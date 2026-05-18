મધ્યપ્રદેશનાં બાંધવગઢમાં મે મહિનાના પહેલા 17 દિવસમાં 5 માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની ઘટના, 2ના મોત, 3 ઘાયલ

કોર ઝોનમાં અતિક્રમણ અને બફર ઝોનમાં વાઘનો કબજો, બાંધવગઢમાં 'જંગલના રાજા'નો વિસ્તાર વધ્યો, માનવીઓ જોખમમાં.

બાંધવગઢ ટાઇગર રિઝર્વમાં વધતો સંઘર્ષ
Published : May 18, 2026 at 2:41 PM IST

ઉમરિયા : માનવીઓ જંગલના મુખ્ય ભાગ પર અતિક્રમણ કરી રહ્યા છે અને 'જંગલના રાજા' વાઘ બફર ઝોનમાં પોતાના પ્રદેશ સ્થાપી રહ્યા છે – આ સંઘર્ષ કેવી રીતે રોકી શકાય, તે મોટો સવાલ બની ગયો છે. ઉમરિયા જિલ્લાના બાંધવગઢ વાઘ અભયારણ્યમાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ સતત વધી રહ્યો છે. મે મહિનાના પહેલા 17 દિવસમાં જ, સંઘર્ષની આવી પાંચ ઘટનાઓએ ચિંતા વધારી દીધી છે.

તાજેતરના સમયમાં, બાંધવગઢ વાઘ અભયારણ્યમાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષનો વધતો જતો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. વન પેદાશોની લાલચથી પ્રેરાઈને, ગ્રામજનો પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકતા જોવા મળે છે, જ્યારે વાઘ અભયારણ્ય વ્યવસ્થાપન સતત જનજાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ પ્રયાસો છતાં, ઘટનાઓ સપાટી પર આવતી રહે છે, જે ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. ફક્ત મે મહિનામાં જ, માનવીઓ પર પ્રાણીઓના હુમલાની ઘણી ઘટનાઓ બની છે; બે વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ અન્ય હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

વાઘના હુમલા બાદ લોકો ભેગા થયા
"મે મહિનામાં કુલ પાંચ જીવલેણ ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં ગ્રામજનોએ કોર ઝોનમાં પ્રવેશ્યા પછી પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. કોઈપણ પ્રકારની વન પેદાશોના સંગ્રહ માટે કોર ઝોનમાં પ્રવેશવાની સખત મનાઈ છે. ત્યાં તેંદુ પાંદડા તોડવા જેવી પ્રવૃત્તિઓની મંજૂરી નથી, અને અમે આ અંગે જનતાને સતત સલાહ આપી રહ્યા છીએ. તેમ છતાં, કેટલાક વ્યક્તિઓ આ ચેતવણીઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, જેના પરિણામે આવી ઘટનાઓ બને છે. જ્યારે બફર ઝોનમાં તેંદુ પાંદડા એકત્રિત કરવાની મંજૂરી છે, ત્યારે અમે વાઘની વધુ હિલચાલવાળા વિસ્તારોમાં જવા સામે સતત સલાહ આપીએ છીએ – ખાસ કરીને જ્યાં વાઘોએ તેમના પ્રદેશો સ્થાપિત કર્યા છે." - અનુપમ સહાય, બાંધવગઢ ટાઇગર રિઝર્વના ફિલ્ડ ડિરેક્ટર

કોર અને બફર ઝોનમાં સંઘર્ષમાં વધારો

બાંધવગઢ વાઘ અભયારણ્યમાં માનવીઓ અને વન્યજીવ વચ્ચેનો સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બની રહ્યો છે. મે મહિનાના પહેલા 17 દિવસમાં, આ વિસ્તારમાં આવી પાંચ ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મોટાભાગની ઘટનાઓ બફર ઝોનમાં બની હતી, જ્યાં વાઘે માણસો પર હુમલો કર્યો હતો. વધુમાં, એક ઘટનામાં રીંછ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, કોર ઝોનમાં બે ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, જેમાં બે માનવ જીવ ગુમાવ્યા હતા. બફર ઝોનમાં બનેલી ત્રણ ઘટનાઓમાં, ત્રણ વ્યક્તિઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

કોર ઝોનમાં માનવ ભૂલ મુખ્ય કારણ

કોર ઝોનમાંથી નોંધાયેલા બે બનાવોમાં, માનવ ભૂલ મુખ્ય કારણ હોવાનું જણાય છે, કારણ કે કોર ઝોનમાં પ્રવેશ પર સખત પ્રતિબંધ છે. વાઘ અથવા અન્ય વન્યજીવોના વારંવાર આવતા વિસ્તારોને ટાળવા માટે મેનેજમેન્ટની ચેતવણીઓ છતાં, લોકોએ સલાહને અવગણી અને પરિણામે નુકસાન સહન કર્યું. કોર ઝોનમાં બંને ઘટનાઓ પહેલા, વ્યક્તિઓને વિસ્તારમાં પ્રવેશવા સામે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં, તેઓ તેંદુ પાંદડા (બીડી બનાવવા માટે વપરાતા જંગલી પાંદડા) કાપવા માટે કોર ઝોનમાં ગયા હતા.

બાંધવગઢ ટાઇગર રિઝર્વ
વાઘ બફર ઝોનમાં સ્થાપી રહ્યા છે પ્રદેશ

જેમ જેમ કોર ઝોનમાં માનવ અતિક્રમણ વધતું જાય છે, તેમ તેમ 'જંગલનો રાજા' – વાઘ – બફર ઝોનમાં પોતાનો વિસ્તાર વધુને વધુ સ્થાપિત કરી રહ્યો છે. વન ઉત્પાદન સંગ્રહ સીઝનની શરૂઆતથી, માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષને લગતી ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, વન વિભાગ માનવ અને પ્રાણીઓ વચ્ચેના સંઘર્ષોને ઘટાડવા માટે સતત જનજાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. વન ઉત્પાદન એકત્રિત કરવા માટે મુખ્ય વિસ્તારોમાં પ્રવેશ સખત પ્રતિબંધિત છે; જોકે, કેટલાક વ્યક્તિઓ આ ચેતવણીઓને અવગણે છે અને બિનજરૂરી જોખમો લે છે.

