દરિયામાં ચક્રવાતી તોફાન કેવી રીતે રચાય છે? 'મુરાસુ' નામ કેવી રીતે પડ્યું અને તેના દ્વારા સર્જાતા ભયની કહાની
ચક્રવાત 'મુરાસુ' આંધ્રપ્રદેશના દરિયા કિનારે પહોંચ્યું, વિજયવાડામાં ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં
Published : November 3, 2026 at 8:32 AM IST
હૈદરાબાદ: બંગાળની ખાડીમાં ફરી એકવાર હિલચાલ તેજ બની છે! હજુ તો આ વિસ્તાર 'અર્નબ'ના પ્રભાવમાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો ત્યારે જ વધુ એક ચક્રવાતી તોફાન આવી પહોચ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું 'ડીપ ડિપ્રેશન' હવે વધુ તીવ્ર બનીને ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઇ ગયું છે. આંધ્રપ્રદેશના દરિયા કિનારે ત્રાટકશે. આ તોફાન સાથે 100 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
કેવી રીતે ચક્રવાતી તોફાનના નામ રાખવામાં આવે છે?
ચક્રવાતોના નામ કોઇ પણ મનસ્વી રીતે રાખવામાં આવતા નથી. ઉત્તર હિન્દ મહાસાગરની આસપાસ આવેલા 13 દેશોએ મળીને નામોની એક સંયુક્ત યાદી તૈયાર કરી છે, જેમાંથી વારાફરતી ક્રમ અનુસાર તોફાનોને નામ આપવામાં આવે છે. 'મુરાસુ' (Murasu) નામ ભારત દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું હતું; તમિલ ભાષામાં 'મુરાસુ'નો અર્થ 'નગારૂં' (ઢોલ) થાય છે. આ નામ પસંદ કરવા પાછળનો તર્ક સ્પષ્ટ છે: ચેતવણી જાહેર કરતી વખતે કોઇ મૂંઝવણ ઊભી ન થાય. પ્રાચીન સમયમાં, જાહેર જાહેરાતો કરવા માટે- જેમ કે મેસેજ, જાહેરાત કે ચેતવણીઓ પહોંચાડવા માટે નગારાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
ચક્રવાતી તોફાન કેમ સર્જાય છે?
ચક્રવાતી તોફાનો ત્યારે સર્જાય છે જ્યારે દરિયાની ઉપર હવાનું ઓછું દબાણ રચાય છે. શરૂઆતમાં, દરિયાની સપાટી ગરમ થાય છે (સામાન્ય રીતે ૨૬°C થી વધુ તાપમાન સુધી), જેના કારણે પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે. જેમ જેમ આ વરાળ ઉપર જાય છે, તેમ તે વાદળ બનાવે છે અને ગરમી મુક્ત કરે છે. આ પ્રક્રિયા વધુ હવાને ઉપર ખેંચે છે, જેનાથી નીચે હવાનું દબાણ વધુ ઘટે છે. આ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે આસપાસની હવા ત્યાં ધસી આવે છે. પૃથ્વીના પરિભ્રમણને કારણે, આ આવતી હવા સીધી રેખામાં ગતિ કરવાને બદલે ફરવા લાગે છે. જેમ જેમ પવનની ગતિ વધે છે, તેમ આ પ્રણાલી 'ડિપ્રેશન'માંથી 'ડીપ ડિપ્રેશન'માં અને અંતે એક પૂર્ણ ચક્રવારી તોફાનમાં બદલાય છે.
મુરાસુ'માં પવનની ગતિ 100-110 કિમી/ કલાક સુધી પહોંચવાની આગાહી હોવાથી તેને ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન તરીકે વર્ણવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ચક્રવાત જમીન પર પહોંચે છે, ત્યારે તેને મળતો ભેજનો સ્ત્રોત બંધ થઇ જાય છે, જેના કારણે તે ધીમે ધીમે નબળું પડવા લાગે છે. આવી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવે છે.
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