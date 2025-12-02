શું છે સંચાર સાથી એપ-કેવી રીતે કરે છે કામ, એક ક્લિકમાં જાણો...
ડિજિટલી સુરક્ષાને લઇને કેન્દ્ર સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. આ તબક્કામાં સંચાર સાથી એપને લઇને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : December 2, 2025 at 12:44 PM IST
હૈદરાબાદ: કેન્દ્રની મોદી સરકારે ડિજિટલ સુરક્ષા તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT)એ દેશમાં ઉત્પાદિત અને વિદેશથી આયાત કરાયેલા તમામ મોબાઇલ ફોન પર "સંચાર સાથી એપ" નું પ્રી-ઇન્સ્ટોલેશન ફરજિયાત બનાવ્યું છે.આ એપ કોઈપણ સ્માર્ટફોનમાંથી ડિલીટ કરી શકાશે નહીં. DoTએ તમામ મોબાઇલ કંપનીઓ અને આયાતકારોને આદેશો પણ જારી કર્યા છે. કેન્દ્ર સરકારનો આ નિયમ Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo અને Vivo સહિત તમામ મોબાઇલ કંપનીઓને લાગુ પડે છે.એવામાં દરેક કોઇ જાણવા માંગે છે કે આ એપ શું છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તેની વિશેષતાઓ શું છે. તો ચાલો વિગતવાર જાણીયે...
તમામ યૂઝર્સ આસાનીથી કરી શકશે પ્રયોગ
આ કંપનીઓને આપવામાં આવેલા આદેશ અનુસાર, સંચાર સાથી એપ બધા વપરાશકર્તાઓને તેમના મોબાઇલ ફોન સેટ કરતી વખતે સ્પષ્ટપણે દેખાતી હોવી જોઈએ. વધુમાં, તે ખોલવામાં સરળ હોવી જોઈએ. એપની કોઈપણ સુવિધા બંધ ના હોય અને તેની સમય મર્યાદા પણ નક્કી કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તમામ યૂઝર્સને તેનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.
પ્રિયંકા ગાંધીએ ઉઠાવ્યા સવાલ
સરકારના આ નિયમ બાદ વિવાદ વધતો જઇ રહ્યો છે. વિરોધ પક્ષોનું કહેવું છે કે આ પેગાસસ છે. આ લોકોની સુરક્ષા સાથે ચેડા કરવાનું એક માધ્યમ છે. કેરળના વાયનાડના કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું, "આ એક જાસૂસી એપ્લિકેશન છે.આ મજાક છે. નાગરિકોને પ્રાઇવેસીનો અધિકાર છે. દરેક વ્યક્તિને સરકારની તપાસ વિના પરિવાર અને મિત્રોને સંદેશા મોકલવાની પ્રાઇવેસી હોવી જોઈએ. તેઓ આ દેશને દરેક રીતે તાનાશાહીમાં ફેરવી રહ્યા છે. સંસદ એટલા માટે કામ નથી કરી રહી કારણ કે સરકાર કોઇ પણ વસ્તુ પર વાત કરવા માંગતી નથી.વિપક્ષને દોષ આપવો સરળ છે. તે કોઇ પણ વસ્તુ પર ચર્ચા થવા દેતા નથી. એક સ્વસ્થ લોકશાહી ચર્ચાની માંગ કરે છે.છેતરપિંડીની જાણ કરવા અને દરેક ભારતીય નાગરિક તેમના ફોન પર શું કરી રહ્યો છે તેનું નિરીક્ષણ કરવા વચ્ચે ખૂબ જ પાતળી રેખા છે. આ રીતે કામ ન કરવું જોઈએ. છેતરપિંડીની જાણ કરવા માટે એક અસરકારક સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. અમે સાયબર સુરક્ષા પર આની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે." સાયબર સુરક્ષા જરૂરી છે, પરંતુ તે તમને દરેક નાગરિકના ટેલિફોનમાં જવાનું બહાનું આપતું નથી. મને નથી લાગતું કે કોઈપણ નાગરિક તેનાથી ખુશ થશે.
#WATCH | Delhi: On DoT's directions to pre-install Sanchar Saathi App on mobile handsets, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " it is a snooping app. it's ridiculous. citizens have the right to privacy. everyone must have the right to privacy to send messages to family,… pic.twitter.com/k4n0boFPTr— ANI (@ANI) December 2, 2025
આ એપ લાવવા પાછળ સરકારનો શું હેતુ છે?
DoTએ તમામ મોબાઇલ કંપનીઓને આગામી ત્રણ મહિના (90 દિવસ) ની અંદર બધા ફોન પર આ સંચાર સાથી એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. પહેલાથી જ બજારમાં કામ કરી રહેલા મોબાઇલ ફોન માટે, કંપનીઓ અને ઇમ્પોર્ટર્સને ખાતરી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે બધા યૂઝર્સને સોફ્ટવેર અપડેટ્સ સાથે આ એપ મળે. આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો હેતુ સમજાવતા, DoT એ જણાવ્યું હતું કે તેનો હેતુ લોકોને નકલી ફોન ખરીદવાથી રોકવા, દુરુપયોગની ફરિયાદોને સરળ બનાવવા અને આ એપને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે.
શું છે સંચાર સાથી એપ?
આ એપ 2023માં DoTના નિર્દેશો પર લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. 'સંચાર સાથી એપ' પોર્ટલ તમને ખોવાયેલા મોબાઇલ ફોન વિશે ફરિયાદ નોંધાવવા અને તેને તાત્કાલિક બ્લોક કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે તમને શંકાસ્પદ લિંક્સની જાણ કરવાની અને વ્યક્તિના નામે કેટલા સિમ કાર્ડ સક્રિય છે તે શોધવાની પણ મંજૂરી આપે છે.
આ એપથી લોકોને મળશે આ ખાસ સુવિધા
આ DoT એપ મોબાઇલ યૂઝર્સને વિવિધ સેવાઓ પૂરી પાડશે. દેશમાં યૂઝર્સના નામે કેટલા કનેક્શન છે તે તપાસવું સરળ બનશે. યૂઝર્સનો મોબાઇલ ફોન અસલી છે કે નકલી તે પણ નક્કી કરવું શક્ય બનશે. સ્પામ અને શંકાસ્પદ કોલ્સની જાણ કરવી પણ શક્ય બનશે. સૌથી અગત્યનું, જો કોઈ વ્યક્તિને વિદેશથી કોલ આવે છે, તો તે તેની જાણ પણ કરી શકે છે. આ એપની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તેને કોઈપણ OTP ચકાસણીની જરૂર રહેશે નહીં.
સંબંધિત ડેટા જાહેર કરવામાં આવ્યો
સંચાર સાથી એપ પોર્ટલના ડેટા પર નજર નાખતા જાણવા મળ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં 4.2 મિલિયનથી વધુ મોબાઇલ ફોન બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે. 2.6 મિલિયનથી વધુ ચોરાયેલા ફોનની વિગતો પણ મેળવવામાં આવી છે. યૂઝર્સના નામે કેટલા કનેક્શન છે તે નક્કી કરવા માટે 28.8 મિલિયનથી વધુ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. આમાંથી 25.4 મિલિયનથી વધુ ફરિયાદોનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સંચાર સાથી એપમાં પણ નોંધપાત્ર રસ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં પોર્ટલ પર 10 મિલિયનથી વધુ લોકોએ નોંધણી કરાવી છે. ડાઉનલોડ્સની દ્રષ્ટિએ, તેને 1 કરોડથી વધુ વખત ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. સંચાર સાથી એપને એપલ સ્ટોર પરથી 9 લાખ કરતા વધુ વખત ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: