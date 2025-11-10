ડોક્ટરે ઘરને બનાવી 'આતંકવાદની પ્રયોગશાળા', ગુજરાત ATSએ રાઈસિન ઝેર બનાવવાનું કાવતરું નિષ્ફળ બનાવ્યું
ATSએ ISISના ત્રણ સાગરીતોની રાઈસિન નામના ઝેર બનાવવા બદલ અને ભારતમાં શસ્ત્રોની દાણચોરી કરવાનું કાવતરું ઘડવાના આરોપમાં ત્રણ ISIS સમર્થકોની ધરપકડ કરી છે.
Published : November 10, 2025 at 2:32 PM IST
હૈદરાબાદ: એક ચોંકાવનારા ખુલાસામાં, ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) એ હૈદરાબાદ સાથે જોડાયેલા વધુ એક આતંકવાદી કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એક સ્થાનિક ડૉક્ટરે કથિત રીતે પોતાના ઘરને જ રાઈસિન ઝેર બનાવવા માટે પ્રયોગશાળામાં ફેરવી નાખ્યું. રાઈસિન એક અત્યંત ઝેરી રસાયણ છે જે સાયનાઇડ કરતાં પણ વધુ ઘાતક હોવાનું કહેવાય છે.
હૈદરાબાદમાંથી ડૉક્ટરની ધરપકડ
ATS એ ત્રણ ISIS શખ્સોની રાઈસિન બનાવવા અને ભારતમાં શસ્ત્રોની દાણચોરી કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા શખ્સોમાં હૈદરાબાદના ડૉ. અહેમદ મોહીઉદ્દીન સૈયદ, ઉત્તર પ્રદેશના આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ તેમની પાસેથી બંદૂકો અને રાસાયણિક પદાર્થો પણ જપ્ત કર્યા છે.
ATSની કડક કાર્યવાહી
ATS DIG સુનિલ જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદના સંવેદનશીલ વિસ્તારોને નિશાન બનાવીને જાસૂસી કરી રહ્યા હતા. ATS એ જણાવ્યું હતું કે સુલેમાન અને સલીમ ખાન પાકિસ્તાન સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા શસ્ત્રો સપ્લાય કરવામાં સામેલ હતા, જ્યારે ત્રણેય રિસિનનો ઉપયોગ કરીને મોટા પાયે વિનાશ કરવાનું કાવતરું ઘડતા હતા. ત્રણેયની અમદાવાદ નજીક અડાલજ ટોલ પ્લાઝા પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને પૂછપરછ દરમિયાન તેમના આતંકવાદી સંબંધો ખુલ્યા હતા.
આ ષડયંત્રના કેન્દ્રમાં હૈદરાબાદનો એક ડૉક્ટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસકર્તાઓએ ખુલાસો કર્યો કે રાજેન્દ્રનગરના ફોર્ટવ્યુ કોલોનીમાં આવેલા અસદ મંઝિલના રહેવાસી ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ મુખ્ય આરોપી હતા. તબીબી વ્યાવસાયિક હોવા છતાં, મોહિઉદ્દીન એકલા રહેતા હતા અને કથિત રીતે અસામાન્ય વર્તન કરતા હતા.
ડૉક્ટરે ઓનલાઈન રસાયણોનો ઓર્ડર આપ્યો હતો.
તે વારંવાર ઓનલાઈન રસાયણોનો ઓર્ડર આપતો હતો અને તેના રૂમમાં ગુપ્ત પ્રયોગો કરતો હતો. પરિવારના સભ્યોને તેની પ્રવૃત્તિઓ પર શંકા હોવાથી, તેણે ઘણી વખત તેની પૂછપરછ કરી હતી, પરંતુ તેણે અહેવાલ મુજબ દાવો કર્યો હતો કે તે વ્યાપારી ઉપયોગ માટે મૂલ્યવાન રસાયણ પર કામ કરી રહ્યો હતો. સમય જતાં, તે ઓનલાઈન ઉગ્રવાદી જૂથો દ્વારા કટ્ટરપંથી બન્યો અને એન્ક્રિપ્ટેડ એપ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ISIS સમર્થકો સાથે સંપર્કો વિકસાવ્યા. તે વારંવાર કોલકાતા, અમદાવાદ અને મુંબઈ સહિતના મુખ્ય શહેરોમાં પ્રવાસ કરતો હતો, અને તાજેતરમાં અમદાવાદ પહોંચતા પહેલા હૈદરાબાદથી કોલકાતા ગયો હતો, જ્યાં તેને આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સ્થાનિક પોલીસ ચેતવણી
તેની ધરપકડ બાદ, ગુજરાત પોલીસે સંકલન માટે તેમના હૈદરાબાદ સ્થિત સમકક્ષોનો સંપર્ક કર્યો. શહેરમાં કોઈપણ આતંકવાદી લિંક્સ ઓળખવા માટે સ્થાનિક પોલીસ હવે તેની પ્રવૃત્તિઓ, સામાજિક જોડાણો અને ડિજિટલ સંચાર ઇતિહાસની તપાસ કરી રહી છે. ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે ગુજરાત ATS અધિકારીઓ સોમવારે તેના નિવાસસ્થાનની તપાસ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
હૈદરાબાદમાં સુરક્ષા કડક
આ ઘટનાએ સમગ્ર રાજધાનીમાં ભયનો માહોલ ફેલાવ્યો છે. આ ઘટનાક્રમ વિજયનગરમમાં તાજેતરમાં જ બહાર આવેલા આતંકવાદી કાવતરાને પગલે બન્યો છે, જેને બાદમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ને સોંપવામાં આવ્યો હતો. આતંકવાદી કાર્યકરો સાથે કથિત સંબંધો બદલ લલ્લાગુડાના સમીરની તે કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ગુપ્તચર એજન્સી હાઇ એલર્ટ પર
ડૉ. મોહિઉદ્દીનની ધરપકડ સાથે, પોલીસ ફરી એકવાર હાઇ એલર્ટ પર છે, કારણ કે ગુપ્તચર એજન્સીઓ હૈદરાબાદ અનેક રાજ્યોમાં આતંકવાદી કાવતરામાં સામેલ કટ્ટરપંથી સમર્થકોનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે કે કેમ તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.