વિદેશી યુવતીને ગુમ થયેલો iPhone પરત કર્યો, ડ્રાઈવરની પ્રામાણિકતા જોઈ રડીને ભેટી પડી
પોતાના ઘરથી હજારો કિલોમીટર દૂર ફોન ગુમાવી દેતા ઑસ્ટ્રેલિયન યુવતી ચિંતિત થઈ ગઈ, ઈમાનદાર ટેકસી ડ્રાઈવરે ફોન પરત કરી માનવતા અને પ્રમાણિકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું
Published : April 18, 2026 at 4:29 PM IST
એર્નાકુલમ: કેરળના એક ડ્રાઇવરે વિદેશી મહેમાનનો ખોવાયેલો, મોંઘો આઇફોન પરત કરીને પ્રામાણિકતાનું ઉદાહરણ બેસાડ્યું છે. ઘરથી હજારો કિલોમીટર દૂર મોબાઇલ ફોન ગુમાવવો એ કોઈપણ પ્રવાસી માટે ભયાનક અનુભવ હોઈ શકે છે. જોકે, કેરળની મુલાકાત લેતા એક ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રવાસી માટે, એક સ્થાનિક ટેક્સી ડ્રાઇવર સાચો તારણહાર સાબિત થયો.
પલ્લુરુથીના રહેવાસી વિનોદ, એર્નાકુલમ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટુરિઝમ પ્રમોશન કાઉન્સિલ હેઠળ પ્રી પેઈડ ટેક્સી ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરે છે. તેણે ઇઝરાયલી મૂળના ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક જેક્લીન અબ્રાહમને તેનો ખોવાયેલો, ખૂબ જ મોંઘો આઇફોન સુરક્ષિત રીતે પરત કરીને પ્રામાણિકતાનું પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ બેસાડ્યું છે.
જેકલીન લક્ઝરી ક્રુઝ શિપ અજમારા દ્વારા આ દરિયાકાંઠાના શહેરમાં આવી. તેના ગ્લોબલ ટૂરના ભાગરૂપે, તેણે કેરળના કૉમર્શિયલ કેપિટલની મુલાકાત લેવાનું નક્કી કર્યું અને સરકારની પ્રી પેઈડ ટેક્સી સેવા પસંદ કરી.
વિનોદની કારમાં શહેરના મુખ્ય પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેતી વખતે, તેનો કિંમતી ફોન સરકીને કારની અંદર પડી ગયો. ફોનના ખોવાઈ જવાથી અજાણ, જેકલીન જહાજ પર પાછી ફરી ગઈ.
બાદમાં, પોતાના મુસાફરને ઉતાર્યા પછી કાર સાફ કરતી વખતે, વિનોદને સીટ નીચે એક મોંઘો આઇફોન મળ્યો. ફોન તેના સાચા માલિકને પરત કરવાનો નિર્ણય લેતા, વિનોદે તરત જ પ્રવાસન વિભાગના અધિકારીઓને જાણ કરી. તેમની મદદથી, તેઓએ ક્રુઝ શિપ પર વિદેશી મુસાફરને શોધી કાઢી.
અધિકારીઓની સાથે, વિનોદ જાતે જહાજ પર ગયો અને જેકલીનને તેનો ખોવાયેલો મોબાઇલ ફોન આપ્યો. ફોન પાછો મેળવીને જેકલીન ખૂબ જ ખુશ થઈ, ખાસ કરીને કારણ કે ફોનમાં મહત્વપૂર્ણ મુસાફરી યોજનાઓ અને વ્યક્તિગત દસ્તાવેજો હતા. કૃતજ્ઞતાથી છલકાતી, જેકલીન, આંસુઓથી ભરેલી આંખો સાથે, વિનોદને ગળે લગાવી અને તેનો ખૂબ આભાર માન્યો.
અગાઉ પણ મળ્યા છે વિનોદની પ્રામાણિકતાના પૂરાવા
રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે વિનોદે આવી પ્રામાણિકતા બતાવી હોય. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, તેણે વર્ષો પહેલાની આવી જ ઘટના યાદ કરી જ્યારે તેને લક્ષદ્વીપના એક પરિવાર દ્વારા તેની કારમાં છોડી ગયેલું સોનું અને રોકડ મળી.
તે તેમના ડ્રોપ-ઓફ સ્થાન પર પાછો ફર્યો, તેમને શોધી કાઢ્યા અને તેમની કિંમતી વસ્તુઓ સુરક્ષિત રીતે પરત કરી. તે પછી પરિવારે લાંબા સમય સુધી તેની સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખ્યા. કોચીન સીપોર્ટ ટેક્સી ડ્રાઇવર્સ એસોસિએશનના સેક્રેટરી ઝહીરે જણાવ્યું હતું કે વિનોદની પ્રામાણિકતાએ તેમના સમગ્ર સમુદાયને ખૂબ ગર્વ અપાવ્યો છે અને શહેરમાં આવતા તમામ પ્રવાસીઓને સુરક્ષાની ભાવના આપે છે.
આ હૃદયસ્પર્શી ઘટના ભગવાનના પોતાના દેશમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રને વેગ આપવા માટે ટેક્સી ડ્રાઇવરોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે. એર્નાકુલમ જિલ્લા પ્રવાસન પ્રમોશન કાઉન્સિલના સચિવ જીજો જોસેફે વિનોદની તેમની દયા માટે પ્રશંસા કરી.
પ્રવાસન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિનોદ જેવા સામાન્ય લોકોની દયા અને પ્રામાણિકતા એ છે જે કેરળને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે એક લોકપ્રિય સ્થળ બનાવે છે. ખોવાયેલી વસ્તુ શોધવાના આનંદ ઉપરાંત, આવા કાર્યો સ્થાનિક લોકોમાં મુલાકાતીઓનો વિશ્વાસ પણ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. વિનોદની પ્રેરણાદાયી પ્રામાણિકતાની સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વ્યાપકપણે પ્રશંસા થઈ રહી છે, જે વૈશ્વિક પ્રવાસન નકશા પર કોચી અને કેરળની પ્રતિષ્ઠાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
