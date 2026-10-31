ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર 9.33 કરોડ રૂપિયાનો હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો જપ્ત, બે મુસાફરની ધરપકડ
IGI એરપોર્ટ પર બેંગકોકથી આવેલા બે ભારતીયો શંકાસ્પદ હાઇડ્રોપોનિક વીડ (ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો ગાંજા) સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 31, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:56 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય (IGI) એરપોર્ટના ટર્મિનલો પર સાવચેતી રાખતા કસ્ટમ અધિકારીઓએ નશીલા પદાર્થોની તસ્કરીના મોટા પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. દિલ્હી કસ્ટમ્સની ટીમે ટર્મિનલ-3 પર બેંગકોકથી આવેલા બે ભારતીય મુસાફરોને ભારે માત્રામાં શંકાસ્પદ હાઇડ્રોપોનિક વીડ (ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો ગાંજા)ની તસ્કરીના આરોપમાં પકડ્યા છે. જપ્ત કરવામાં આવેલા નશીલા પદાર્થની કૂલ માત્રા 26.67 કિલોગ્રામ નોંધવામાં આવી છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત લગભગ 9.33 કરોડ રૂપિયા બતાવવામાં આવી રહી છે.
પ્રોફાઇલિંગના આધાર પર ગ્રીન ચેનલ પર કાર્યવાહી
મળતી માહિતી અનુસાર, જ્યારે બેંગકોકથી ફ્લાઇટ સંખ્યા AI2335 દ્વારા બે ભારતીય નાગરિક IGI એરપોર્ટના ટર્મિનલ-3 પર પહોંચ્યા હતા. કસ્ટમ્સ વિભાગના અધિકારીઓએ શંકાસ્પદ પ્રોફાઇલિંગ અને ગુપ્ત ઇનપુટના આધાર પર બન્ને મુસાફરો પર નજર રાખી હતી. જ્યારે મુસાફરો કસ્ટમ ડ્યુટી ચુકવ્યા વગર 'ગ્રીન ચેનલ'ને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતા હતા ત્યારે અધિકારીઓએ તેમણે રોક્યા હતા અને તેમના સામાનની એક્સ-રે સ્ક્રીન તથા તપાસ કરી હતી.
26.67 kg of Hydroponic Weed Seized at IGI Airport Customs officers at T-3, IGI Airport, have booked a case of smuggling of suspected hydroponic weed (Marijuana) against two Indian passengers arriving from Bangkok on 28.10.2026 (Flight AI2335). 🔍 On the basis of profiling, both passengers were diverted at the Green Channel for X-ray screening and search of their baggage. 📦 26 polythene pouches of green substance were recovered from two trolley bags, 13 pouches in each. Net weight: 26,670 g. Prima facie positive for Marijuana/hydroponic weed. ₹Value: about ₹9.33 crore. ⚖️ Substance seized u/s 43(a) and both passengers arrested u/s 43(b) of the NDPS Act, 1985 on 28.10.2026. Cases booked u/s 8, 20, 23 & 29. Investigation is in progress. Vigilance in action. 🇮🇳 @FinMinIndia @cbic_india @Delhicustoms @Drug_Free_India @Cascadeglobal #NDPS #IGIAirport #NashaMuktBharatAbhiyaan #CustomsInAction— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) October 30, 2026
26 પોલીથીન પાઉચ જપ્ત
મુસાફરો પાસે વર્તમાન બે ટ્રોલી બેગની તપાસ કરવા પર અધિકારીઓ ચોંકી ગયા હતા. આ બન્ને ટ્રોલી બેગની અંદર લીલા રંગના પદાર્થથી ભરેલા 26 પોલીથીન પાઉચ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. દરેક બેગમાં 13-13 પાઉચ પેક કરીને રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આ પાઉચમાં રહેલી સામગ્રીનું પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પરીક્ષણ રિપોર્ટમાં મારિજુઆનાના V હાઇ-ગ્રેડ હાઇડ્રોપોનિક વીડની પૃષ્ટી થિ હતી.
NDPS એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ અને ધરપકડ
જપ્ત નશીલા પદાર્થને NDPS એક્ટ, 1985ની કલમ 43(a) હેઠળ ઘટનાસ્થળે જ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે જ તસ્કરીના આરોપી બન્ને મુસાફરોને અધિનિયમની કલમ 43(b) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કસ્ટમ વિભાગે NDPS કાયદાની કલમ 8 (પ્રતિબંધિત પદાર્થો પર રોક), 20 (ગાંજા સાથે જોડાયેલ ગુના) અને 29 (ગુનાહિત ષડયંત્ર) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. બન્ને આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને આ તપાસવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ રેકેટના તાર ભારતમાં ક્યા ક્યા જોડાયેલા છે. સરહદ શુલ્ક અધિકારીઓનું કહેવું છે કે એરપોર્ટ પર કોઇ પણ પ્રકારની તસ્કરીને રોકવા માટે સાવચેતી અભિયાન સતત ચાલુ રહેશે.
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