કાર કૂવામાં ખાબકી, 6 બાળક સહિત 9 લોકોના મોત, મહારાષ્ટ્રના ડિંડોરીની કરૂણ ઘટના

નાસિક જિલ્લાના ડિંડોરીમાં એક ભયાનક કાર દુર્ઘટના સામે આવી છે, એક કાર કુવામાં પડી જવાથી નવ લોકોના મોત થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 9:36 AM IST

Updated : April 4, 2026 at 11:50 AM IST

નાસિક, મહારાષ્ટ્ર: નાસિકના ડિંડોરી તાલુકાના શિવાજીનગર વિસ્તારમાં એક ભયાનક કાર દુર્ઘટના સામે આવી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, શુક્રવારે (૩ એપ્રિલ) મોડી રાત્રે એક એર્ટિગા કાર કૂવામાં પડી જતાં આ દુર્ઘટના સર્જાય હતી. આ દુર્ઘટનામાં 6 વિદ્યાર્થીઓ સહિત 9 લોકોના મોત થયા છે. દુર્ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.

એક સમારોહમાંથી પરત ફરતી વખતે સર્જાઈ દુર્ઘટના

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શુક્રવારે સાંજે નાસિક જિલ્લાના ડિંડોરી તાલુકાના શિવાજીનગર વિસ્તારમાં રાજ બેન્ક્વેટ હોલ અને મંગલ ઓફિસ ખાતે એક ખાનગી સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમારોહમાં શહેર અને આસપાસના ગામડાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ હાજર રહ્યા હતા.

રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યે સમારોહ પૂર્ણ થયા પછી, ડિંડોરીનો દરગોડે પરિવાર તેમની એર્ટિગા કારમાં ઘરે પરત ફરવા માટે નીકળ્યા. આ સમયે, કાર એક ખેતરમાં ઘુસી ગઈ અને ખાબકી ગઈ, જેના કારણે આ ભયંકર દુર્ઘટના સર્જાય હતી.

પાણી ભરેલા કૂવાને કારણે રાહત કાર્યમાં અવરોધ

ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામ પંચાયતની ફાયર બ્રિગેડ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. જોકે, કૂવો પાણીથી ભરેલો હતો, જેના કારણે રાહત કાર્યમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો. અંતે, મોડી રાત્રે ક્રેનની મદદથી કારને કૂવામાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી.

3 બાળકો સહિત 9 લોકોનાં મોત

આ દુર્ઘટનામાં 9 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં સુનીલ દત્તાત્રય દરગોડે (35), રેશ્મા સુનીલ દરગોડે (33), રાખી, આશા, માધુરી અને શ્રાવણી દરગોડેનો સમાવેશ થાય છે. આ મૃત્યુમાં નાસિક જિલ્લામાં સૃષ્ટિ (16), શ્રેયશ (11) અને સમૃદ્ધિ (7) જેવા બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

પોલીસે શું કહ્યું ?

ડિંડોરીના શિવાજીનગર વિસ્તારમાં એક મેળાવડાના આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં, ઇન્દોર ગામનો દરગોડે પરિવાર પણ હાજર હતા. કાર્યક્રમ બાદ તેઓ તેમની કાર દ્વારા ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે અંતિમ સંસ્કાર ગૃહ પાસે આવેલા એક કૂવામાં તેમની કાર પડી ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં 6 વિદ્યાર્થીઓ સહિત 9 લોકોના મોત થયા. મોડી રાત્રે ક્રેનની મદદથી કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. આજે સવારે મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. ડિંડોરી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભગવાન માથુરેએ આ માહિતી આપી હતી.

મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી ગિરીશ મહાજને કહ્યું, "આ ખૂબ જ દુ:ખદ ઘટના છે. બાળકો રાત્રે શાળાના કાર્યક્રમમાંથી પાછા ફરી રહ્યા હતા. કારમાં છ બાળકો, બે મહિલાઓ અને એક ડ્રાઇવર હતા... રાત્રે કાર કૂવામાં પડી ગઈ. કાર ડૂબી ગઈ, અને નવ લોકોના મોત થયા... વચ્ચે કૂવો કેવી રીતે હોઈ શકે? આ અધિકારીઓની મોટી ભૂલ છે. અમે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. વહીવટીતંત્ર તરફથી મૃતકોના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયાની સહાય આપશે."

