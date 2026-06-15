ગૃહિણીઓ 'આશ્રિત' નથી પણ 'રાષ્ટ્ર-નિર્માતા' છે: સુપ્રીમ કોર્ટે આ અવલોકન શા માટે કર્યું?
આ ચુકાદો ગૃહિણીઓ માટે મિલકતમાં 50% હિસ્સો સુરક્ષિત કરવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરે છે તે અહીં છે.
Published : June 15, 2026 at 5:06 PM IST
ભારતીય સમાજમાં એક સામાન્ય નિંદા છે: "મારી પત્ની કંઈ કરતી નથી; તે ફક્ત ગૃહિણી છે." પરંતુ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત, સુપ્રીમ કોર્ટે આ વર્ષો જૂની રૂઢિપ્રયોગનો અંત લાવી દીધો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ઘરનું સંચાલન કરતી મહિલાઓ "આશ્રિતો" નથી, પરંતુ "રાષ્ટ્ર નિર્માતાઓ" છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પંજાબમાં માર્ગ અકસ્માત વળતર સંબંધિત એક કેસમાં આ અવલોકન કર્યું હતું.
સુપ્રીમ કોર્ટે ગૃહિણીની સેવાઓ માટે દર મહિને ₹30,000 ની લઘુત્તમ કિંમત નક્કી કર્યા પછી, દેશના વિકાસ, સંપત્તિ નિર્માણ અને અર્થતંત્રમાં મહિલાઓના અગણિત યોગદાનની સાચી હદ વિશે ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની છે. આ અહેવાલમાં, અમે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે મહિલાઓ કેવી રીતે યોગદાન આપે છે.
શું વાત છે?
ઘટના: નવેમ્બર 2001 માં, રેશ્મા નામની ગૃહિણીનું પંજાબમાં માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું.
પ્રારંભિક ટ્રિબ્યુનલ: મૃતકના પતિ અને ત્રણ બાળકોએ વળતર માટે મોટર અકસ્માત દાવા ટ્રિબ્યુનલ (MACT) નો સંપર્ક કર્યો, જ્યાં તેમને 2003 માં નિશ્ચિત રકમ આપવામાં આવી.
હાઇકોર્ટનો અભિગમ: પરિવારે પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટમાં વળતરની રકમ વધારવા માટે અપીલ કરી, જેનાથી તે વધીને ₹8.43 લાખ થઈ ગઈ.
ઐતિહાસિક સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય: કેસ આખરે અપીલ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો. સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે પંજાબ હાઇકોર્ટના નિર્ણયમાં ફેરફાર કર્યો અને "ઘરેલુ સંભાળનું નુકસાન" તરીકે દર મહિને ₹30,000 ની લઘુત્તમ આવક સ્થાપિત કરી, જે ગૃહિણીની સેવાઓના મહત્વની સીમાચિહ્નરૂપ માન્યતા છે.
જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને એન.કે. સિંહની સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે ગૃહિણીનું યોગદાન ફક્ત ઘર પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં ગૃહિણીના મૃત્યુ અથવા ગંભીર અપંગતાને કારણે પરિવાર દ્વારા થતા ઘરેલું સંભાળના નુકસાનને ઓળખવું જોઈએ અને મોટર વાહન કાયદા હેઠળ વળતર નક્કી કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
ચુકાદો આપતાં, ન્યાયાધીશ કરોલે કહ્યું, "અમે એવું પણ માનીએ છીએ કે ગૃહિણીઓ વ્યક્તિઓ (પરિવારો) અને રાષ્ટ્ર બંનેના વિકાસમાં ફાળો આપે છે. ગૃહિણીઓ રાષ્ટ્રોનું નિર્માણ કરે છે. તેથી, અમે ચોક્કસ સિદ્ધાંતો નિર્ધારિત કર્યા છે, અને રાષ્ટ્ર નિર્માતા તરીકે ગૃહિણી માટે અમે રકમ પણ નક્કી કરી છે. આ સિદ્ધાંતો હેઠળ, દર મહિને ઓછામાં ઓછી 30,000 રૂપિયાની લઘુત્તમ આવકને ઘરેલું સંભાળનું નુકસાન ગણવામાં આવશે."
ન્યાયાધીશ કરોલે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે, મોટર અકસ્માતના દાવાઓમાં વળતર આપવામાં, "ઘરેલું સંભાળનું નુકસાન" હવે એક વધારાનો આધાર રહેશે, જે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પ્રખ્યાત પ્રણય સેઠી ચુકાદામાં સ્થાપિત અન્ય માપદંડો ઉપરાંત છે.
GDP ને એક ગંભીર ફટકો ઉપેક્ષા
અત્યાર સુધી, દેશના આર્થિક આંકડાઓમાં ગૃહિણીઓના અવેતન શ્રમને શૂન્ય ગણવામાં આવતો હતો. ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ કર્યો કે મહિલાઓનું આ અવિશ્વસનીય કાર્ય ખરેખર ભારતના GDP માં 15 થી 17 ટકા ફાળો આપે છે. સવારની ચા બનાવવાથી લઈને બાળકોનો ઉછેર, વૃદ્ધોની સંભાળ અને રસોડાના બજેટનું સંચાલન - આ કોઈ "મફત સેવા" નથી પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ છે, જે અત્યાર સુધી કાગળ પર છુપાયેલી છે.
