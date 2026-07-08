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નિવૃત્ત પરિવહન અધિકારીના ઘરે દરોડો; 13 કિલો સોનું, 9 કિલો ચાંદી, કરોડોની રોકડ જપ્ત

રિલીઝ મુજબ, 7 અને 8 જુલાઈ, 2026 ના રોજ લખનૌના અલીગંજ સ્થિત ઘરે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી
વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી (Photo credit: Uttar Pradesh Vigilance Establishment)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 6:52 PM IST

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લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશ વિજિલન્સ વિભાગ (વિજિલન્સ) ટીમે અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મંગળવારે, ટીમે પરિવહન વિભાગના નિવૃત્ત સહાયક પ્રાદેશિક પરિવહન અધિકારી (ARTO) લલિત કુમારના લખનૌ નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા. બે દિવસની કાર્યવાહી દરમિયાન, ટીમે ₹1.62 કરોડ રોકડા, 13 કિલો સોનું, 9 કિલો ચાંદી, હીરા અને સોના-ચાંદીના દાગીના જપ્ત કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતની અંદાજિત કિંમત ₹20 કરોડ છે.

ઉત્તર પ્રદેશ વિજિલન્સ વિભાગ (વિજિલન્સ) દ્વારા જારી કરાયેલા એક પ્રકાશન અનુસાર, લલિત કુમાર સામે તેમની આવક કરતાં અપ્રમાણસર સંપત્તિ મેળવવાના આરોપસર ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન, કોર્ટમાંથી સર્ચ વોરંટ મેળવવામાં આવ્યું હતું અને 7 અને 8 જુલાઈ, 2026 ના રોજ લખનૌના અલીગંજ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી
વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી (Photo credit: Uttar Pradesh Vigilance Establishment)

પ્રકાશન અનુસાર, સર્ચ દરમિયાન આરોપીના નિવાસસ્થાન પરથી મોટી માત્રામાં રોકડ, સોનાના બિસ્કિટ અને કિંમતી સોનું, ચાંદી અને હીરાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નિવાસસ્થાનની અંદર વિવિધ સ્થળોએ પેકેટમાં આશરે ₹16.2 મિલિયન (16.2 મિલિયન રૂપિયા) છુપાયેલા હતા, જે ટીમે સંપૂર્ણ તપાસ દરમિયાન જપ્ત કર્યા. આશરે 13 કિલો સોલિડ ગોલ્ડ બિસ્કિટ, ઇંટો અને દાગીના અને 9 કિલો ચાંદીની ઇંટો, બિસ્કિટ અને દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની કિંમત ₹20 કરોડ આંકવામાં આવી છે.

રિલીઝ અનુસાર, તપાસમાં લખનૌ, નોઇડા, બારાબંકી અને રાયબરેલીમાં અનેક ઘરો, પ્લોટ, ફ્લેટ અને ખેતીની જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, બે લક્ઝરી કાર, એક રિવોલ્વર અને બેંક ખાતા, પોસ્ટ ઓફિસ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ફિક્સ ડિપોઝિટમાં ₹1 કરોડથી વધુના રોકાણનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

વિજિલન્સ ટીમના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓ અને રોકાણોની તપાસ ચાલુ છે. બધા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા પછી વધુ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સફળ કામગીરી માટે, પોલીસ મહાનિર્દેશક અને વિજિલન્સ સ્થાપનાના નિયામકે લખનૌ સેક્ટર ટીમને ₹1 લાખનું ઇનામ આપવાની જાહેરાત કરી છે.

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LUCKNOW NEWS
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VIGILANCE TEAM IN UP

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