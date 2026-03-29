દારૂ માટે પત્ની માટે પૈસા માંગ્યા, ન આપ્યા તો દીકરીની સામે જ હત્યા કરી દીધી
જે પત્ની દિવસ-રાત મહેનત કરીને ઘર ચલાવતી હતી, તેને જ તેના બેરોજગાર પતિએ થોડા રૂપિયાની લાલચમાં મારી નાખી
Published : March 29, 2026 at 7:23 PM IST
કોલકાતા: દક્ષિણ કોલકાતાના કસ્બા વિસ્તારમાં ઘરેલુ ઝઘડાને કારણે થયેલી એક ભયાનક હત્યાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. એક પતિએ કથિતપણે પોતાની નાનકડી પુત્રીની સામે જ પોતાની પત્નીની તીક્ષ્ણ હથિયારથી હત્યા કરી દીધી. હત્યા બાદ આરોપી પતિએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ સ્થાનિક લોકોએ તેને પકડી લીધો હતો અને પોલીસને સોંપી દીધો હતો. પોલીસ હાલમાં ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ દુ:ખદ ઘટના રવિવારે વહેલી સવારે બની હતી. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની ઓળખ બિનોદ સિંહ તરીકે થઈ છે જ્યારે મૃતક મહિલાનું નામ સ્વપ્ના સિંહ છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે દંપતિ વચ્ચે ઘણા સમયથી ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો. આ ઘટના અંગે ટિપ્પણી કરતા, કોલકાતા પોલીસના ડિટેક્ટિવ વિભાગના વડા રૂપેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. આ સમયે વધુ કોઈ નિવેદન આપવું યોગ્ય રહેશે નહીં."
એવો આરોપ છે કે બિનોદ વારંવાર નશામાં ઘરે આવતો હતો અને તેની પત્ની પાસેથી પૈસા માંગતો હતો. જ્યારે તે પૈસા આપવામાં નિષ્ફળ જતી, ત્યારે તેમની વચ્ચે ઝઘડો થતો હતો. બિનોદ તેની પત્ની સાથે મારપીટ પણ કરતો હતો. પડોશીઓના જણાવ્યા મુજબ, બિનોદ શનિવારે રાત્રે 10:00 વાગ્યાની આસપાસ ઘરે પાછો ફર્યો. ઘરમાં પ્રવેશતા જ તેણે તેની પત્ની સ્વપ્ના પાસેથી ચાર હજાર રૂપિયાની માંગણી કરી. જ્યારે સ્વપ્નાએ પૈસા આપવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. થોડી વાર પછી, બિનોદ ઘરની બહાર નીકળી ગયો.
રવિવારે વહેલી સવારે તે ઘરે પાછો ફર્યો. વારંવાર ખટખટાવ્યા બાદ તેની પુત્રીએ દરવાજો ખોલ્યો હોવાનું કહેવાય છે. તે સમયે સ્વપ્ના રૂમમાં સૂતી હતી. અચાનક, બિનોદે તેના પર હુમલો કર્યો અને તેના પેટમાં તીક્ષ્ણ હથિયારથી અનેક ઘા કર્યા. સ્વપ્ના લોહીથી લથપથ થઈને જમીન પર પડી ગઈ. મહિલાની ચીસો સાંભળીને, પડોશીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા. પડોશીઓએ ગંભીર રીતે ઘાયલ સ્વપ્નાને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડી. સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું.
સવારે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચીને, પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. પ્રાથમિક તપાસના આધારે, પોલીસને શંકા છે કે લાંબા સમયથી ચાલતો ઘરેલું ઝઘડો હત્યા પાછળનું મુખ્ય કારણ હતું. જો કે, તેઓ એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે આ ઘટનામાં અન્ય કોઈ કારણ છે કે નહીં. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.
પડોશીઓએ જણાવ્યું કે, બિનોદ કોઈ સ્થાયી નોકરી કરતો ન હતો. સ્વપ્ના ખાનગી કંપનીમાં કામ કરીને ઘરના ખર્ચ ચલાવતી હતી. એવો આરોપ છે કે તેના પતિની સતત પૈસાની માંગણીઓ અને તેના અપમાનજનક વર્તનને કારણે સ્વપ્નાને વારંવાર તેના કાર્યસ્થળ પર અસ્વસ્થતાભરી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. વધુમાં એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેના પતિની હરકતોને કારણે તેણે નોકરી પણ ગુમાવવી પડી હતી.
આ પણ વાંચો: