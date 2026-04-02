હની સિંહ અને બાદશાહના ગીત 'વોલ્યુમ 1' પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગીતને અશ્લીલ જાહેર કર્યું
દિલ્હી હાઈકોર્ટે તમામ સોશિયલ મીડિયા અને મ્યુઝિક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પરથી 'વોલ્યુમ 1' ગીત દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : April 2, 2026 at 8:06 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે હની સિંહ અને બાદશાહના વાંધાજનક ગીત "વોલ્યુમ 1"ને બધા પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ પુરુષેન્દ્ર કૌરવની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે કહ્યું કે તેણે આ ગીત સાંભળ્યું છે અને તે એવા દુર્લભ કેસોમાંનો એક છે, જેણે કોર્ટના અંતરાત્માને સંપૂર્ણપણે હચમચાવી નાખ્યો હતો.
કોર્ટે સોશિયલ મીડિયા સહિત તમામ પ્લેટફોર્મને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ગીતનો એક ભાગ પણ કોઈપણ જાહેર પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ ન થાય તેની ખાતરી કરવામાં આવે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ ગીત અશ્લીલ અને મહિલાઓ માટે અપમાનજનક છે. તે મહિલાઓને વાંધાજનક બનાવે છે અને તેમાં કોઈ કલાત્મક કે સામાજિક મૂલ્ય નથી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સભ્ય સમાજ આ ગીતને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર વગાડવાની મંજૂરી આપી શકે નહીં.
Delhi High Court directed to take down the URLs of a song by Yo Yo Honey Singh from all social media platforms and sharing platforms.— ANI (@ANI) April 2, 2026
The song was released in 2006-7 by Honey Singh and Badshah. The High Court said that the song is obscene, vulgar and derogatory towards women.…
ન્યાયાધીશ પુરુષેન્દ્ર કૌરવે કહ્યું કે તેમણે તાજેતરમાં એક કોન્સર્ટ દરમિયાન હની સિંહના ગીતનો એક ભાગ સાંભળ્યો હતો. કોર્ટે હની સિંહ અને બાદશાહને નોટિસ જારી કરીને તમામ પ્લેટફોર્મ પરથી ગીત દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ અરજી હિન્દુ શક્તિ દળ નામના સંગઠન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.
"વોલ્યુમ 1" એક વિવાદાસ્પદ ગીત છે. તે 2006-07માં હની સિંહ અને બાદશાહ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેને નોંધપાત્ર લોકપ્રિયતા મળી, ત્યારે તેણે મહિલાઓના ચિત્રણ સામે વિરોધ પણ કર્યો. ઘણી જગ્યાએ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ ગીત અશ્લીલ, અભદ્ર અને મહિલાઓ પ્રત્યે અપમાનજનક હતું. કલાત્મક સ્વતંત્રતાના નામે તેને મંજૂરી આપી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે પ્રતિવાદીઓને નોટિસ જારી કરી અને આગામી સુનાવણી માટે 7 મેની તારીખ નક્કી કરી.
