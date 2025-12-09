ETV Bharat / bharat

1.75 કરોડ રૂપિયાનો ઘોડો, દરરોજ આઠ લિટર દૂધ અને ફિલ્ટર કરેલું પાણી પીવે છે

એક ઘોડાની કિંમત 1.75 કરોડ રૂપિયા છે. તે દરરોજ આઠ લિટર દૂધ પીવે છે. તેને સરસવના તેલથી માલિશ કરવામાં આવે છે.

વ્હાઇટ કોબ્રા ઘોડો
વ્હાઇટ કોબ્રા ઘોડો (ETV Bharat)
મુંબઈ: 1.75 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો ઘોડો, તે માનવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ તે સાચું છે. તેનું નામ "વ્હાઇટ કોબ્રા" અથવા "વ્હાઇટ કોબ્રા" છે. તેનું અનાવરણ સારંગખેડા ચેતક ફેસ્ટિવલમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં દર વર્ષે દૂર-દૂરથી ઘોડા વેચાય છે. સારંગખેડા મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લામાં આવે છે.

જ્યારે ઘોડાની કિંમત સામાન્ય રીતે 50,000 રૂપિયાથી લઈને થોડા લાખ રૂપિયા સુધીની હોય છે, ત્યારે "વ્હાઇટ કોબ્રા" અને "રુદ્રાણી" ની કિંમતે બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. આ બે ઘોડાઓએ મેળામાં આવનારા મુલાકાતીઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. બંનેની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.

વ્હાઇટ કોબ્રાના માલિકે 1.71 કરોડ રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી છે. તેવી જ રીતે, "રુદ્રાણી" (ઘોડી) ની કિંમત 1.5 કરોડ રૂપિયા છે. રુદ્રાણીના માલિક, મધ્યપ્રદેશના રાજેન્દ્ર યાદવ, દાવો કરે છે કે તેમને 1.5 કરોડ રૂપિયાની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેઓ તેને વેચવા તૈયાર નથી.

ઘોડાઓની ખાસિયત

દર વર્ષે ચેતક મેળામાં વિવિધ પ્રકારના ઘોડાઓનું પ્રદર્શન યોજાય છે, અને ઘોડાના શોખીનો તેમને ખરીદે છે. પરંતુ આ વર્ષે જે બન્યું તેનાથી તેના વિશે સાંભળનારા દરેકને આશ્ચર્ય થયું છે. આના કારણે ઘોડાના ભાવમાં વધારો થયો છે.

વ્હાઇટ કોબ્રાના માલિકે કહ્યું કે તેની લંબાઈ આશરે 61 ઇંચ છે. તેના ખોરાકનો ખર્ચ મહિને 70,000-75,000 રૂપિયા થાય છે. તેને દરરોજ ચણા, ઘી, દૂધ અને જવ ખવડાવવામાં આવે છે. તેની સંભાળ રાખવા માટે બે લોકોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. તે નુક્રા જાતિનો ઘોડો છે. ઘોડાના માલિક, જગતાર સિંહે સમજાવ્યું કે આ નસલના ઘોડાઓની ખૂબ માંગ છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે તેમના વ્હાઇટ કોબ્રા સાથે 13 થી વધુ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો છે અને તેમાંથી 10 સ્પર્ધાઓમાં પ્રથમ ઇનામ જીત્યું છે.

જગતાર સિંહે સમજાવ્યું કે પુષ્કર ઘોડા બજારમાં ઘોડાની કિંમત 1.5 કરોડ રૂપિયા હતી, અને ખરીદદારો પણ હાજર હતા, પરંતુ સોદો સફળ થયો નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વ્હાઇટ કોબ્રાની કિંમત 1 કરોડ 71 લાખ રૂપિયા છે.

કિંમત કેવી રીતે નક્કી થાય છે?

સારંગખેડા ચેતક મહોત્સવમાં વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવે છે. સારંગખેડા બજારમાં વાર્ષિક ધોરણે યોજાતી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં દેશભરના સેલિબ્રિટીઓ હાજરી આપે છે, અને તેઓ બજારમાં અને સ્પર્ધાઓમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખે છે. આ ઘોડાઓ મોંઘી કાર કરતાં પણ વધુ કિંમતો ધરાવે છે. ઘોડાઓની કિંમત તેમની ઊંચાઈ, જીવનશૈલી, જાળવણી, આહાર અને જાતિના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

આ મોંઘા ઘોડા ‘હોર્સ શો’ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમની કિંમત ઘોડાની દરેક જાતિએ ભાગ લીધેલી સ્પર્ધાઓની સંખ્યા અને તેણે જીતેલી સ્પર્ધાઓની સંખ્યા દ્વારા પણ નક્કી કરવામાં આવે છે.

"રુદ્રાણી" નું આકર્ષણ:

રુદ્રાણી એક માદા ઘોડી છે. તેના માલિક રાજેન્દ્ર યાદવનો દાવો છે કે પુષ્કર મેળામાં તેની પાસેથી ₹1.17 કરોડ (11.7 મિલિયન રૂપિયા) માંગવામાં આવ્યા હતા. તે "રાજંગીના" ઘોડીની પૌત્રી છે. રુદ્રાણીને દરરોજ આઠ લિટર ગાયનું દૂધ પીવડાવવામાં આવે છે. તેનું પીવાનું પાણી ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે. તેને ચણા અને ચોખાનો ભૂસો પણ ખવડાવવામાં આવે છે, અને દિવસમાં બે વાર તેને એક કલાક માટે સરસવના તેલથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રુદ્રાણી 22 મહિનાની છે અને તે "મારવાડી" નસલની છે. તે 65 ઇંચથી વધુ ઉંચી છે, જે તેને તેની ઉંમરની સૌથી ઊંચી ઘોડી બનાવે છે. તેના માલિક રાજેન્દ્ર યાદવે સમજાવ્યું કે તે સારી કિંમત મેળવી રહી છે કારણ કે તે એક સંવર્ધક (બ્રીડર) છે.

