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'વીડિયોમાં જે વ્યક્તિ દેખાય છે તે હું નથી', પંજાબના CM ભગવંત માનની વિવાદ પર સ્પષ્ટતા

ભગવંત માણે જણાવ્યું છે કે તેઓ તે વીડિયોમાં છે જ નહીં અને તે વીડિયોમાં જે વ્યક્તિ દેખાય તે તેમની સાથે કોઇ સામ્યતા પણ ધરાવતા નથી.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 3:19 PM IST

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ચંદીગઢ: પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને શ્રી અકાલ તખ્તના તાજેતરના નિર્ણય અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. ભગવંત માણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે તેઓ તે વીડિયોમાં છે જ નહીં અને તે વીડિયોમાં જે વ્યક્તિ દેખાય તે તેમની સાથે કોઇ સામ્યતા પણ ધરાવતા નથી.

શીખોની સર્વોચ્ચ ધાર્મિક સંસ્થા શ્રી અકાલ તખ્તે આપત્તિજનક વીડિયોમાં જૂઠ બોલવા મામલે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન ને 'ગુરુ દ્રોહી' અને 'ખાલસા પંથ વિરોધી'જાહેર કર્યા હતા અને શીખ સમુદાયને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તે તેઓ ભગવંત માન સાથે પોતાના સંબંધ તોડી નાખે. આ મામલે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પ્રતિક્રિયા આપી છે.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને કહ્યું કે, શ્રી અકાલ તખ્ત સાહેબના 'જથેદાર'એ તાજેતરમાં એક વીડિયોના આધારે તેમના વિશે નિવેદનો જાહેર કર્યા હતા જેમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વીડિયો ના તો AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે અને ના તો કોઇ છેડછાડ કરવામાં આવી છે. ભગવંત માને કહ્યું કે, જ્યારે તેમણે અકાલ તખ્ત સાહેબ બોલાવવામાં આવ્યા તો તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે આ વીડિયોમાં છે જ નહીં. તે વીડિયોમાં જે શખ્સ છે તેમાં દેખાતો વ્યક્તિ તેમના જેવો નથી.

તેમ છતાં, તેમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આટલા ઉચ્ચ ધાર્મિક હોદ્દા ધરાવતા વ્યક્તિઓ તેમના રાજકીય આકાઓના ઇશારે ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને તેમણે બદનામ કરવા માટે ખોટી જાણકારી ફેલાવી રહ્યા છે...ધર્મનો ફાયદો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે...જોકે, તે શ્રી અકાલ તખ્ત સાહેબને સૌથી ઉપર માને છે ત્યારે સમગ્ર સંગત રાજકીય રીતે પ્રેરિત પ્રક્રિયાઓ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા લોકો દ્વારા આપવામાં આવતા નિર્ણયોથી સારી રીતે વાકેફ છે.

ભગવંત માનએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ તે વિડિઓની સત્યતાને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે તેમને બદનામ કરવાના પ્રયાસો - અથવા તેના બદલે, અકાલ તખ્ત સાહિબના કાર્યકર્તાઓના રાજકીય આકાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી યુક્તિ સંપૂર્ણપણે ખોટી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, અકાલ તખ્તે ધાર્મિક અપમાન વિરુદ્ધના કાયદા અંગે 29 જૂને રાજ્યના તમામ શીખ ધારાસભ્યો અને પંજાબ કેબિનેટને બોલાવ્યા છે. અમૃતસરમાં 'પંજ સિંહ સાહિબાન'ની બેઠક બાદ, અકાલ તખ્તના જથેદાર જ્ઞાની કુલદીપ સિંહ ગડગજે અકાલ તખ્તના ફસીલથી આ નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે. વિવિધ શીખ સંગઠનો સાથેની બેઠક બાદ આ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

આ બેઠક દરમિયાન ધાર્મિક અપમાન વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવિત કાયદા - ખાસ કરીને 'જગત જોત શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ સત્કાર (સંશોધન) અધિનિયમ, 2026' જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન 4 જાન્યુઆરીએ ભગવંત માન સામે ફરિયાદના ભાગ રૂપે રજૂ કરાયેલા 'વાંધાજનક વિડિઓ' અંગે પણ ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી.

આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં અકાલ તખ્ત દ્વારા ભગવંત માનને જારી કરાયેલ સમન્સથી આ મામલો ઉભો થયો હતો. તેમને 'ગુરુ કી ગોલક' (ગુરુદ્વારા દાન પેટી) વિશે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ અને 'વાંધાજનક પ્રવૃત્તિઓ'માં સંડોવણીના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો - જે શીખ ગુરુઓ અને માર્યા ગયેલા ઉગ્રવાદી જરનૈલ સિંહ ભિંડરાનવાલાની તસવીરો સાથે આપત્તિજનક ગતિવિધિમાં સામેલ હોવાનો આરોપ હતો.

વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ કથિત રીતે ભગવંત માન જેવો દેખાય છે. ગડગજે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ભગવંત માનને 15 જાન્યુઆરીએ અકાલ તખ્ત સચિવાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે 'સિંહ સાહેબો'એ તેમને વીડિયો વિશે પૂછપરછ કરી હતી. જવાબમાં, મુખ્યમંત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે આ વીડિયો નકલી છે અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો હતો.

તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે અકાલ તખ્ત સચિવાલયે ત્યારબાદ બે પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા વીડિયોની તપાસ કરાવી હતી. 27 જાન્યુઆરીએ અકાલ તખ્ત સાહિબ સચિવાલય દ્વારા આ બાબતે એક ઔપચારિક પત્ર પણ મુખ્યમંત્રીને મોકલવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ગડગજે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી કે તેમના કાર્યાલય તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અકાલ તખ્ત સચિવાલયે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત બે પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા વીડિયોની તપાસ કરાવડાવી હતી. ગડગજે દાવો કર્યો હતો કે બે ફોરેન્સિક પ્રયોગશાળાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વીડિયોને અસલી ગણ્યો છે. ગડગજે જણાવ્યું કે વીડિયો સાથે ના તો કોઇ છેડછાડ કરવામાં આવી હતી અને ના તો તે AIથી બનાવવામાં આવ્યો હતો.

કથિત વાંધાજનક કૃત્યનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે ગુરુ ખાલસા પંથ કોઈપણ સંજોગોમાં આવા કૃત્યને સહન કરી શકે નહીં. ગડગજે ટિપ્પણી કરી હતી કે, મુખ્યમંત્રીનું પદ સન્માનજનક હોય છે પરંતુ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન અકાલ તખ્ત સામે ખોટું બોલ્યા હતા.

તેમણે મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુરુ અને શીખ સમુદાયના હિતમાં નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. ગડગજે કહ્યું, "શીખ સંગતની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, આજે પાંચ સિંહ સાહેબોની એક બેઠકમાં ભગવંત માનને ગુરુ દ્રોહી અને ખાલસા પંથ વિરોધી જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ ગુરુ ખાલસા પંથને તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ન રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે.

'સિંહ સાહિબાન' દ્વારા અકાલ તખ્ત ખાતે પોતાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવે તેના થોડા સમય પહેલા, આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના પંજાબ એકમના મીડિયા ઇન્ચાર્જ બલતેજ સિંહ પન્નુએ જણાવ્યું હતું કે અકાલ તખ્ત જથેદાર દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓ છતાં, લેબોરેટરી રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે વિડિઓમાં દેખાતા વ્યક્તિની ઓળખ સ્થાપિત કરતું નથી.

AAP નેતા પન્નુએ પૂછ્યું, "શું મુખ્યમંત્રી માનની ઊંચાઈ વિડિઓમાં દેખાતા વ્યક્તિ સાથે મેળ ખાય છે? આ કઈ હોટલનો રૂમ છે (જ્યાં વિડિઓ શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો)?" "રિપોર્ટમાં વિડિઓમાં કોણ દેખાય છે તે ઓળખવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું છે."

પન્નુએ ટિપ્પણી કરી કે ગડગજ રાજકીય થઇ ગયા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અકાલ તખ્ત સાહિબ સમગ્ર શીખ સમુદાયનું 'તખ્ત'છે. પન્નુએ કહ્યું, "તે ન તો SAD (શિરોમણી અકાલી દળ)ના વડા સુખબીર બાદલનું છે કે ન તો SADનું." અકાલ તખ્તના નિર્ણય બાદ, વિપક્ષે ભગવંત માનની ટીકા કરી અને તેમના રાજીનામાની માંગ કરી હતી.

કોંગ્રેસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર જણાવ્યું હતું કે, "શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબની પવિત્રતા અને શીખોની ભાવનાઓના સન્માનમાં, ભગવંત માનને તાત્કાલિક રાજીનામું આપવું જોઈએ." કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમરિન્દર સિંહ રાજા વારિંગે કહ્યું હતું કે પંજાબના લોકો કેટલાક ગંભીર આરોપો અંગે તમારા (માન)ના જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અકાલ તખ્ત દરેક શીખ માટે સર્વોચ્ચ ક્ષણિક સત્તા છે; તેના નિર્ણયો બધા માટે બંધનકર્તા છે.

'X' પર એક પોસ્ટમાં, SADએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપણા ગુરુ સાહેબો અને શહીદો પ્રત્યે આવા દ્વેષપૂર્ણ વિચારો રાખવા ખૂબ જ શરમજનક છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના પંજાબ એકમે ભગવંત માનના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગ કરી હતી, અને દલીલ કરી હતી કે અકાલ તખ્ત સાહિબની ઘોષણા બાદ, ગુરુ નાનકના માર્ગ પર ચાલનારા કેબિનેટ મંત્રીઓ અને શીખ અધિકારીઓ તેમની સાથે મુલાકાત કરી શકતા નથી કે તેમના આદેશોનું પાલન કરી શકતા નથી.

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