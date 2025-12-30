હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઈમે 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો, ભાવનગરના 2 શખ્સની ધરપકડ
હૈદરાબાદ શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે 1,95,76,000 રૂપિયાના મોટા "ડિજિટલ એરેસ્ટ" સાયબર છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
હૈદરાબાદ, તેલંગાણા: હૈદરાબાદ શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે 1,95,76,000 રૂપિયાના મોટા "ડિજિટલ એરેસ્ટ" સાયબર છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની ઓળખ સૈયદ સોયેબ ઝાહિદ ભાઈ અને બેલીમ અનસ રહીમ ભાઈ તરીકે થઈ છે, બંને ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી છે.
13 ડિસેમ્બરના રોજ, હૈદરાબાદ શહેરની સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને ભોગ બનનાર તરફથી ફરિયાદ મળી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેને "ડિજિટલ એરેસ્ટ" ના બહાને છેતરવામાં આવી છે.
ભોગ બનનારને સરકારી અને ટેલિકોમ વિભાગના અધિકારીઓ હોવાનો દાવો કરતા અજાણ્યા વ્યક્તિઓ તરફથી અનેક ફોન કોલ આવ્યા હતા. તેના પતિ પર ગંભીર ગુનાઓનો ખોટો આરોપ લગાવીને અને તાત્કાલિક ધરપકડની ધમકી આપીને, છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેમને ડરાવી હતા.
અલગ અલગ ઓળખનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલા નકલી કોલ દ્વારા, છેતરપિંડી કરનારાઓએ ભોગ બનનારનો વિશ્વાસ મેળવ્યો અને તેણીને ચલણના સીરીયલ નંબરોની ચકાસણી, કેસની તપાસ અને ક્લિયરન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાના બહાને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની સૂચના આપી.
તેમના દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરીને અને દબાણને વશ થઈને, ભોગ બનનારે તેના બેંક ખાતાઓમાંથી કુલ 1 કરોડ 95 લાખ 76 હજાર RTGS દ્વારા ચુકવ્યા અને ભેજાબાજોના ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા.
રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ સાયબર છેતરપિંડીમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં અનેક ખચ્ચર બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરનારા ભંડોળ મેળવવા અને ઉપાડવામાં આવતું હતું, જે પછી હવાલા નેટવર્ક દ્વારા દુબઈ સ્થિત સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતું હતું.
આરોપીઓ રીઢા સાયબર ગુનેગારો છે, અને તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ખાતાઓ 22 કેસોમાં સંડોવાયેલા છે, જેમાંથી મોટાભાગના કેસ દેશભરમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સાથે જોડાયેલા છે.
ફરિયાદના આધારે, સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ગુનો નંબર 2257/2025 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો અને વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી હતી.
આરોપી સૈયદ સોયેબ ઝાહિદ ભાઈએ છેતરપિંડીના હેતુઓ માટે બેંક ખાતા ખોલવામાં મદદ કરી હતી અને છેતરપિંડીવાળા ભંડોળ ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી. તેણે તેના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાઓ દ્વારા જમા કરાયેલા ભંડોળ પર 15% કમિશન મેળવ્યું હતું.
બીજો આરોપી, બેલીમ અનસ રહીમ ભાઈ, ઉચ્ચ-સ્તરીય ઓપરેટરોની સૂચના હેઠળ કાર્ય કરતો હતો અને ખાતાઓનું સંચાલન કરતો હતો અને હવાલા દ્વારા વિદેશી છેતરપિંડી કરનારાઓને ભંડોળનું સરળ ટ્રાન્સફર સુનિશ્ચિત કરતો હતો.
કુલ 3.5 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો
''છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા કુલ 3.5 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા ." ACP R.G. શિવ મારુતિ અને જયપાલ રેડ્ડીના દેખરેખ હેઠળ સફળ શોધ અને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કામગીરીનું નેતૃત્વ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન. રામુ, SI PVS અભિષેક અને સહાયક પોલીસ કર્મચારીઓની મદદથી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમના સંકલિત પ્રયાસોએ એક અત્યાધુનિક સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો અને પીડિતાને ન્યાય અપાવ્યો. તેમનું પ્રશંસનીય કાર્ય પ્રશંસા અને પુરસ્કારને પાત્ર છે.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સામાન્ય લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપે છે અને ટેલિકોમ, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અથવા ફોન કોલ્સ દ્વારા અજાણ્યા કોલર્સ પર વિશ્વાસ ન કરવા સલાહ આપે છે જેઓ ખાતરીપૂર્વક અથવા ઉચ્ચ વળતર, કાર્ય-આધારિત રોકાણ યોજનાઓ અથવા ડિજિટલ ધરપકડ સાથે શેરબજારમાં રોકાણનું વચન આપે છે, ધમકી આપે છે અથવા ચકાસણીની માંગ કરે છે.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે કોઈપણ સરકાર અથવા કાયદા અમલીકરણ એજન્સી કોઈપણ વ્યક્તિને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરતી નથી, અથવા કેસની ચકાસણી અથવા તપાસ માટે પૈસાની માંગણી કરતી નથી. નાગરિકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અનધિકૃત વેબસાઇટ્સ અથવા યોજનાઓમાં રોકાણ ન કરે જે ઓછા રોકાણ સાથે ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપે છે.