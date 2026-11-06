સરહદ પર તૈનાત દેશના સૈનિકોની દિવાળી કેવી હોય છે? અખનૂર બોર્ડરથી ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
આધુનિક હથિયારો સાથે દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત સૈનિકોને દેશવાસીઓને નિર્ભય રહીને તહેવાર ઉજવવા સંદેશ આપ્યો. આમિર તાંત્રેનો અહેવાલ.
Published : November 6, 2026 at 7:35 PM IST
LoC, અખનૂર સેક્ટર (જમ્મુ અને કાશ્મીર): દિવાળી એટલે પ્રકાશનો તહેવાર! સમગ્ર દેશમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. અંતર ગમે તેટલું હોય, લોકો સામાન્ય રીતે પોતાના પરિવાર અને પ્રિયજનો પાસે પહોંચવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ, જ્યારે બાકીનો દેશ દીવાઓના પ્રકાશ અને તહેવારના આનંદમાં ડૂબેલો હોય છે, ત્યારે ભારતીય સેનાના જવાનો સરહદ પર પોતાની ચોકીઓ પર અડગ રહીને આપણી સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે.
અખનૂર સરહદ પરથી આ વિશેષ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં, ETV ભારત તમને સીધા જ તે મોરચા પર લઈ જાય છે જ્યાં આ બહાદુર સૈનિકો તૈનાત છે. ચાલો જાણીએ કે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદની 'ઝીરો લાઇન' પર જે કડક શિસ્ત અને ઉચ્ચ સ્તરીય તકનીકી સતર્કતા માટે જાણીતી છે. આ જવાનો તેમનો દિવસ અને રાત કેવી રીતે વિતાવે છે, અને આવી કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં તેઓ દિવાળી કેવી રીતે ઉજવે છે.
દિવાળીના દિવસે પણ, રોડ ઓપનિંગ પાર્ટી (ROP)ના જવાનોનો દિવસ વિસ્ફોટક સુરંગો (માઇન્સ) શોધવાના ઉપકરણો સાથે શરૂ થાય છે. તેમનું મુખ્ય કાર્ય સેનાના વાહનોની અવરજવર શરૂ થાય તે પહેલાં રસ્તાઓ અને આસપાસના વિસ્તારોને સુરક્ષિત કરવાનું છે.
ROP ને વધુ મજબૂત બનાવવા અને તેમની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે, આ એકમ ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આ ડ્રોન ખૂબ જ ઝડપથી કામ કરે છે, માનવ દ્રષ્ટિથી દૂરના વિસ્તારો પર નજર રાખે છે અને કોઈપણ સંભવિત ખતરાને તાત્કાલિક શોધી કાઢવામાં મદદ કરે છે.
જ્યારે ROP કોઈ વિસ્તારને સુરક્ષિત જાહેર કરીને સેનાના કાફલાને સંકેત આપે છે, ત્યારે ટ્રકો અને અન્ય વાહનોની અવરજવર શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ ROP અન્ય સેક્ટરોમાં જાય છે, જ્યાં સૈનિકો તેમની ડ્રિલ્સ કરે છે. જેથી તેઓ દુશ્મન દળો દ્વારા કરવામાં આવતા કોઈપણ નાપાક કૃત્યનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર રહે. આ પછી બુલેટપ્રૂફ વાહનોની ભૂમિકા આવે છે, જે એન્ટી-ટેન્ક ગનથી સજ્જ હોય છે. આ વાહનો 'લાઇન ઓફ કંટ્રોલ' (LoC) પર વિવિધ સેક્ટરોમાં પેટ્રોલિંગ કરે છે, ફેન્સિંગની સુરક્ષા પર નજર રાખે છે અને દુશ્મન દળોની હિલચાલ પર દેખરેખ રાખે છે.
