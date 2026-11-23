હૈદરાબાદમાં 26/11 જેવા આતંકવાદી હુમલાની ધમકી, પોલીસ પ્રસાશન હાઈ એલર્ટ પર
લશ્કર એ તૈયબાના નામે ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યા બાદ હૈદરાબાદ પોલીસે શહેરમાં હાઈ એલર્ટ જારી કર્યું છે અને સુરક્ષા સઘન કરી દીધી છે.
Published : November 23, 2026 at 2:13 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં એક ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યા બાદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરી દેવામાં આવી છે, અને શહેરભરની પોલીસને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. આતંકવાદી સંગઠન "લશ્કર એ તૈયબા" ના નામે મોકલવામાં આવેલા આ ઈમેલમાં શહેરના મુખ્ય સ્થળોએ 26/11 ના મુંબઈ હુમલા જેવા મોટા આતંકવાદી હુમલાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જોકે, પ્રારંભિક તપાસ બાદ, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ આ ધમકીને માત્ર અફવા કે મજાક ગણાવી છે, પરંતુ કોઈ સુરક્ષાની દ્રષ્ટીએ કોઈપણ પ્રકારની બાંધછોડ કરવામાં આવી નથી.
ઈમેલ દ્વારા ધમકી
પોલીસની સ્પેશિયલ બ્રાન્ચને મળેલા આ ઈમેલમાં કાચીગુડા રેલ્વે સ્ટેશન અને કાચીગુડામાં હોટેલ ટુરિસ્ટ પ્લાઝા પર બોમ્બ ફેંકવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. અજાણ્યા મેઈલ મોકલનારનો દાવો છે કે હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 300 લોકો માર્યા જશે. સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારતીય સેના દ્વારા આતંકવાદી લતીફ ભટ અને તેના સહયોગીઓની હત્યાનો બદલો લેવા માટે આ હુમલો કરવામાં આવશે.
પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી
ધમકીભર્યા મેઈલની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, હૈદરાબાદ પોલીસ સ્પેશિયલ બ્રાન્ચના સંયુક્ત કમિશનરે શહેરના તમામ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર્સ (SHO), ACP, DCP, ટ્રાફિક અને ટાસ્ક ફોર્સ અધિકારીઓને તાત્કાલિક હાઇ એલર્ટ જારી કર્યું છે.
માહિતી મળતાં, બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડ અને તોડફોડ વિરોધી ટીમોએ કાચીગુડા રેલ્વે સ્ટેશન અને હોટેલ ટુરિસ્ટ પ્લાઝાની સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી, પરંતુ કોઈ શંકાસ્પદ કે વિસ્ફોટક વસ્તુઓ મળી આવી ન હતી. સુરક્ષા પણ વધારી દેવામાં આવી છે અને શહેરના અન્ય રેલ્વે સ્ટેશનો, બસ ટર્મિનલ, મુખ્ય હોટલો, ધાર્મિક સ્થળો અને ભીડભાડવાળા બજારોમાં પેટ્રોલિંગ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે.
સાયબર ક્રાઇમ ટીમ દ્વારા તપાસ
હૈદરાબાદની સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ ઇમેઇલ મોકલનારની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓ IP એડ્રેસ અને ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સ ટ્રેક કરી રહ્યા છે જેથી નક્કી કરી શકાય કે આ કોઈ આતંકવાદી સંગઠનનું કાવતરું છે કે કોઈ બદમાશ દ્વારા ગભરાટ ફેલાવવાનો પ્રયાસ છે.
પોલીસની જનતાને અપીલ
હૈદરાબાદ શહેર પોલીસે લોકોને ગભરાશો નહીં અને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી કોઈપણ અફવાઓને અવગણવાની અપીલ કરી છે. તેમણે લોકોને સતર્ક રહેવા અને ગમે ત્યાં ત્યજી દેવાયેલી વસ્તુ, શંકાસ્પદ વાહન અથવા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાય તો પોલીસને જાણ કરવા વિનંતી કરી. તેમણે તાત્કાલિક ઇમરજન્સી નંબર 112 પર કૉલ કરવા પણ અનુરોધ કર્યો છે.
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