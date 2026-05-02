બે ગેસ કનેક્શન નહિ ચાલે! પરિવાર પાસે PNG સુવિધાઓ હશે તો ઘરેલુ LPG કનેક્શન પરત કરવું પડશે

નવા નિયમ મુજબ, જે વ્યક્તિઓ પાસે પહેલાથી જ PNG કનેક્શન છે તેમણે તાત્કાલિક તેમના ઘરેલુ LPG કનેક્શન પરત કરવા પડશે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 8:47 AM IST

નવી દિલ્હી: પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે સ્થાનિક ઇંધણ ક્ષેત્રની અંદર દેખરેખને વધુ કડક બનાવવા માટે પગલાં લીધાં છે, જે સબસિડીને વધુ અસરકારક રીતે લક્ષ્ય બનાવવા તરફ આગળ વધવાનો સંકેત આપે છે.

તાજેતરમાં જારી કરાયેલ ગેઝેટ સૂચના - 'લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (પુરવઠા અને વિતરણ નિયમન) સુધારા આદેશ, 2026' શીર્ષક હેઠળ - પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) સુવિધાઓ ધરાવતા પરિવારોને હવે સ્થાનિક લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) કનેક્શન રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં; આ પગલું અસરકારક રીતે બેવડી માલિકીની પ્રથા (બે કનેક્શન ધરાવતું) નો અંત લાવે છે.

સૂચનામાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે PNG કનેક્શન અને સ્થાનિક LPG કનેક્શન બંને ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિને હવે સ્થાનિક LPG કનેક્શન જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં; ન તો તેઓ કોઈપણ રાજ્ય સંચાલિત તેલ કંપની અથવા તેના વિતરકો દ્વારા સ્થાનિક LPG સિલિન્ડરો માટે રિફિલ મેળવી શકશે.

આવા વ્યક્તિઓએ તાત્કાલિક અસરથી તેમના સ્થાનિક LPG જોડાણો છોડી દેવા જરૂરી છે. આદેશમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે સરકારે LPG ગ્રાહકોને બુકિંગ માટે ડિજિટલ ચેનલોનો ઉપયોગ કરવા અને વિતરકોની રૂબરૂ મુલાકાત લેવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે; વધુમાં, તેમને ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં વૈકલ્પિક ઇંધણ જેમ કે PNG, વીજળી, અથવા ઇન્ડક્શન કુકટોપનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે.

સૂચનામાં તમામ નાગરિકોને પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના રોજિંદા જીવનમાં ઊર્જા બચાવવા માટે જરૂરી પ્રયાસો કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

પુરવઠા વ્યવસ્થાપન પગલાં:

પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વર્તમાન ભૂ-રાજકીય પરિદૃશ્ય હોવા છતાં, સરકારે ખાતરી કરી છે કે ઘરેલું LPG, ઘરેલું PNG અને CNG (પરિવહન માટે) નો પુરવઠો 100 ટકા સ્તરે અવિરત ચાલુ રહે.

સરકારે પુરવઠા અને માંગ બંને મોરચે ઘણા તર્કસંગત પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. આ પગલાંમાં રિફાઇનરી ઉત્પાદન વધારવું; બુકિંગ અંતરાલ - શહેરી વિસ્તારોમાં 21 દિવસથી 25 દિવસ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસ સુધી લંબાવવો અને પુરવઠા ફાળવણી માટે વિવિધ પ્રદેશોને પ્રાથમિકતા આપવી શામેલ છે. રાજ્યોને ઘરેલું અને વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને નવા PNG કનેક્શન પૂરા પાડવાની પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે સંકલિત પ્રયાસો અને સંસ્થાકીય પદ્ધતિઓ:

આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અધિનિયમ, 1955 અને LPG નિયંત્રણ આદેશ, 2000 હેઠળ, રાજ્ય સરકારોને પુરવઠાની સ્થિતિ પર નજર રાખવા અને સંગ્રહખોરી અને કાળાબજાર સામે કડક પગલાં લેવા માટે સત્તા આપવામાં આવી છે. રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સરકારો પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના પુરવઠા પર દેખરેખ અને નિયમનમાં પ્રાથમિક ભૂમિકા ભજવે છે. કેન્દ્ર સરકારે વિવિધ પત્રો અને વિડીયો કોન્ફરન્સ (VC) દ્વારા તમામ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આ વાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે.

અમલીકરણ અને દેખરેખ કાર્યવાહી:

LPGના સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી, દેશભરમાં સતત અમલીકરણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ગઈકાલે, દેશભરમાં 2,300 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. PSU ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ અચાનક નિરીક્ષણો તીવ્ર બનાવ્યા છે; ગઈકાલ સુધીમાં, 342 LPG વિતરકો પર દંડ લાદવામાં આવ્યો છે, અને 73 LPG વિતરકોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