દિવસ દરમિયાન, અન્ય એક એકમ ખુલ્લા મેદાનમાં મોર્ટાર ગન સાથે નિયમિત કવાયત કરે છે. આ તૈયારી એટલા માટે હોય છે કે જો દુશ્મન કોઈ આક્રમક કાર્યવાહી કરે અથવા LoC પર યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્રયાસ કરે, તો તેમને યોગ્ય જવાબ આપી શકાય. આ મોર્ટાર ગન પાંચ કિલોમીટર સુધી અસરકારક રીતે નિશાન સાધી શકે છે અને ઉપરથી પ્રહાર કરે છે. 20 મીટરની ત્રિજ્યામાં, તેઓ દુશ્મનના ઠેકાણાઓને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ કરી શકે છે.
અગાઉ, સૈનિકોએ જાતે જ અવલોકન કરવું પડતું હતું કે મોર્ટારના ગોળા દુશ્મન વિસ્તારમાં ક્યાં પડ્યા છે. પરંતુ હવે, આધુનિક ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ગોળા જ્યાં પડ્યા હોય તે ચોક્કસ સ્થાન જાણી શકાય છે, અને સચોટ નિશાન સાધવા માટે ગોળાઓના માર્ગમાં ફેરફાર પણ કરી શકાય છે. આ મોર્ટાર ગન ગયા વર્ષના 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન અત્યંત અસરકારક સાબિત થઈ હતી અને જ્યારે પણ પાકિસ્તાની સેનાએ યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, ત્યારે તેણે ભારતીય સેનાને ખૂબ મદદ કરી છે. જોકે, 2025ના 'ઓપરેશન સિંદૂર' પછી, નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર દુશ્મન દળો શાંત રહ્યા છે; સ્પષ્ટ છે કે તેઓ ભારતીય સેના દ્વારા થનારા વધુ વિનાશથી બચવા માંગે છે.
દરમિયાન, સૈનિકોનું બીજું જૂથ 'ઝીરો લાઇન' પર આવેલી વાડની નજીક પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યું છે. ભારતીય સેનામાં 'રોબોટિક મ્યુલ્સ'ના સમાવેશથી પેટ્રોલિંગનું કામ ઘણું સરળ બની ગયું છે. સૈનિકોના જીવને જોખમમાં મૂક્યા વિના ખાસ કરીને જ્યારે ગોળીબાર ચાલુ હોય ત્યારે આ રોબોટિક મ્યુલ્સ સરહદ પરની કામગીરીની પદ્ધતિમાં મોટો બદલાવ લાવ્યા છે. યુદ્ધના સમયે, અથવા જ્યારે આતંકવાદીઓ ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે આ 'રોબોટિક મ્યુલ' દુશ્મન પર નજર રાખવાની સાથે સાથે 20 કિલોગ્રામ સુધીના હથિયારો અને દારૂગોળો પણ લઈ જઈ શકે છે. આમ, તે માનવ જીવનને જોખમમાં મૂક્યા વિના સૈનિકો સુધી જરૂરી સામગ્રી પહોંચાડી શકે છે.
નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર તૈનાત સૈનિકો માટે આવા કાર્યો તેમની દિનચર્યાનો ભાગ છે, અને દિવાળીની ઉજવણી દરમિયાન પણ બધું યોજના મુજબ જ ચાલ્યું. ભારતીય સેનાના જવાનોએ 'ઝીરો લાઇન' પર આવેલી વાડ પાસે દીવા પ્રગટાવ્યા. આ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સીમા છે, કારણ કે અહીં જ તેમને દુશ્મન દળોની હિલચાલ પર નજર રાખવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. 'જય ભારત માતા'ના નારા વચ્ચે, આ સૈનિકોએ પોતાના પરિવારથી દૂર રહીને પ્રકાશના આ તહેવારની ઉજવણી કરી.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા એક સૈનિકે કહ્યું, "હું દેશવાસીઓને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને તેમને ખાતરી આપું છું કે જ્યાં સુધી અમે સરહદો પર રક્ષા કરી રહ્યા છીએ, ત્યાં સુધી તેમણે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેમણે આનંદપૂર્વક દિવાળી ઉજવવી જોઈએ."
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