હૈદરાબાદ: ફેસબુકમાં મહિલાના નામે એકાઉન્ટ બનાવી સોફ્ટવેર એન્જિનિયરને રૂ.2.36 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો
સોફ્ટવેર કર્મચારી વીરભદ્ર રાવે ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા રકમ મોકલી હતી. નફો દર્શાવવા છતાં, એપે બેલેન્સ ઉપાડવાનો વિકલ્પ બતાવ્યો ન હતો.
Published : April 6, 2026 at 3:00 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના હૈદરાબાદ શહેરના કોંડાપુર વિસ્તારમાં એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયર સાથે મોટી સાયબર છેતરપિંડી થઈ છે. ફેસબુક પર પોતાને મહિલા તરીકે ઓળખાવનાર અજાણ્યા વ્યક્તિના જાળમાં ફસાઈને પીડિતે 2 કરોડ 36 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે. પીડિતની ફરિયાદના આધારે સાયબરાબાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે શનિવારે કેસ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વીરભદ્ર રાવ નામના સોફ્ટવેર કર્મચારીને ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ફેસબુક પર એક ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મળી હતી. ‘કોરા’ નામની મહિલા તરીકે ઓળખાવનાર આ વ્યક્તિએ પોતાને સિંગાપોરની વતની અને મુંબઈમાં કાર્યરત હોવાનું કહ્યું હતું. થોડા દિવસો સુધી ચેટિંગ કર્યા બાદ તેણે પીડિત સાથે પોતાનો ફોન નંબર શેર કર્યો હતો.
ત્યારબાદ કોરાએ જણાવ્યું કે તે હાલમાં હૈદરાબાદમાં પોતાની માતા અને સાવકા પિતા સાથે રહે છે. તેણે રાવને એક ફેસબુક ગૃપમાં એડ કર્યો, જેમાં તેના જર્મની અને વિદેશમાં મિત્રો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો. આ મહિલાએ રાવને સલાહ આપી કે જો તેની પાસે પૈસા હોય તો તેણે ‘ફેસબુક સ્ટોર’માં વેપાર કરવો જોઈએ. તેણે દાવો કર્યો કે તેના બધા મિત્રોએ આ સ્ટોરમાં રોકાણ કરીને મોટો નફો કમાયો છે.
શરૂઆતમાં રાવે ના પાડી હતી, પરંતુ પાછળથી તે તૈયાર થઈ ગયો. કોરાએ તેને ‘ફેસબુક સ્ટોર’ નામની એક લિંક મોકલી, જે ખુલી ન હતી. ત્યારબાદ તેણે એક APK ફાઈલ મોકલી. આ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરતાં જ રાવના ફોનમાં ફેસબુક જેવી એક એપ્લિકેશન દેખાઈ. કોરાએ તેને આ સ્ટોરમાં વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવાની સાથે નફો કમાવવા જણાવ્યું. તેણે માર્ગદર્શન માટે પોતાની જર્મન ‘મિત્ર’ બેલાનો ફોન નંબર પણ આપ્યો. બેલાની સૂચના પર રાવે રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું.
પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, “1 સપ્ટેમ્બરથી 12 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન પીડિતે ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા કુલ 2.36 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા. એપ્લિકેશનમાં તેને નફો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પૈસા ઉપાડવાનો કોઈ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો ન હતો. છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાનું સમજાતાં રાવે વારંવાર પૈસાની માંગણી કરી, પરંતુ તેને નફો કે મૂળ રકમ આપવામાં આવી નહીં. છેવટે તેણે સાયબરાબાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.”
સાયબર ક્રાઈમના CI ચૈતન્ય રાવે જણાવ્યું કે, “રાવ નામના સોફ્ટવેર એન્જિનિયર દ્વારા સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે, જેની સાથે 2.36 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. અમે આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ.”
આ ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા લોકો સાથે સાવધાની રાખવાની જરૂરિયાત દર્શાવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, અજાણ્યા વ્યક્તિઓ દ્વારા મોકલવામાં આવતી APK ફાઈલો અને લિંક્સ ક્યારેય ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ નહીં, અને અતિશય નફાના વચનો પર વિશ્વાસ કરવો ટાળવો જોઈએ.
