ETV Bharat / bharat

ભડભડ સળગી ઉઠી હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ જતી ખાનગી બસ, 20 થી વધુ લોકોના કરૂણ મોત

આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે એક મોટરસાયકલ પાછળથી બસને ટક્કર મારી. બધા મુસાફરો ગાઢ નિદ્રામાં હતા.

ખાનગી બસમાં લાગી ભયંકર આગ
ખાનગી બસમાં લાગી ભયંકર આગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 9:59 AM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

આંધ્રપ્રદેશ : કુર્નૂલ જિલ્લામાં શુક્રવારે સવારે એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાલના અહેવાલ અનુસાર, હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ જઈ રહેલી કાવેરી ટ્રાવેલ્સની બસમાં કુર્નૂલના ઉપનગર ચિન્નાટેકુરમાં નેશનલ હાઈવે 44 પર આગ લાગી હતી. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે થોડી જ મિનિટોમાં આખી બસ બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી.

ખાનગી બસમાં લાગી ભયંકર આગ : પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, હૈદરાબાદથી જઈ રહેલી બસ કુર્નૂલ શહેરની બહાર ઉલિંડાકોંડા નજીક એક ટુ-વ્હીલર સાથે અથડાઈ હતી. મોટરસાઈકલ બસ નીચે ફસાઈ ગઈ અને ઈંધણની ટાંકી સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે આગ લાગી હતી. આખી બસ આગમાં લપેટાઈ ગઈ હતી. ગાઢ નિદ્રામાં રહેલા મુસાફરો આગથી ગભરાઈ ગયા, અને કેટલાક ચીસો પાડતા બહાર દોડી ગયા હતા. જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ફસાઈ ગયા હતા.

20 લોકોના કરૂણ મોત : એવું કહેવાય છે કે અકસ્માત સમયે બસમાં 41 લોકો સવાર હતા. જેમાંથી 20 લોકો આગમાં જીવતા બળી ગયા હોવાનું કહેવાય છે. અન્ય 12 લોકોને નાની-મોટી ઇજા પહોંચી છે. આખી બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. મોટાભાગના મુસાફરો હૈદરાબાદના હોવાનું કહેવાય છે. ઘટના બાદ બંને ડ્રાઇવર તરત જ ભાગી ગયા હતા.

બચાવ અને રાહત કામગીરી : માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. ઈજાગ્રસ્તોને કુર્નૂલ જનરલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગ બુઝાવી દીધી હતી. બસમાં આગ લાગવાથી હાઇવે પર ભારે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. દરમિયાન, અકસ્માતનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં શોક અને ચિંતાનું વાતાવરણ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ અને DNA રિપોર્ટ પછી જ મૃત્યુઆંકની પુષ્ટિ થશે.

બસમાં સવાર મુસાફરોની યાદી

અશ્વિન રેડ્ડી (36), જી. ધાત્રી (27), કીર્તિ (30), પંકજ (28), યુવા શંકર રાજુ (22), તરુણ (27), આકાશ (31), ગિરીરાવ (48), બુના સાઈ (33), ગણેશ (30), જયંત પુશવાહા (27), પિલવામીન બેબી (64), કિશોર કુમાર (41), રમેશ (30), અનુષા (22), મોહમ્મદ કૈસર (51), દીપક કુમાર (24), એન્ડોવ નવીન કુમાર (26), પ્રશાંત (32), એમ. સત્યનારાયણ (28), મેઘનાથ (25), વેણુ ગુંડા (33), ચરિત (21), ચંદના મંગા (23), સંધ્યારાણી મંગા (43), ગ્લોરિયા એલેસા શ્યામ (28), સૂર્યા (24), હરિકા (30), શ્રીહર્ષ (24), શ્રીનિવાસ રેડ્ડી (40), સુબ્રમણ્યમ (26), કે. અશોક (27), એમ.જી. રામા રેડ્ડી (50), ઉમાપતિ (32), અમૃત કુમાર (18), વેણુગોપાલ રેડ્ડી (24).

અકસ્માતમાં બચી ગયેલા લોકો

સત્યનારાયણ, શ્રીલક્ષ્મી, નવીન કુમાર, અખિલ, હરિકા, જશ્મિતા, અકીરા, રમેશ, જયસૂર્યા, સુબ્રમણ્યમ, રામીરેડ્ડી અને વેણુગોપાલ રેડ્ડી બસ અકસ્માતમાં બચી ગયા છે.

"બસની ડીઝલ ટાંકીને કોઈ નુકસાન થયું નથી. એક બાઇક તેની સાથે અથડાતાં આગ લાગી ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો." -- DIG કોયા પ્રવીણ

એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મોત

કુર્નૂલ જિલ્લામાં એક ભયાનક બસ અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મોત થયા. પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું કે નેલ્લોર જિલ્લાના વિંજામુર મંડલના ગોલ્લાવરીપલ્લીના રહેવાસી ગોલ્લા રમેશનું મોત થયું. પરિવારના ચાર સભ્યોમાં ગોલ્લા રમેશ (35), અનુષા (30), મન્વિતા (10) અને મનીષ (12)નો સમાવેશ થાય છે.

બસમાંથી 11 મૃતદેહ મળ્યા : કુર્નૂલ રેન્જના DIG કોયા પ્રવીણે બસ અકસ્માત અંગે જણાવ્યું કે, બસમાં કુલ 39 પુખ્ત વયના લોકો અને બે બાળકો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં 19 લોકો સુરક્ષિત બચ્યા છે અને બધાને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. અકસ્માત સમયે મુસાફરો ગાઢ નિંદ્રામાં હતા. બસમાંથી અત્યાર સુધીમાં 11 મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. બસ ડ્રાઈવર ગુમ છે, અને અન્ય ડ્રાઈવરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ સંવેદના વ્યક્ત કરી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કુર્નૂલમાં બસમાં આગ લાગવાની દુ:ખદ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માતમાં જાનમાલનું નુકસાન અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને ઘાયલોને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઇચ્છા કરું છું.

આર્થિક સહાયની જાહેરાત : અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, "આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલ જિલ્લામાં થયેલા અકસ્માતમાં થયેલા જાનહાનિથી મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારી સંવેદનાઓ અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેમના પરિવારો સાથે છે. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું." પ્રધાનમંત્રી રાહત અને આપત્તિ રાહત ભંડોળમાંથી રૂ. 2 લાખની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઘાયલોને રૂ. 50,000 મળશે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 24, 2025 at 10:35 AM IST

TAGGED:

HYDERABAD BUS FIRE INCIDENT
BANGALORE BUS FIRE INCIDENT
બેંગલુરુ જતી ખાનગી બસમાં આગ
ANDHRA PRADESH POLICE
BUS FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.