પતિની આવક અને સફળતા પાછળનો વાસ્તવિક "મેનેજર"
એક પુરુષ ઓફિસમાં તણાવ વિના ત્યારે જ કામ કરી શકે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું આખું જીવન ઘરે જ મેનેજ કરી રહ્યું હોય. દરમિયાન, ગૃહિણીઓ સીધા ત્રણ મોરચે સંપત્તિનું નિર્માણ કરે છે.
નાણાકીય શિસ્ત: બજેટ બનાવવું, નકામા ખર્ચ અટકાવવા અને નાની બચતમાંથી મોટા રોકાણોનું નિર્માણ કરવું.
માનવ મૂડી: બાળકોને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ અને મૂલ્યો પૂરા પાડવા જેથી તેઓ દેશના ડોકટરો, એન્જિનિયરો અને આશાસ્પદ નાગરિકોના વિકાસ માટે તૈયાર થઈ શકે.
સ્ટ્રેસ બુસ્ટર: કામ કરતા પતિઓને માનસિક અને ભાવનાત્મક સ્થિરતા પૂરી પાડવી, જે તેમની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.
શું હવે પત્નીને કૌટુંબિક મિલકતમાં 50% હિસ્સો મળશે?
સુપ્રીમ કોર્ટના મક્કમ વલણથી મદ્રાસ હાઈકોર્ટના 2023ના ઐતિહાસિક ચુકાદા અંગે ચર્ચાઓ ફરી શરૂ થઈ છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો મિલકત પતિના નામે ખરીદવામાં આવી હોય, તો પણ પત્નીનો તેમાં 50% હિસ્સો હશે. કોર્ટે દલીલ કરી હતી કે સ્ત્રીના ઘરેલું બલિદાન વિના, પુરુષ ક્યારેય આવી મિલકત ખરીદી શક્યો ન હોત.
કૌટુંબિક મિલકતમાં ગૃહિણીઓના અધિકારો
કાનૂની માન્યતા: મદ્રાસ હાઈકોર્ટ (2023) એ ચુકાદો આપ્યો હતો કે ગૃહિણીઓ કૌટુંબિક મિલકતમાં 50% હિસ્સો મેળવવા માટે હકદાર છે, ભલે મિલકત પતિના નામે ખરીદવામાં આવી હોય, કારણ કે તેમનું ઘરકામ સંપત્તિના નિર્માણમાં ફાળો આપે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો અભિપ્રાય: સુપ્રીમ કોર્ટે એવું ઠરાવ્યું છે કે ગૃહિણી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઘરેલું સંભાળનું નુકસાન મોટર અકસ્માતના દાવાઓમાં વળતર માટે એક અલગ અને ચૂકવવાપાત્ર આધાર છે. વધુમાં, આવી ઘરેલું સેવાઓનું લઘુત્તમ મૂલ્ય દર મહિને ₹30,000 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
સમાનતાનો સિદ્ધાંત: અદાલતો ભાર મૂકે છે કે ગૃહિણીઓને મિલકતના અધિકારોથી વંચિત રાખવાથી તેમને "અન્યાય અને ભારે મુશ્કેલીઓ"નો સામનો કરવો પડે છે, કારણ કે તેઓ તેમના પરિવારના કલ્યાણ માટે તેમના કારકિર્દી અને સપનાઓનું બલિદાન આપે છે.
નીતિગત ખામી (કાયદાનો અભાવ): ભારતમાં ગૃહિણીઓના યોગદાનને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપતો કોઈ ચોક્કસ કાયદો નથી, તેમ છતાં કોર્ટના નિર્ણયો (ન્યાયિક દાખલાઓ) સતત આ ખાલી જગ્યા ભરી રહ્યા છે.
કાયદાનો અભાવ અને ભવિષ્યના પડકારો
જ્યારે અદાલતો સતત મહિલાઓની તરફેણમાં સીમાચિહ્નરૂપ દાખલાઓ સ્થાપિત કરે છે, ત્યારે ભારતમાં હજુ પણ ગૃહિણીઓના આર્થિક યોગદાનને કાયદેસર રીતે માન્યતા આપવા માટે કોઈ નક્કર અને સમાન કાયદાનો અભાવ છે. નીતિગત સ્તરે આ ખાલી જગ્યા ભરવાની માંગણીઓ હવે વધી રહી છે.
તુલનાત્મક અભિગમ: ભૂમિકાઓ વિરુદ્ધ અધિકારો
|યોગદાનના ક્ષેત્રો
|ગૃહિણીની ભૂમિકા
|માન્ય અધિકારો
|આર્થિક
|બચત, બચત, માઇક્રોફાઇનાન્સ ભાગીદારી
|સંપત્તિમાં સમાન હિસ્સો
|સામાજિક/આરોગ્ય
|બાળ શિક્ષણ, પોષણ, સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો
|પરિવાર કલ્યાણ દ્વારા પરોક્ષ માન્યતા
|રોજગાર સક્ષમ બનાવવું
|પત્ની કમાઈ શકે તે રીતે ઘરનું સંચાલન કરવું
|સમાન યોગદાનની ન્યાયિક માન્યતા
|બજાર અસર
|મુખ્ય ગ્રાહક નિર્ણયો
|કોઈ સીધા કાનૂની અધિકારો નહીં, પરંતુ આર્થિક અસર
નિષ્કર્ષ
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પુરુષ તેની પત્ની પર આધારિત છે, પત્ની તેના પર નહીં. આ નિર્ણય ફક્ત અકસ્માત માટે વળતર નથી, પરંતુ પુરુષ-પ્રધાન સમાજના મોઢા પર થપ્પડ છે જે ઘરકામને 'કામ' માનતો ન હતો.