ETV Bharat / bharat

હૈદરાબાદમાં ફર્નિચરની દુકાનમાં આગ, 5 મૃતદેહ મળ્યા, સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી

હૈદરાબાદમાં ફર્નિચરની એક દુકાનમાં આગ લાગ્યાના 22 કલાક બાદ પાંચ મૃતદેહો મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.

હૈદરાબાદમાં ફર્નિચરની દુકાનમાં આગ
હૈદરાબાદમાં ફર્નિચરની દુકાનમાં આગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: શહેરના નામપલ્લી વિસ્તારમાં શનિવારે એક ફર્નિચરની દુકાનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. 22 કલાકની બચાવ કામગીરી બાદ, પાંચ લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઘટનાસ્થળે ધુમાડાને કારણે બચાવ કાર્યકરોના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો.જોકે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો અને બચાવ કામગીરી બંધ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. રાજ્યના મંત્રીએ આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.

નામપલ્લીમાં એક ફર્નિચરની દુકાનમાં બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. લગભગ 22 કલાકની મહેનત બાદ, બચાવ ટીમોએ ઇમારતની અંદર ફસાયેલા પાંચ લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ઓસ્માનિયા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોના પરિવારજનોને મૃતદેહોની ઓળખ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઓળખ પ્રક્રિયા પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. ફાયર સેફ્ટી ડિરેક્ટર વિક્રમ માન સિંહ અને ડીસીપી શિલ્પાવલીએ બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને સ્ટાફને જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી. આ દુર્ઘટનામાં તેમના પ્રિયજનોના ગુમાવવાથી પીડિતોના પરિવારજનો ખૂબ જ દુઃખી છે.

અકસ્માતને લઈને પ્રભારી મંત્રીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

હૈદરાબાદના પ્રભારી મંત્રી પોન્નમ પ્રભાકરે નામપલ્લી સ્ટેશન રોડ પર ફર્નિચરની દુકાનમાં લાગેલી આગ પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવેલા લોકોના પ્રત્યે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો અને મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.

તેમણે જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીને આગની જાણ કરવામાં આવી છે. પોન્નમે જાહેરાત કરી કે તેઓ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય પૂરી પાડશે. તેમણે પોલીસ અધિકારીઓને ફાયર સેફ્ટી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ જવાબદાર દુકાન માલિક સામે ફોજદારી કેસ દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

તેમણે GHMC, પોલીસ, મહેસૂલ અને ફાયર વિભાગના અધિકારીઓને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે સંકલન કરવા અને પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે જનતાને અપીલ કરી કે જે કોઈપણ ઇમારતો ફાયર સેફ્ટી નિયમોનું પાલન કરતી નથી તેની જાણ કરે.

  1. ચિલીના જંગલોમાં ગરમીને કારણે લાગી ભીષણ આગ, 15 લોકોના મોત; અનેક શહેર બળીને ખાક
  2. ગુલ પ્લાઝામાં લાગેલી ભીષણ આગ 24 કલાક બાદ કાબુમાં આવી, 10 લોકોના મોત, 60 ગુમ

TAGGED:

FURNITURE STORE FIRE INCIDENT
FURNITURE STORE FIRE
RESCUE OPERATION DRILLING HOLES
HYDERABAD NAMPALLY FIRE INCIDENT
FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.