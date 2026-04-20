ખરાબ હવામાનના કારણે ફ્લાઈટ 4 કલાક આકાશમાં ઉડતી રહી, ડરના માર્યા પેસેન્જરોના શ્વાસ હવામાં અટકી ગયા

હુબલી જઈ રહેલા વિમાનને ખરાબ હવામાનના કારણે બેંગ્લુરુ ડાયવર્ટ કરાયું. દરમિયાન ફ્લાઈટમાં બેઠેલા પેસેન્જર ડરી ગયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 5:48 PM IST

બેંગલુરુ: તેલંગાણાના હૈદરાબાદથી કર્ણાટકના હુબલી જતી પ્રાદેશિક કેરિયર ફ્લાય91 દ્વારા સંચાલિત ફ્લાઇટને પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે બેંગલુરુ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી હતી કે, વિમાનમાં સવાર તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત છે. વિમાન લગભગ ચાર કલાક સુધી આકાશમાં ચક્કર લગાવતું રહ્યું અને અંતે રવિવારે રાત્રે બેંગલુરુમાં સુરક્ષિત ઉતરાણ કર્યું.

અહેવાલો અનુસાર, હૈદરાબાદથી હુબલી જતી ફ્લાય91 એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ IC3401 (એક ATR ટર્બોપ્રોપ AT7) રવિવારે સાંજે 4:30 વાગ્યે ઉતરવાની હતી. ખરાબ હવામાનને કારણે, વિમાન ઉતરી શક્યું નહીં અને મુંડાગોડ, દાવણગેરે અને શિવમોગા નજીક હવાઈ ક્ષેત્રમાં ચક્કર લગાવતું રહ્યું.

હુબલી એરપોર્ટના ડિરેક્ટર રૂપેશ કુમારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "વિમાન આકાશમાં ચક્કર લગાવતા 18 મુસાફરો પરેશાન થઈ ગયા હતા. આખરે, વિમાન સાંજે 7:30 વાગ્યે બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર ઉતર્યું. જોકે, વિમાનમાં કોઈ ટેકનિકલ ખામી જોવા મળી ન હતી." લગભગ ચાર કલાક સુધી હવામાં રહ્યા બાદ મુસાફરો સમજી શકાય તે રીતે ગભરાઈ ગયા હતા.

વિમાનની અનિયમિત મૂવમેન્ટથી પરેશાન કેટલાક મુસાફરોએ તેમના પરિવારોને રડતા વીડિયો મેસેજ મોકલ્યા. ડરથી રડતા મુસાફરોના વીડિયો વાયરલ થયા છે. ત્યારબાદ, તે જ વિમાન બેંગલુરુથી રવાના થયું અને ગઈકાલે રાત્રે 9:30 વાગ્યે હુબલી એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કર્યું. એરપોર્ટ ડિરેક્ટરે પુષ્ટિ આપી કે હુબલીથી હૈદરાબાદ જનારા મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે લઈ જવામાં આવ્યા.

એરપોર્ટના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ખરાબ હવામાનને કારણે હૈદરાબાદથી હુબલી જતી ફ્લાઇટને બેંગલુરુ વાળવામાં આવી હતી." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આવા રૂટ ડાયવર્ઝન એક સ્ટાન્ડર્ડ સલામતી પ્રોટોકોલ છે. અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, હવામાનમાં સુધારો થવાની આશામાં વિમાન લગભગ એક કલાક સુધી હુબલી ઉપર ચક્કર લગાવતું હતું, ત્યારબાદ તેને બેંગલુરુ વાળવામાં આવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું કે, "આ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે. હવામાન સ્પષ્ટ થવાની રાહ જોતા વિમાન ઘણીવાર હવામાં થોડા સમય માટે ચક્કર લગાવે છે. આ નિર્ણય પાઇલટનો છે." એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, વિમાન ત્યારબાદ સાંજે 6:30 વાગ્યે બેંગલુરુમાં ઉતર્યું; હવામાનમાં સુધારો થયા પછી, તેને ફરીથી 11:00 વાગ્યે હુબલી રવાના થયું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વિમાનમાં 22 મુસાફરો સવાર હતા.

અધિકારીઓએ હવામાનની સ્થિતિને કારણે પ્રદેશની અન્ય ફ્લાઇટ્સને અસર કરતી સમાન વિક્ષેપોની પણ નોંધ લીધી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે મુંબઈથી કોલ્હાપુર જતી બીજી ફ્લાઇટને પણ ગોવા તરફ વાળવી પડી. અધિકારીએ કહ્યું, "બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે. કોઈ સમસ્યા નથી." એક નિવેદનમાં, Fly91 એ પુષ્ટિ આપી કે ફ્લાઇટ બપોરે 3:00 વાગ્યે હૈદરાબાદથી રવાના થઈ હતી. હુબલી નજીક પહોંચતા, તેને પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો; પરિણામે, માનક પ્રોટોકોલ અનુસાર, ફ્લાઇટને બેંગલુરુ તરફ વાળવામાં આવી.

નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, ફ્લાઇટ ત્યારબાદ હુબલી પરત ફરી અને પછી તેના મૂળ સ્થાન, હૈદરાબાદ પરત ફરી. Fly91 એ ભાર મૂક્યો હતો કે સલામતી સાથે કોઈ પણ રીતે ચેડા કરવામાં આવ્યા નથી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વિમાનને બેંગલુરુ તરફ વાળતા પહેલા થોડા સમય માટે હુબલી ઉપર રાખવું એ માનક સંચાલન પ્રક્રિયાઓનો એક ભાગ હતો અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં અપનાવવામાં આવેલી શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસ સાથે સુસંગત છે.

