'તમારાથી કોઈપણ બીજી નિર્ભયા બની શકે', દિલ્હી ગેંગરેપની શરમજનક ઘટનાએ આખા દેશને હચમચાવી દીધો
દિલ્હીમાં ચાલતી બસમાં એક મહિલા પર ગેંગરેપની ઘટનાએ ફરી મહિલાઓની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સંતુ દાસે આ ઘટના વિશે મહિલાઓ સાથે વાત કરી
Published : May 14, 2026 at 6:34 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં ચાલતી બસમાં 30 વર્ષીય મહિલા પર થયેલા કથિત ગેંગરેપ અંગેના આક્રોશ વચ્ચે, વિદ્યાર્થીનીઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રની મહિલાઓએ ગુરુવારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આવી ઘટના ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આવી ઘટનાઓ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
મહિલાઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાયદા અમલીકરણ તંત્રને મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, તેમણે પીડિતાને ન્યાય અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે મોડી રાત્રે નાંગલોઈ વિસ્તારમાં ચાલતી સ્લીપર બસમાં મહિલા પર કથિત રીતે ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે વાહનના ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કથિત ગેંગરેપનો ઉલ્લેખ કરતા, દિલ્હી પોલીસે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે: "12 મેના રોજ રાની બાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) ની કલમ 64(1)/70(1)/3(5) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે."
આ તાજેતરની ઘટના પર આઘાત વ્યક્ત કરતા, માસ્ટર ઓફ ફાર્મસીના વિદ્યાર્થી યશસ્વી સિંહે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેની આટલી બદનામ ઈમેજ કેમ છે. મહિલાઓ અને બાળકો સામે હિંસા દ્વારા સત્તા મેળવવી એ કાયરતાનું એક સ્વરૂપ છે."
પીડિતા માટે ન્યાયની માંગણી કરતા, તેમણે કહ્યું, "આપણે એવા સમાજમાં રહીએ છીએ જ્યાં અદાલતો ગુનેગારો કરતાં બળાત્કારના કેસોની વધુ નજીકથી તપાસ કરે છે. મને આશ્ચર્ય થાય છે કે, આ સિસ્ટમમાં આ પીડિતાનું શું ભાવિ છે, પરંતુ હું પ્રાર્થના કરું છું કે તેને ન્યાય મળે. ગુનેગારોને સજા થવી જ જોઈએ."
આ જ પ્રકારના વિચાર વ્યક્ત કરતા, અંડર ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થી નવ્યા મલ્હોત્રાએ મહિલાઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં આવી ઘટના ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે. દેખીતી રીતે, કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થશે. સંબંધિત અધિકારીઓએ આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ. એક મજબૂત સંદેશ મોકલવો જોઈએ કે આ કોઈપણ કિંમતે સહન કરવામાં આવશે નહીં, અને પીડિતાને ન્યાય મળવો જોઈએ." તેમણે સરકારને મહિલાઓની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવા માટે પણ અપીલ કરી.
"ઘરે રહો અને તમને ઓનલાઈન હેરાનગતિનો સતાવે છે; ઘરની બહાર નીકળો - કોઈપણ પ્રકારનો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરો અને તમને ક્યારેય ખબર નથી હોતી કે તમારી રાહ શું થઈ રહ્યું છે. મેટ્રોમાં છેડતી થઈ રહી છે અને સૌથી ખરાબ, બસમાં બળાત્કાર થઈ રહ્યો છે. તમે આગામી નિર્ભયા બની શકો છો. આક્રોશ ફાટશે, મીણબત્તીઓ પ્રગટાવવામાં આવશે, પરંતુ કોઈ ન્યાય નહીં મળે... આપણી સલામતી માટે કોઈ વાસ્તવિક પગલાં લેવામાં આવશે નહીં."
— નવ્યા મલ્હોત્રા (વિદ્યાર્થી)
એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) તરીકે કામ કરતી આકાંક્ષા અગ્રવાલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તાજેતરમાં થયેલો સામૂહિક બળાત્કાર ફક્ત એક મહિલા પરનો ગુનો નથી, તે એક સ્પષ્ટ યાદ અપાવે છે કે મહિલાઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક જવાબદારી, મજબૂત નીતિઓ, સુરક્ષિત જાહેર પરિવહન અને માનસિકતામાં સામૂહિક પરિવર્તનની જરૂર છે."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સમાજનું સાચું માપ બીજી એક દુ:ખદ ઘટના પછી તેની પ્રતિક્રિયાની તીવ્રતા કરતાં તેની મહિલાઓ કેટલી સુરક્ષિત અનુભવે છે તેના પર રહેલું છે. તાજેતરની ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ઘરકામ કરતી મીરાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આપણે દરરોજ કામ માટે આપણા ઘરની બહાર નીકળવું પડે છે. સરકારે મહિલાઓની સલામતી માટે પગલાં વધુ મજબૂત કરવા જોઈએ."
ભારતમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ
નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરો (NCRB) દ્વારા તાજેતરમાં પ્રકાશિત 'ભારતમાં ગુના 2024 રિપોર્ટ' અનુસાર, 2024 માં દેશભરમાં કુલ 441,534 કેસ નોંધાયા હતા. આમાંથી 423,759 કેસ રાજ્યોમાંથી આવ્યા હતા, જ્યારે 17,775 કેસ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી નોંધાયા હતા. દિલ્હીમાં, આ સમયગાળા દરમિયાન મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓના 13,396 કેસ નોંધાયા હતા. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, આ નોંધાયેલા કેસોમાં 1,058 બળાત્કારના હતા.
નિર્ભયા કેસ
નોંધનીય છે કે વર્ષ 2025-26 માટે, નિર્ભયા ફંડમાં કુલ ₹8,212.85 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા. મહિલાઓ અને છોકરીઓની સલામતી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખાસ રચાયેલ કાર્યક્રમો અને પહેલ નિર્ભયા ફંડ દ્વારા ભંડોળ મેળવવાને પાત્ર છે. સરકાર અનુસાર, નિર્ભયા ફંડમાંથી કુલ ₹6,581.84 કરોડ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભંડોળ 2012 ના ગેંગરેપ કેસ બાદ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
