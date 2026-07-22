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અનંતનાગ હુમલો: કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓની મદદ કરનારાઓ સામે મોટી કાર્યવાહી; 250 લોકોની અટકાયત

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે શ્રીનગર સહિત કાશ્મીરના અનેક જિલ્લાઓમાં દરોડા પાડીને 250 આતંકવાદી સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે શ્રીનગર સહિત કાશ્મીરના અનેક જિલ્લાઓમાં દરોડા પાડીને 250 આતંકવાદી સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે શ્રીનગર સહિત કાશ્મીરના અનેક જિલ્લાઓમાં દરોડા પાડીને 250 આતંકવાદી સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 10:41 PM IST

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શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં એક પોલીસ અધિકારીની હત્યા બાદ સમગ્ર કાશ્મીર ઘાટીમાં મોટા પાયે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં સેંકડો ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ (OGW) ની અટકાયત કરવામાં આવી છે. બુધવારે બપોરે, એક આતંકવાદીએ અનંતનાગ બજારમાં પોલીસ અધિકારી આશિક હુસૈન કુરેશીને નજીકથી ગોળી મારી હતી. એક વીડિયોમાં એક આતંકવાદી અનંતનાગના વાણિજ્યિક કેન્દ્ર લાલ ચોકમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહેલા અધિકારી પર પાછળથી ગોળીબાર કરતો જોવા મળ્યો હતો.

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે, આતંકવાદી ઘટના બાદ એક મોટા ઓપરેશનના ભાગ રૂપે OGW (આતંકવાદી સહાનુભૂતિ ધરાવતા/સુવિધા કરનારા) ની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, હુમલા સાથે કોઈ જોડાણ છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તેમની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, રાજધાની શ્રીનગર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે 250 આતંકવાદી સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને સુરક્ષા ચિંતાઓના કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકનના આધારે આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આશીક હુસૈનના ઘરનો માહોલ
આશીક હુસૈનના ઘરનો માહોલ (ETV Bharat)

ગાંદરબલ જિલ્લાના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "દેશ વિરોધી અને આતંકવાદી તત્વોને મદદ કરતા કોઈપણ સપોર્ટ નેટવર્કને તોડી પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી અલગ અલગ પોલીસ ટીમોએ અનેક સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા."

અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ગાંદરબલ જિલ્લામાં 100 આતંકવાદી સહયોગીઓને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે.

દક્ષિણ કાશ્મીરના તે ચાર જિલ્લાઓ સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આવા જ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં આ ઘટના બની હતી.

હુમલા બાદ સમગ્ર કાશ્મીર ખીણમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, અને વાહન તપાસ અને નિરીક્ષણ માટે ચોકીઓ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) નલિન પ્રભાત પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અનંતનાગ પહોંચ્યા હતા. તેમણે શહીદ પોલીસકર્મીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે શબપેટી પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

પ્રદેશમાં ચાલી રહેલી અમરનાથ યાત્રા માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે આ પહેલો આતંકવાદી હુમલો છે. જો કે, પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે ગુફા મંદિરની યાત્રા 19 જુલાઈથી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

હુસૈન IRP 3જી બટાલિયનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ હતા અને બડગામ જિલ્લાના બીરવાહના રહેવાસી હતા. તેમની હત્યા સમયે તેઓ યાત્રા ફરજ પર હતા.

45 વર્ષીય આશિક હુસૈનના પરિવારમાં તેમની માતા, પત્ની અને ત્રણ બાળકો છે. 1995માં શ્રીનગર-જમ્મુ હાઇવે પર ભૂસ્ખલનમાં મૃત્યુ પામેલા તેમના પોલીસ કર્મચારી પિતાના મૃત્યુ બાદ તેમને દયાળુ નિમણૂંક મળી હતી.

વરસાદ દરમિયાન, મોટી સંખ્યામાં લોકો શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે બીરવાહના લાલપોરા સ્થિત તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા.

પડોશીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આશિક હુસૈન કુરેશી શાળાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તરત જ તેમના પરિવારને ટેકો આપવા માટે પોલીસ દળમાં જોડાયા હતા.

શહીદ પોલીસકર્મીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ આ ઘટનાને કાયરતાપૂર્ણ હુમલો ગણાવ્યો અને કહ્યું કે તે ન તો તેમને નબળા પાડશે અને ન તો હુમલાખોરોને તેમના મનસુબામાં સફળ થવા દેશે. તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે પોલીસ હુમલા માટે જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરશે." આ હત્યાની નિંદા કરતા, જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે આ કૃત્યના ગુનેગારોને ચોક્કસપણે સજા કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

CRACKDOWN AGAINST OGWS IN KASHMIR
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CRACKDOWN AGAINST OGWS IN KASHMIR

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