલોમાંથી શીખે.
તેમણે કહ્યું, "દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. તમારે પણ આગળ વધવું જોઈએ, તમારે પણ પ્રગતિ કરવી જોઈએ. આ મારું સ્વપ્ન છે. હું તમારા માટે જીવું છું અને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કામ કરું છું. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને દેશને આગળ વધારીએ. આપણી ભૂલોમાંથી શીખો અને આગળ વધો."
જંતર-મંતર પર આ વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધ પ્રદર્શન 20 જૂને શરૂ થયું હતું અને 36 દિવસ પછી 25 જુલાઈએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને સરકારે વિરોધીઓની માંગણીઓ સ્વીકારીને સમાપ્ત થયું. આ આંદોલનથી દેશભરના હજારો વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પ્રેરાયા અને મુખ્ય વિરોધ પક્ષો તરફથી તેમને સમર્થન મળ્યું.