ખર્ચાને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ 'ક્રૂરતા' નથી: સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો
ખંડપીઠે કહ્યું કે, પતિનું આર્થિક અને નાણાંકીય વર્ચસ્વ, જેવો ફરિયાદી પત્નીએ આરોપ લગાવ્યો છે, ક્રૂરતાની શ્રેણીમાં નથી આવતો
Published : January 2, 2026 at 9:22 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે કે વૈવાહિક જીવનમાં રોજિંદા અણબનાવ, જેમાં ઘણીવાર પુરુષોનું નાણાકીય વર્ચસ્વ હોય છે, તેને કોઈપણ રીતે "ક્રૂરતા" તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય નહીં. ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને આર. મહાદેવનની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે વૈવાહિક બાબતોમાં ફરિયાદો પર વિચાર કરતી વખતે અદાલતોએ ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ.
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે ભાર મૂક્યો હતો કે ભારતીય સમાજમાં, પુરુષો ઘરમાં ઘણીવાર પૈસા પર પ્રભુત્વ અને નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આનાથી ફોજદારી કાર્યવાહીનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત દુશ્મની કાઢવા અથવા એકબીજા સાથે હિસાબ બરાબર કરવા માટે થવો જોઈએ નહીં. અદાલતોએ જમીની વાસ્તવિકતાઓને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને કાનૂની પ્રક્રિયાના દુરુપયોગને રોકવા માટે આરોપોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી જોઈએ.
પતિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરતા, બેન્ચે કહ્યું, "આરોપી-અપીલકર્તા (પતિ) સામે ક્રૂરતા, માનસિક ઉત્પીડન અને ઇરાદાપૂર્વક ઈજા પહોંચાડવાના આરોપો દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઇરાદાથી કરવામાં આવે છે અને તે અસ્પષ્ટ અને સામાન્ય પ્રકૃતિના છે."
ન્યાયાધીશ નાગરત્ના, જેમણે બેન્ચ વતી ચુકાદો લખ્યો હતો, તેમણે ખર્ચ અંગેના મતભેદોને લગ્નમાં "સામાન્ય રોજિંદા અણબનાવ" ગણાવ્યા હતા. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498A હેઠળ આવા કાર્યોને "ક્રૂરતા" તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય નહીં. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, પતિ દ્વારા તેની પત્નીને તમામ ખર્ચાઓની એક્સેલ શીટ તૈયાર કરવા દબાણ કરવાનો આરોપ, ભલે તે સાચો હોય, તે ક્રૂરતાની વ્યાખ્યામાં આવતો નથી.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આ આરોપો ફક્ત વૈવાહિક જીવનના ઉતાર-ચઢાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 19 ડિસેમ્બરના રોજ આપેલા ચુકાદામાં, બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "આરોપી પતિ દ્વારા તેના પરિવારના સભ્યોને પૈસા પાછા મોકલવાના કૃત્યને એટલું ખોટું ગણી શકાય નહીં કે ફોજદારી કાર્યવાહીની જરૂર પડે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદી પત્ની દ્વારા આક્ષેપ કરાયેલા પતિના આર્થિક અને નાણાકીય પ્રભુત્વને ક્રૂરતા ગણવામાં આવતી નથી, ખાસ કરીને જ્યારે તે કોઈ સીધું માનસિક કે શારીરિક નુકસાન પહોંચાડતું નથી.
કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વધુમાં, પત્ની દ્વારા લગાવવામાં આવેલા અન્ય આરોપો, જેમ કે ગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ પછી પતિની સંભાળનો અભાવ, અને તેના વજન વિશે સતત મજાક ઉડાવવી - ભલે પ્રથમ દૃષ્ટિએ સાચું માનવામાં આવે, તે પતિના ખરાબ ચારિત્ર્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પરંતુ તે એટલી ગંભીર ક્રૂરતા નથી કે તેને લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયાનો ભોગ બનવું પડે."
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ટિપ્પણી એક અલગ રહેતી પત્ની દ્વારા પોતાના પતિ વિરુદ્ધ ક્રૂરતા અને દહેજ ઉત્પીડનના આરોપસર દાખલ કરાયેલા મામલાને રદ કરતી વખતે કરી હતી. બેન્ચે તેલંગાણા હાઈકોર્ટના નિર્ણયને ઉલટાવી દીધો હતો, જેણે એફઆઈઆર રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અગાઉના ન્યાયિક ચુકાદાઓનો કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી, આરોપી પતિ સામે કોઈ ગુનો સાબિત થયો નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય પતિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી તે અપીલ પર આવ્યો, જે તેણે હાઇકોર્ટના આદેશ વિરુદ્ધ 27 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ કરી હતી. હાઇકોર્ટે ત્યારે તેના અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદને રદ કરવાથી ઈનકાર કરી દીધો હતો.
